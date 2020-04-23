Россияне пустят 90% покупок под нож. Граждане переходят к тотальной экономии 329 0 Экономика

Девальвация рубля, экономический кризис, пандемия коронавируса, самоизоляция и потеря доходов вынуждают россиян пересмотреть потребительские привычки и перейти в режим выживания. Данные опроса исследовательского центра «Ромир», которые опубликовал РБК, свидетельствуют – быстрого выхода из кризиса не будет, из-за чего Россия, скорее всего, потеряет миллионы рабочих мест. Порядка 64% жителей России уверены – экономическая ситуация еще сильно ухудшится. Оптимистов меньшинство – 9% считают, что дела в экономику пойдут лучше в скором времени.