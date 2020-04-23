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Россияне пустят 90% покупок под нож. Граждане переходят к тотальной экономии
23 Апреля 2020 329 0 Экономика
Девальвация рубля, экономический кризис, пандемия коронавируса, самоизоляция и потеря доходов вынуждают россиян пересмотреть потребительские привычки и перейти в режим выживания. Данные опроса исследовательского центра «Ромир», которые опубликовал РБК, свидетельствуют – быстрого выхода из кризиса не будет, из-за чего Россия, скорее всего, потеряет миллионы рабочих мест. Порядка 64% жителей России уверены – экономическая ситуация еще сильно ухудшится. Оптимистов меньшинство – 9% считают, что дела в экономику пойдут лучше в скором времени.
Настроение – выживать
- Настроение большинства россиян для потребительского рынка не сулит ничего хорошего – 64% граждан считают, что экономическая ситуация скоро ухудшится, 24% полагают, что хуже быть уже не может, 21% не думают, что может быть ухудшение и лишь 9% полагают, что дела наладятся.
- Интересно, что в Москве, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, доля пессимистов больше (67%), чем по России (59%). Но и количество оптимистов больше – 13% против 9%.
- Финансовое самочувствие граждан также оставляет желать лучшего. Лишь 5% опрошенных по России ощущают себя финансово защищенными, а в Москве таковых 7%. При этом незащищенными себя чувствуют 44%, как в России, так и в Москве. Финансовые же сложности испытывают 18% жителей России и 20% жителей Москвы.
- В связи с худшими ожиданиями от следующих 12 месяцев падение спроса затронет 90% товарных категорий. Больше всего пострадают от бережливости россиян развлечения и досуг. Большинство опрошенных социологами сказали, что они урежут траты на эти категории, даже если карантинные меры будут немедленно сняты. В ближайшие полгода рестораны, кинотеатры и спа-салоны не досчитаются клиентов.
- Среди потребительских товаров больше всего россияне собираются снизить расходы на алкоголь – 38% (продажи алкоголя росли даже на фоне падения продаж продуктовой розницы в марте-апреле, что заставляет усомниться в этой цифре). Еще 32% будут экономить на косметике, макияже и парфюмерии, а порядка 21% – на одежде.
- Падение спроса ожидается на электронику и бытовую технику (31%), на мобильные устройства (29%) и на мебель и интерьер (26%).
- Рост расходов россияне предвидят на коммунальные услуги (власти не отказываются от повышения цен на них и тем более не собираются временно отменять платежи), домашний интернет и мобильную связь. Также расходы вырастут на лекарства и продукты.
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