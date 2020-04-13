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Россияне потеряют каждый пятый рубль. Каждый десятый – лишится работы
13 Апреля 2020 461 0 Экономика
Реально располагаемые доходы россиян в апреле – июне 2020 года рухнут на 17,5%. Причиной падения станут карантин, рекордное снижение нефтяных цен и отсутствие поддержки правительства. Соответствующий прогноз сделал Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Таким образом, россияне окажутся у черты монетарной бедности. Согласно оценке международного объединения Oxfam, занимающегося проблемой бедности, 547,6 млн человек, или 8% мирового населения, столкнутся с падением доходов на 20%. Уровень глобальной нищеты увеличится впервые с 1990 года, а большинство пострадавших людей будут отброшены на 10-30 лет назад. Россияне могут быть в их числе.
Хуже, чем 1998-ой год
- Российские граждане вследствие режима самоизолцяии потеряют почти каждый пятый рубль – 17,5% доходов. Экономика России упадет во втором квартале 2020 года сопоставимо – на 18%. Наиболее глубокое падение произойдет в «нерабочем» месяце апреле – от 20 до 45% ВВП, прогнозируют аналитики разных банков.
- По итогам года, согласно оценке McKinsey & Co, экономика рухнет на 10,2%, если пандемия не будет взята под контроль, а власти не помогут гражданам финансами. В ВЭБ.РФ смотрят на уровень падения экономики с большим оптимизмом – оно не превысит 3,8%.
- От того, поможет правительство бизнесу и гражданам или нет, будет зависеть восстановление экономики в 2021 году: она либо вырастет на 4-4,8% ВВП при немедленном запуске антикризисных мер, либо, по словам главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, восстановление будет не V-образным, а L-образным – после резкого спада россиян ждет медленный экономический рост. В этом случае, по расчетам McKinsey, к докризисным уровням экономика вернется только в 2023 году.
- Экономический кризис в 2020 году может превзойти по масштабам дефолт 1998 года (-5,3% ВВП) и мировой финансовый кризис 2008-2009 годов (-7,8% ВВП). По итогам года доходы россиян упадут на 6,5%. В ВЭБ.РФ отмечают, что это будет рекордный спад с 2014 года.
- Если учесть, что доходы росли только последние два года на уровне статистической погрешности, то до уровня 2013 года они вернутся не скоро. Ситуация ухудшается перспективами роста безработицы до 7% с 4,7% в 2019 году, а во втором квартале безработным будет каждый десятый россиянин.
Кто пострадает и что делать
- Больше всего от кризиса пострадают гостиничный бизнес и общепит (-22,2%), культура и спорт (-21,2%), транспорт (-10,6%), оптовая и розничная торговля (-4,3%). Однако из-за сокращения добычи нефти и газа на 5% упадет и промышленное производство. Только от этого ВВП сократится на 1,2%. Россия потеряет 10% экспортных валютных доходов и 25% импорта, считают аналитики Nordea.
- Обвальное падение доходов россиян вызовет проблемы у банковского сектора. Банки выдали россиянам 7 трлн руб. кредитов за последние три года. Просроченными могут быть кредиты на общую сумму 4-4,8 трлн руб., прогнозируют в McKinsey.
- Правительство России пока ничего не делает, чтобы предотвратить глубокий кризис в экономике. По оценке ВЭБ.РФ, пакет антикризисных мер в России пока составляет 0,7-1,2% ВВП, тогда как в США он достигает 12,4% ВВП, во Франции – 14%, в Великобритании – 16% ВВП, в Италии – 20%, в Германии – 37%.
- Эксперты призывают правительство пустить в ход 17 трлн руб. резервов и открыть программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, списать налоговую задолженность, предоставить субсидии на поддержание зарплаты и доходов малого бизнеса (в размере 2/3 от предыдущего дохода).
- Власти должны смягчить денежную политику и докапитализировать институты развития за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако все эти рекомендации могут быть не услышанными. Как говорили источники «Ведомостей» в правительстве, власти не собираются выделять деньги на спасение экономики, они считают, что компании и граждане должны «продержаться».
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