Россияне потеряют каждый пятый рубль. Каждый десятый – лишится работы 461 0 Экономика

Реально располагаемые доходы россиян в апреле – июне 2020 года рухнут на 17,5%. Причиной падения станут карантин, рекордное снижение нефтяных цен и отсутствие поддержки правительства. Соответствующий прогноз сделал Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Таким образом, россияне окажутся у черты монетарной бедности. Согласно оценке международного объединения Oxfam, занимающегося проблемой бедности, 547,6 млн человек, или 8% мирового населения, столкнутся с падением доходов на 20%. Уровень глобальной нищеты увеличится впервые с 1990 года, а большинство пострадавших людей будут отброшены на 10-30 лет назад. Россияне могут быть в их числе.