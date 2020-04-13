Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
13 АПР, 13:23 МСК
USD (ЦБ)    73,7515
EUR (ЦБ)    80,7358

13 АПР, 13:23 МСК
USD (ЦБ)    73,7515
EUR (ЦБ)    80,7358
Русский космос Коронавирус
﻿

Россияне потеряют каждый пятый рубль. Каждый десятый – лишится работы

13 Апреля 2020 461 0 Экономика
Россияне потеряют каждый пятый рубль. Каждый десятый – лишится работы

Реально располагаемые доходы россиян в апреле – июне 2020 года рухнут на 17,5%. Причиной падения станут карантин, рекордное снижение нефтяных цен и отсутствие поддержки правительства. Соответствующий прогноз сделал Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Таким образом, россияне окажутся у черты монетарной бедности. Согласно оценке международного объединения Oxfam, занимающегося проблемой бедности, 547,6 млн человек, или 8% мирового населения, столкнутся с падением доходов на 20%. Уровень глобальной нищеты увеличится впервые с 1990 года, а большинство пострадавших людей будут отброшены на 10-30 лет назад. Россияне могут быть в их числе.

Хуже, чем 1998-ой год

  • Российские граждане вследствие режима самоизолцяии потеряют почти каждый пятый рубль – 17,5% доходов. Экономика России упадет во втором квартале 2020 года сопоставимо – на 18%. Наиболее глубокое падение произойдет в «нерабочем» месяце апреле – от 20 до 45% ВВП, прогнозируют аналитики разных банков.
  • По итогам года, согласно оценке McKinsey & Co, экономика рухнет на 10,2%, если пандемия не будет взята под контроль, а власти не помогут гражданам финансами. В ВЭБ.РФ смотрят на уровень падения экономики с большим оптимизмом – оно не превысит 3,8%.
  • От того, поможет правительство бизнесу и гражданам или нет, будет зависеть восстановление экономики в 2021 году: она либо вырастет на 4-4,8% ВВП при немедленном запуске антикризисных мер, либо, по словам главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, восстановление будет не V-образным, а L-образным – после резкого спада россиян ждет медленный экономический рост. В этом случае, по расчетам McKinsey, к докризисным уровням экономика вернется только в 2023 году.
  • Экономический кризис в 2020 году может превзойти по масштабам дефолт 1998 года (-5,3% ВВП) и мировой финансовый кризис 2008-2009 годов (-7,8% ВВП). По итогам года доходы россиян упадут на 6,5%. В ВЭБ.РФ отмечают, что это будет рекордный спад с 2014 года.
  • Если учесть, что доходы росли только последние два года на уровне статистической погрешности, то до уровня 2013 года они вернутся не скоро. Ситуация ухудшается перспективами роста безработицы до 7% с 4,7% в 2019 году, а во втором квартале безработным будет каждый десятый россиянин.

Кто пострадает и что делать

  • Больше всего от кризиса пострадают гостиничный бизнес и общепит (-22,2%), культура и спорт (-21,2%), транспорт (-10,6%), оптовая и розничная торговля (-4,3%). Однако из-за сокращения добычи нефти и газа на 5% упадет и промышленное производство. Только от этого ВВП сократится на 1,2%. Россия потеряет 10% экспортных валютных доходов и 25% импорта, считают аналитики Nordea.
  • Обвальное падение доходов россиян вызовет проблемы у банковского сектора. Банки выдали россиянам 7 трлн руб. кредитов за последние три года. Просроченными могут быть кредиты на общую сумму 4-4,8 трлн руб., прогнозируют в McKinsey.
  • Правительство России пока ничего не делает, чтобы предотвратить глубокий кризис в экономике. По оценке ВЭБ.РФ, пакет антикризисных мер в России пока составляет 0,7-1,2% ВВП, тогда как в США он достигает 12,4% ВВП, во Франции – 14%, в Великобритании – 16% ВВП, в Италии – 20%, в Германии – 37%.
  • Эксперты призывают правительство пустить в ход 17 трлн руб. резервов и открыть программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, списать налоговую задолженность, предоставить субсидии на поддержание зарплаты и доходов малого бизнеса (в размере 2/3 от предыдущего дохода).
  • Власти должны смягчить денежную политику и докапитализировать институты развития за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако все эти рекомендации могут быть не услышанными. Как говорили источники «Ведомостей» в правительстве, власти не собираются выделять деньги на спасение экономики, они считают, что компании и граждане должны «продержаться».

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

До 8 млн россиян останутся безработными. Кудрин предложил увеличить пособия по безработице

До 8 млн россиян останутся безработными. Кудрин предложил увеличить пособия по безработице
Экономика

«Унизительная и тяжелая сделка». Что выиграла и потеряла Россия от соглашения ОПЕК+

«Унизительная и тяжелая сделка». Что выиграла и потеряла Россия от соглашения ОПЕК+
Экономика

Грядущее свершается сейчас. Какую технику для космического будущего создают сегодня в России?

Грядущее свершается сейчас. Какую технику для космического будущего создают сегодня в России?
Наука и технологии 3

Ваше и наше. Как выстроить границы в отношениях?

Ваше и наше. Как выстроить границы в отношениях?
Бизнес и психология

Узнай, страна

Регуляторная гильотина для гидротехнических сооружений

Регуляторная гильотина для гидротехнических сооружений

В Новосибирске ученые разработали комплексную систему синхронной диагностики по 10 показателям

В Новосибирске ученые разработали комплексную систему синхронной диагностики по 10 показателям

На Кубани опережающими темпами засеяли яровыми более 1 млн га и завершили сев сахарной свеклы

На Кубани опережающими темпами засеяли яровыми более 1 млн га и завершили сев сахарной свеклы

В Ростовской области поддержат предприятия оборонного комплекса и строительной отрасли при пандемии

В Ростовской области поддержат предприятия оборонного комплекса и строительной отрасли при пандемии

Новости дня

12:21 Что ждет россиян после отмены самоизоляции Что ждет россиян после отмены самоизоляции
Названы причины роста числа зараженных коронавирусом в столице
Названы причины роста числа зараженных коронавирусом в столице
11:55 Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса
11:38 В России за сутки обнаружено 2558 новых случаев заражения COVID-19 В России за сутки обнаружено 2558 новых случаев заражения COVID-19
10:51 Эксперт ВШЭ: в России изменилась динамика распространения коронавируса Эксперт ВШЭ: в России изменилась динамика распространения коронавируса
10:28 Сбербанк: появились новые схемы мошенничества, связанные с коронавирусом Сбербанк: появились новые схемы мошенничества, связанные с коронавирусом
10:24 Минэкономразвития поможет компаниям нарастить производство масок и медикаментов Минэкономразвития поможет компаниям нарастить производство масок и медикаментов
Обнаружены новые симптомы коронавирусной инфекции
Обнаружены новые симптомы коронавирусной инфекции
09:36 Астрономы обнаружили новые плазменные нити в атмосфере Солнца Астрономы обнаружили новые плазменные нити в атмосфере Солнца

Узнай, страна!

13:18 Регуляторная гильотина для гидротехнических сооружений Регуляторная гильотина для гидротехнических сооружений
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:11 В Новосибирске ученые разработали комплексную систему синхронной диагностики по 10 показателям В Новосибирске ученые разработали комплексную систему синхронной диагностики по 10 показателям
12:47 На Кубани опережающими темпами засеяли яровыми более 1 млн га и завершили сев сахарной свеклы На Кубани опережающими темпами засеяли яровыми более 1 млн га и завершили сев сахарной свеклы
12:25 В Ростовской области поддержат предприятия оборонного комплекса и строительной отрасли при пандемии В Ростовской области поддержат предприятия оборонного комплекса и строительной отрасли при пандемии
10 АПР, 15:40 ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы? ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?
10 АПР, 11:24 В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10 АПР, 11:04 В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12 В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12
10 АПР, 10:38 В Кемеровской области на металлургическом комбинате внедрили новое высокоэкономичное оборудование В Кемеровской области на металлургическом комбинате внедрили новое высокоэкономичное оборудование
10 АПР, 10:17 Из Архангельской области атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил оборудование для «Арктик СПГ 2» Из Архангельской области атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил оборудование для «Арктик СПГ 2»
10 АПР, 09:56 В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter