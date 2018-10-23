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Россияне хотели бы получать 37 тыс. руб. на пенсии. Но они их не получат, исключение – депутаты и военные

23 Октября 2018 727 0 Экономика
Россияне хотели бы получать 37 тыс. руб. на пенсии. Но они их не получат, исключение – депутаты и военные

Выяснилось, какой размер пенсии россияне считают для себя достойным. Как показал опрос портала SuperJob, в котором приняло участие более полутора тысяч человек, он составляет 37,3 тыс. руб. в месяц. Исследование показало и другой момент: так, например, мужчины хотят получать на пенсии больше, чем женщины. Вместе с этим, как отметили в Госдуме, в ближайшее время получать пенсию в 37 тысяч россияне вряд ли смогут, а названная сумма достижима только для депутатов или, например, военных.

Кто сколько хочет

Опрос проводился с 1 по 17 октября. Как сообщает ТАСС, всего было опрошено 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Результаты исследования, которое провел портал SuperJob, показали, что достойной пенсией среднестатистический россиянин считает для себя сумму 37 тыс. 300 руб. Вместе с этим отмечается, что 24% респондентов называли сумму от 50 тыс. руб., 16% опрошенных – от 25 до 30 тыс. руб., еще 13% называли суммы от 30 до 35 тыс. руб., 12% – от 35 до 40 тыс. руб., а 1% назвали пенсию 10-15 тыс. руб.

Согласно итогам опроса, мужское население России называло сумму пенсии на 3 тыс. руб. больше, чем женщины: 38,9 тыс. и 35,8 тыс. руб. соответственно.  Кроме этого, сумму пенсии многие называли в зависимости от своих доходов. Так, граждане России, которые получают до 25 тыс. руб., называли сумму пенсии на уровне 32,2 тыс. руб., а те, кто имеет заработок от 45 тыс. руб. в месяц, хотели бы, чтобы сумма пенсии составляла от 40,3 тыс. руб.

Самую большую пенсию хотели бы получать программисты: 42 тыс. руб. А вот для юристов средняя сумма составляет около 41,2 тыс. руб. в месяц, для PR-менеджеров – 40,6 тыс. руб., для дизайнеров – 40,4 тыс. руб. Кроме этого, маркетологи считают, что сумма достойной пенсии могла бы составлять для них 40,1 тыс. руб., HR-менеджеры – 37,5 тыс. руб., а бухгалтеры – 37,3 тыс. руб.

Главный источник дохода

Опрос также показал, что россияне считают главным источником дохода. Большинство опрошенных (29%) считают, что это работа и дополнительный заработок, второе место у личных накоплений (19%). Пенсия от государства оказалась только на третьем месте (16%). Некоторые рассчитывают на помощь детей (3%) и средства, которые были вложены в НПФ (3%). Назывались и другие источники дохода: прибыль от сдачи в аренду недвижимости, торговля продуктами подсобного хозяйства и изделиями ручной работы (7% опрошенных). А 23% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос.

Разница наблюдается, как было сказано выше, и среди представителей разных профессий. «Работу назвали основным источником дохода по достижении пенсионного возраста 30% дизайнеров и 28% программистов. На личные сбережения чаще других рассчитывают маркетологи и юристы (31% и 29% соответственно). Бухгалтеры и HR-менеджеры чаще надеются на государственную пенсию (25% и 24%)», – цитирует ТАСС авторов исследования.

Опрос также показал, что россияне в возрасте старше 45 лет чаще других рассчитывают, что будут получать доход от работы (35%) и государственную пенсию (25%) и меньше всего рассчитывают на личные сбережения (9%). А вот в личные накопления в качестве главного источника дохода на пенсии верит больше всех молодежь в возрасте до 24 лет (25%). Что касается собственно зарплаты, то в нее одинаково часто верят россияне, чей доход составляет меньше 25 тыс. руб. (34%), а также те, кто получает от 45 тыс. руб. в месяц (33%).

Пенсия 37 тысяч – это не реально

Комментируя итоги опроса, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в ближайшие несколько лет получать пенсию в размере 37,3 тыс. руб. россияне не смогут. По его словам, получать такую пенсию могут только бывшие депутаты областного парламента ряда субъектов страны, в которых установлены больше зарплаты, а также военнослужащие. В общем, как отмечает представитель ГД, для большинства граждан России такая пенсия недостижима.

«Это ожидаемые цифры, но то, что большинство граждан смогут получать подобные выплаты – это, к сожалению, не так. В ближайшие пять лет ситуация, по сравнению с сегодняшней, сильно не поменяется. Условия, для получателей страховых пенсий, с учетом индексации (роста) пенсий будут меняться, но не настолько ощутимо, насколько есть потребность среди действующих пенсионеров», – цитирует «URA.RU» Ярослава Нилова.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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