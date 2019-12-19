Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ДЕК, 18:44 МСК
USD (ЦБ)    62,5283
EUR (ЦБ)    69,5877

19 ДЕК, 18:44 МСК
USD (ЦБ)    62,5283
EUR (ЦБ)    69,5877
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020
﻿

Россия-Азербайджан: еще один год гуманитарного диалога

19 Декабря 2019 61 0 Общество
Россия-Азербайджан: еще один год гуманитарного диалога

Межкультурный диалог для развития взаимоотношений двух стран не менее важен, чем политическое или экономическое сотрудничество. Руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы Наталия Красовская рассказала о том, каких успехов удалось добиться в гуманитарной сфере в уходящем году.

В отношении межкультурного взаимодействия России и Азербайджана 2019 год оказался очень насыщенным по количеству мероприятий и разнообразным по их формату.

Сегодня само время требует новых подходов к гуманитарному диалогу. Об этом еще в начале года говорили российские и азербайджанские эксперты на тематическом круглом столе, организованном межпарламентской группой дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева и Центром РАД.

Участники мероприятия «Культурные мосты между Россией и Азербайджаном как основа для межкультурного диалога» сошлись во мнении, что необходимо разработать единую нормативно-правовую базу для гуманитарного взаимодействия.

«Это обсуждение, по сути, открыло «сезон» российско-азербайджанских мероприятий, которых в этом году было проведено очень много и на самых разных уровнях», - считает руководитель Центра РАД Наталия Красовская.

Одним из ключевых мероприятий эксперт назвала Дни культуры России, которые проходили в этом году в Азербайджане. А в 2020 году Дни культуры Азербайджана будут проводиться в России. «Подобный обмен творческими достижениями между народами, безусловно, очень обогащает», - говорит Наталия Рудольфовна.

Фестивали национальных культур стали трендами этого года, что не удивительно, ведь они как нельзя лучше позволяют создать атмосферу взаимопонимания и доверия между людьми разных национальностей.

Такие мероприятия становятся отличными инструментами народной дипломатии, позволяя людям проникнуться культурой соседей в различных её формах и стилях.

В качестве яркого примера руководитель Центра РАД приводит фестиваль азербайджанской культуры «Гранат», который прошёл в сентябре. Любой гость мероприятия мог узнать народные азербайджанские легенды и традиции, связанные с этим фруктом, самостоятельно приготовить и попробовать блюда из граната. Затем он видел, как азербайджанские ремесленники создают медные и гончарные изделия, а концертная программа знакомила гостя с национальными песнями и танцами.

«Вот так, включая все органы чувств, участник фестиваля не только узнаёт много нового для себя, но и проникается духом сопричастности с другой культурой, а это очень важно. Потому формат фестивалей столь интересен и притягателен», - отмечет Наталия Красовская.

Культура Азербайджана стала еще ближе и доступнее с открытием на ВДНХ национального павильона после реконструкции.

«Уже тот факт, что его открывала Мехрибан Алиева, первый вице-президент Азербайджана, говорит о значении, придаваемом руководством республики этому объекту», - подчеркивает руководитель Центра РАД. - Азербайджан, который провёл все реставрационные работы под руководством Фонда Гейдара Алиева, получил не только постоянно действующую выставочную площадку, но и музейную экспозицию, библиотеку с читальным залом и кафе-чайную».

У посетителей есть возможность в одном месте познакомиться с историей страны, ее культурой и даже кухней. Кропотливо воссозданные мастерами из Азербайджана узоры, лепнина и скульптуры придают павильону национальную аутентичность. По мнению эксперта, обновленный павильон на ВДНХ - это памятник азербайджанской культуры, перенесённый на российскую землю.

Наталия Рудольфовна напомнила, что в ходе своего визита в Россию Мехрибан Алиева встретилась с первыми лицами государства. Одной из тем для обсуждения стали молодежные форумы. Их важность в рамках культурного обмена очевидна.

«Чтобы сохранить и приумножить то хорошее, что есть в наших добрососедских отношениях, нужна преемственность. Во взрослую жизнь входят новые молодые поколения, и от того, насколько крепка будет дружба между ними, зависит само общее будущее наших стран», - полагает Наталия Красовская.

Новые поколения наших стран связывает Молодёжный форум России и Азербайджана, но, если раньше мероприятие носило эпизодические характер, теперь оно станет традиционным.

Эксперт отмечает, что во время таких встреч молодежь не только завязывает дружеские знакомства, но и перенимает опыт у успешных личностей, разрабатывает собственные социальные или инновационные проекты. Такого рода общение создаёт прочные гуманитарные связи.

Не менее важную роль в культурном обмене между нашими странами играет туризм, который стремительно развивается. Наталия Красовская приводит статистические данные: за прошлый год Азербайджан посетили 880 тысяч туристов из России, в этом году показатель может перевалить за миллион.

За девять месяцев этого года в Россию приехали 700 тысяч азербайджанцев, они занимают четвертое место среди стран въездного туризма в Россию.

Для россиян путешествие в республику - это возможность ближе познакомиться с достопримечательностями, попробовать блюда национальной кухни или принять участие в мероприятиях мирового масштаба, которыми так богат Азербайджан.

Руководитель Центра РАД считает, что россиянам комфортно себя чувствовать в Азербайджане помогает ощущение личной безопасности и отсутствие языкового барьера.

Сохранение русского языка в стране стало ключевым моментом для укрепления межличностного общения.

Здесь работает много русскоязычных школ, открыты филиалы российских вузов, огромное значение имеет проводящийся в Баку Международный гуманитарный форум. Но главное, по мнению эксперта, все же в другом:

«Наши народы ощущают сплочённость и духовное единство. Это – основное достижение наших стран в гуманитарной сфере, которое необходимо неустанно совершенствовать, потому что любые экономические или политические плоды смогут расти только на почве, которая возделана с любовью и добром, в лучших традициях народной дипломатии», - подытожила Наталия Красовская.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин намекнул на уход после 2024 года. Что президент рассказал на пресс-конференции

Путин намекнул на уход после 2024 года. Что президент рассказал на пресс-конференции
Политика

1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества

1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества
Экономика

Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?

Трампу объявили импичмент. Что ждет президента США дальше?
Политика

Как попасть в гости к Снегурочке? Кострома готова принять новогодних путешественников

Как попасть в гости к Снегурочке? Кострома готова принять новогодних путешественников
Культура

Узнай, страна

В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур

В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур

В Калужской области запустили новую линию глубокой переработки продукции на крупнейшей птицефабрике

В Калужской области запустили новую линию глубокой переработки продукции на крупнейшей птицефабрике

В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей

В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей

В Нижегородской области заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

В Нижегородской области заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

Новости дня

18:44 Путин рассказал о росте зарплат россиян Путин рассказал о росте зарплат россиян
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:17 Евросоюз продлил санкции против России на полгода Евросоюз продлил санкции против России на полгода
17:52 В Берлине стартовали переговоры о транзите газа В Берлине стартовали переговоры о транзите газа
17:30 Большая пресс-конференция Путина завершена Большая пресс-конференция Путина завершена
17:07 Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
16:40 Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
16:04 Путин заявил об отсутствии планов по новой пенсионной реформе Путин заявил об отсутствии планов по новой пенсионной реформе

Узнай, страна!

12:04 В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 ДЕК, 11:04 В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей В Москве корпорация МСП провела презентацию «Зеркального реестра проверок» для предпринимателей
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter