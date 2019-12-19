Россия-Азербайджан: еще один год гуманитарного диалога

Межкультурный диалог для развития взаимоотношений двух стран не менее важен, чем политическое или экономическое сотрудничество. Руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы Наталия Красовская рассказала о том, каких успехов удалось добиться в гуманитарной сфере в уходящем году.

В отношении межкультурного взаимодействия России и Азербайджана 2019 год оказался очень насыщенным по количеству мероприятий и разнообразным по их формату.

Сегодня само время требует новых подходов к гуманитарному диалогу. Об этом еще в начале года говорили российские и азербайджанские эксперты на тематическом круглом столе, организованном межпарламентской группой дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева и Центром РАД.

Участники мероприятия «Культурные мосты между Россией и Азербайджаном как основа для межкультурного диалога» сошлись во мнении, что необходимо разработать единую нормативно-правовую базу для гуманитарного взаимодействия.

«Это обсуждение, по сути, открыло «сезон» российско-азербайджанских мероприятий, которых в этом году было проведено очень много и на самых разных уровнях», - считает руководитель Центра РАД Наталия Красовская.

Одним из ключевых мероприятий эксперт назвала Дни культуры России, которые проходили в этом году в Азербайджане. А в 2020 году Дни культуры Азербайджана будут проводиться в России. «Подобный обмен творческими достижениями между народами, безусловно, очень обогащает», - говорит Наталия Рудольфовна.

Фестивали национальных культур стали трендами этого года, что не удивительно, ведь они как нельзя лучше позволяют создать атмосферу взаимопонимания и доверия между людьми разных национальностей.

Такие мероприятия становятся отличными инструментами народной дипломатии, позволяя людям проникнуться культурой соседей в различных её формах и стилях.

В качестве яркого примера руководитель Центра РАД приводит фестиваль азербайджанской культуры «Гранат», который прошёл в сентябре. Любой гость мероприятия мог узнать народные азербайджанские легенды и традиции, связанные с этим фруктом, самостоятельно приготовить и попробовать блюда из граната. Затем он видел, как азербайджанские ремесленники создают медные и гончарные изделия, а концертная программа знакомила гостя с национальными песнями и танцами.

«Вот так, включая все органы чувств, участник фестиваля не только узнаёт много нового для себя, но и проникается духом сопричастности с другой культурой, а это очень важно. Потому формат фестивалей столь интересен и притягателен», - отмечет Наталия Красовская.

Культура Азербайджана стала еще ближе и доступнее с открытием на ВДНХ национального павильона после реконструкции.

«Уже тот факт, что его открывала Мехрибан Алиева, первый вице-президент Азербайджана, говорит о значении, придаваемом руководством республики этому объекту», - подчеркивает руководитель Центра РАД. - Азербайджан, который провёл все реставрационные работы под руководством Фонда Гейдара Алиева, получил не только постоянно действующую выставочную площадку, но и музейную экспозицию, библиотеку с читальным залом и кафе-чайную».

У посетителей есть возможность в одном месте познакомиться с историей страны, ее культурой и даже кухней. Кропотливо воссозданные мастерами из Азербайджана узоры, лепнина и скульптуры придают павильону национальную аутентичность. По мнению эксперта, обновленный павильон на ВДНХ - это памятник азербайджанской культуры, перенесённый на российскую землю.

Наталия Рудольфовна напомнила, что в ходе своего визита в Россию Мехрибан Алиева встретилась с первыми лицами государства. Одной из тем для обсуждения стали молодежные форумы. Их важность в рамках культурного обмена очевидна.

«Чтобы сохранить и приумножить то хорошее, что есть в наших добрососедских отношениях, нужна преемственность. Во взрослую жизнь входят новые молодые поколения, и от того, насколько крепка будет дружба между ними, зависит само общее будущее наших стран», - полагает Наталия Красовская.

Новые поколения наших стран связывает Молодёжный форум России и Азербайджана, но, если раньше мероприятие носило эпизодические характер, теперь оно станет традиционным.

Эксперт отмечает, что во время таких встреч молодежь не только завязывает дружеские знакомства, но и перенимает опыт у успешных личностей, разрабатывает собственные социальные или инновационные проекты. Такого рода общение создаёт прочные гуманитарные связи.

Не менее важную роль в культурном обмене между нашими странами играет туризм, который стремительно развивается. Наталия Красовская приводит статистические данные: за прошлый год Азербайджан посетили 880 тысяч туристов из России, в этом году показатель может перевалить за миллион.

За девять месяцев этого года в Россию приехали 700 тысяч азербайджанцев, они занимают четвертое место среди стран въездного туризма в Россию.

Для россиян путешествие в республику - это возможность ближе познакомиться с достопримечательностями, попробовать блюда национальной кухни или принять участие в мероприятиях мирового масштаба, которыми так богат Азербайджан.

Руководитель Центра РАД считает, что россиянам комфортно себя чувствовать в Азербайджане помогает ощущение личной безопасности и отсутствие языкового барьера.

Сохранение русского языка в стране стало ключевым моментом для укрепления межличностного общения.

Здесь работает много русскоязычных школ, открыты филиалы российских вузов, огромное значение имеет проводящийся в Баку Международный гуманитарный форум. Но главное, по мнению эксперта, все же в другом:

«Наши народы ощущают сплочённость и духовное единство. Это – основное достижение наших стран в гуманитарной сфере, которое необходимо неустанно совершенствовать, потому что любые экономические или политические плоды смогут расти только на почве, которая возделана с любовью и добром, в лучших традициях народной дипломатии», - подытожила Наталия Красовская.

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