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Россия заплатит Белоруссии 1,5 млрд долларов за нефтяной маневр. Лукашенко победил?

18 Декабря 2019 478 0 Экономика
Россия заплатит Белоруссии 1,5 млрд долларов за нефтяной маневр. Лукашенко победил?

Россия согласилась компенсировать Белоруссии доходы, которая республика потеряла после налогового маневра Москвы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко добивался этого с 2018 года и делал вопрос принципиальным для дальнейшей интеграции стран в рамках союзного государства. Москва долгое время отказывала Минску в выплатах.

Москва заплатит за «перетаможку»

  • Нефтяной маневр России, заключающийся в обнулении пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), привел к потерям доходов Белоруссии. За шесть лет маневра (до 2024 года) Минск потенциально мог потерять 10,5-11 млрд долларов.
  • До этого белорусские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) получали российскую нефть без пошлин и не возвращали пошлины на нефтепродукты в бюджет России. Они же обеспечивают до 25% экспорта Белоруссии. Поэтому проблемы с переработкой нефти могут отправить белорусскую экономику в рецессию.
  • Главным образом Белоруссия зарабатывала на «перетаможке» 6 из 24 млн тонн нефти, которые Москва поставляла Минску беспошлинно. Но отмена пошлин на экспорт в самой России делает «перетаможку» бессмысленной.
  • Министр финансов России Антон Силуанов говорил о скрытом субсидировании экономики Белоруссии за счет поставок нефти из России. Однако налоговый маневр лишил Минск этого преимущества. Лукашенко требовал от Москвы в рамках интеграционного процесса установить для белорусских НПЗ такие же цены на нефть, какие сейчас действуют для российских. Также он настаивал на компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета.

Откуда взялись 1,5 млрд долларов

  • В результате Москва уступила и согласилась предоставить белорусским НПЗ отрицательный акциз (налоговый вычет), которым пользуются российские заводы. Но с одним условием – Минск должен унифицировать Налоговый кодекс с Москвой. Только после этого белорусские предприятия получат налоговые вычеты. Однако ввести этот механизм вряд ли получится до 2022 года.
  • Пока Белоруссия работает над унификацией Налогового кодекса с Россией, Москва согласилась компенсировать финансовые потери Минска. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Компенсации он назвал «частичными».
  • В 2020 году Россия согласилась поставлять Белоруссии прежние 24 млн тонн нефти, писал «Интерфакс». Но «перетаможка» российской стороной не учитывается. Поэтому предполагается, что белорусские НПЗ увеличат переработку – с 18 до 24 млн тонн. Об этом говорил глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, заверив, что возможности для этого есть.
  • С 2024 года российские НПЗ смогут получать налоговый вычет в размере 4 тыс. руб. за 1 тонну. Если оценить суммарный вычет для белорусских НПЗ, то он составит 96 млрд руб. (1,5 млрд долларов) за 24 млн тонн нефти.

Еще одна боль

  • Еще одной болезненной темой для Белоруссии остается цена на газ из России с 2020 года. По словам Семашко, этот вопрос должны согласовать в ближайшие две недели, поскольку существующий договор истекает 31 декабря.
  • При этом до сих пор не обозначены ни объемы поставок, ни цена. Со своей стороны Белоруссия просит газ дешевле 100 долларов за 1 тыс. куб. м (сейчас Москва продает ему газ по 127 долларов за 1 тыс. кубометров), но больше не требует его по цене для Смоленской области – 73 доллара за 1 тыс. кубометров.
  • Газовый вопрос будут решать президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на очередной встрече по вопросу интеграции в рамках союзного государства 20 декабря.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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