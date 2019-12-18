Россия заплатит Белоруссии 1,5 млрд долларов за нефтяной маневр. Лукашенко победил? 478 0 Экономика

Россия согласилась компенсировать Белоруссии доходы, которая республика потеряла после налогового маневра Москвы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко добивался этого с 2018 года и делал вопрос принципиальным для дальнейшей интеграции стран в рамках союзного государства. Москва долгое время отказывала Минску в выплатах.