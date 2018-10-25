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Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга

25 Октября 2018 75 0 Тренды События и факты
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга

Министерство транспорта РФ предлагает использовать динамические тарифы в общественном транспорте, пишут «Известия». Это позволит снижать тарифы в дневные часы, когда пассажиропоток падает, и, наоборот, повышать их в часы пик. В случае одобрения инициативы региональные и муниципальные власти займутся ее реализацией в 2019-2025 годах.

Объем внешнего долга России сократился на 53 млрд долларов – до 467 млрд, что составляет 20,4% российского ВВП, сообщает РБК. Под «внешним долгом» понимается не только государственный долг, но и задолженность органов госуправления и ЦБ, всех секторов экономики: банков и компаний нефинансового сектора. России понадобилось чуть более четырех лет, чтобы сократить на 36% свой долг, достигавший на середину 2014 года 732,7 млрд долларов. Эксперты считают, что это сокращение во многом является вынужденным и связано с постепенным закрытием для страны международных рынков капитала. С 2014 года занимать стало либо очень дорого, либо невозможно в принципе.

Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому российская Генпрокуратура будет наделена правом связываться с компетентными органами иностранных государств и выяснять, соблюдаются ли антикоррупционные запреты в отношении российских чиновников, пишет РБК. Согласно действующему законодательству, высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам из России запрещено иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Также запрет распространяется на владение или пользование иностранными финансовыми инструментами.

Европарламент (ЕП) подготовил проект резолюции об ужесточении санкций ЕС против России в случае обострения ситуации в Азовском море. В документе содержится призыв к Совету ЕС «потребовать от Российской Федерации немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры». ЕП подчеркивает, что Керченский мост был построен незаконно, и приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству, передает РИА Новости.

Алексей Кудрин заявил, что недофинансирование национальных проектов в ближайшие три года может составить 1 трлн руб. По словам главы Счетной палаты, это следует из проекта бюджета на трехлетку. Он сообщил, что, например, отклонение по проекту «Цифровая экономика» составляет 55%, по проекту «Безопасные и качественные дороги» – 32%, по проекту развития малого и среднего предпринимательства – на 31%, по международной кооперации и экспорту – 29%. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «соответствие паспортов и объемов финансирования в бюджете – это вопрос важный».

«Если мы будем все время сдвигать, то мы не выполним в срок ничего. Эта работа становится просто бессмысленной, то есть смысл все равно есть, она дисциплинирует, но тогда мы никаких целей и задач не выполним, целей не достигнем», – сказал президент.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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