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Россия ввела зерновое эмбарго. В прошлом это привело к арабской весне
27 Апреля 2020 362 0 Экономика
Россия остановила экспорт зерна на мировой рынок в воскресенье, 26 апреля, в связи с исчерпанием квоты Минсельхоза. По информации «Интерфакса», квота на 7 млн тонн с 1 апреля до 30 июня была досрочно выбрана и закрыта. Таким образом, Россия впервые с 2010 года прекратила экспортировать зерно на внешние рынки. В 2010 году это ускорило события арабской весны – серии государственных переворотов на Ближнем Востоке.
Зерно рекордно дорожает
- Российские экспортеры зерна исчерпали квоту на продажу товара за рубеж меньше, чем за один месяц. Экспортеры вывезли из России 7 млн тонн с 1 по 26 апреля, хотя квота была рассчитана на три месяца – до 30 июня. Однако в Минсельхозе делали прогноз, что компании выберут ее к середине мая.
- По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, в Минсельхозе не будут увеличивать квоту. Экспорт за пределы Евразийского экономического союза будет приостановлен как минимум до 1 июля. Ни для одной компании не будет сделано исключения. В ближайшие месяцы из России не будут вывозиться пшеница, рожь, ячмень и кукуруза.
- Ограничение экспорта позволит стабилизировать цены на зерно на внутреннем российском рынке, но и не повлияет на показатели экспорта продукции агропромышелнного комплекса в 2020 году, считают в Минсельхозе.
- Подобная мера принимается в России впервые с 2010 года. Из-за сильной засухи в 2010 году правительство запретило экспорт зерна, чтобы стабилизировать цены на российском рынке. Запрет действовал с 15 августа по 31 декабря 2010 года.
- Ограничительные меры Минсельхоз вводит в 2020 году по причине засушливой погоды на юге страны. По словам гендиректора аналитического центра СовЭкон Андрея Сизова, на юге выпадает недостаточно осадков: в апреле Кубань получила лишь 8% от месячной нормы осадков, Ростов-на-Дону – 36%, а Ставрополь – 17%. Прогнозы тоже не вселяют надежду: в ближайшую неделю на юге выпадет 5 мм осадков и еще 5-15 мм через неделю.
- Засуха становится причиной повышения мировых цен на зерно. На прошлой неделе европейская пшеница стоило 200 евро за тонну. Котировки были на максимуме с января 2019 года и доходили до 206 евро.
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