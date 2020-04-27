Россия ввела зерновое эмбарго. В прошлом это привело к арабской весне 362 0 Экономика

Россия остановила экспорт зерна на мировой рынок в воскресенье, 26 апреля, в связи с исчерпанием квоты Минсельхоза. По информации «Интерфакса», квота на 7 млн тонн с 1 апреля до 30 июня была досрочно выбрана и закрыта. Таким образом, Россия впервые с 2010 года прекратила экспортировать зерно на внешние рынки. В 2010 году это ускорило события арабской весны – серии государственных переворотов на Ближнем Востоке.