Россия увеличит свою долю на рынке СПГ, ЕС против антииранских санкций США и другие новости вторника

В Минэнерго заявили, что к 2035 году Россия может увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 83 млн тонн с нынешних 21 млн тонн. Это произойдет благодаря реализации таких проектов как «Балтийский СПГ», «Дальневосточный СПГ», «Печора СПГ» и «Арктик СПГ-2». В результате Россия достигнет на мировом рынке СПГ доли в 15-20% по сравнению с нынешними 4-5%, передает ТАСС.

Китай и Россия способны преодолеть различного рода помехи и сложности, вызванные санкциями США и развязанной Вашингтоном торговой войной. Об этом заявил сегодня глава китайской делегации на международных торговых переговорах Фу Цзыин. Он подчеркнут также важную роль лидеров двух стран в этом процессе, сообщает РИА Новости.

Евросоюз создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США, говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Франции, Германии, Китая, ЕС и Ирана. Как пояснила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, для проведения финансовых транзакций с Ираном страны – члены ЕС создадут юридическое лицо. «Это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами», – добавила она, подчеркнув, что решение по созданию такого механизма уже принято, пишут РИА Новости.

Shell в ближайшие пять лет планирует увеличить сеть АЗС в России вдвое – с 300 до 600 единиц, заявил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс. В последний год доходность на розничном рынке нефтепродуктов в России была мала. «Но мы не инвестируем в новые станции, исходя из конъюнктуры одного года. В долгосрочном плане Россия для нас очень привлекательна», – подчеркнул Кремерс.

Добывающие «дочки» «Роснефти» предложили подрядчикам перенести срок выплат по сервисным контрактам с конца 2018 года на 2019-й, сообщает РБК. В 2017 году инвестпрограмма «Роснефти» составила 922 млрд руб. При этом 87% этой суммы пришлось на сегменты «разведка и добыча» и «внутренний сервис». 60% буровых работ «Роснефть» выполняет собственными силами. В 2018 году инвестпрограмма «Роснефти» может сократиться до 800 млрд руб. ради увеличения выплат акционерам.