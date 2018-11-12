Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника

Россия уменьшает зависимость от доллара, пишет The Wall Street Journal. «Так называемая дедолларизация, которую поддерживают президент Владимир Путин и российский Центробанк, должна помочь смягчить удар, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему», – отмечает издание. «Доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала в сентябре этого года до 26% с пикового показателя на уровне 37%, имевшего место в 2016 году». Кроме того, «доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году». Одновременно в публикации говорится, что России будет чрезвычайно трудно полностью отказаться от доллара в связи с тем, что страна в значительной мере полагается на экспорт нефти и газа, мировые цены на которые традиционно номинируются в долларах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй открыта к улучшению отношений с Россией.

«Мы остаемся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные договоры и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, которая возложена на нас как на постоянных членов совета безопасности ООН. Мы надеемся, что российское государство выберет этот путь. Если оно так поступит, мы поведем себя подобным же образом», – цитирует Мэй ТАСС.

Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу экспертного совета при правительстве ввести 20% акциз на сладкие газированные напитки, пишут «Известия». Если он будет принят, средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 руб., пишет газета. В Минздраве отметили, что инициатива экспертов соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти 2 млн россиян страдают ожирением, а в Минздраве неоднократно выступали за введения налога на «вредную еду».

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что странам Евросоюза нужно наращивать оборонные бюджеты с целью укрепления своей автономности, «а не для массового приобретения американских или иных вооружений», сообщает CNN.

«Я не хочу видеть такое, что европейские страны увеличивают расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения. Я думаю, если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономии», – сказал Макрон.

Как считают эксперты, эти высказывания стали ответом на заявление Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе о том, что странам, входящим в НАТО, необходимо увеличить свои оборонные расходы до 4% ВВП.

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует начать продажи смартфона Galaxy F с гибким экраном в марте 2019 года, передает ТАСС. Samsung представит флагманский смартфон Galaxy S10 в феврале 2019 года, а в марте – Galaxy F и модель S10, которая будет поддерживать мобильную сеть пятого поколения (5G). Официальный старт продаж запланирован на март 2019 года. Будет выпущено не менее 1 млн Galaxy F. По неофициальным данным, стоимость новинки составит 1,8 тыс. долларов.