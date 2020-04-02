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Россия спивается во время чумы. Продажи алкоголя выросли на 20% перед «нерабочей неделей»

2 Апреля 2020 520 2 Экономика
Россия спивается во время чумы. Продажи алкоголя выросли на 20% перед «нерабочей неделей»

Регионы России вводят ограничения на продажу алкоголя во время де-факто национального карантина. Башкирия, Хакасия и Карелия сократили время продажи крепких спиртных напитков, в Якутии до 6 апреля алкоголь не продается совсем. Действия властей связаны с растущей алкоголизацией россиян – расходы на горячительные напитки, по данным лаборатории Сбербанка «СберДанные», выросли на 20% перед карантином. Также на фоне закрытия в среднем 40% торговых точек по России в стране не закрыт ни один алкомаркет.

Алкоголь вместо развлечений

  • Российские потребители сократили траты с 23 по 29 марта. Но это не коснулось алкоголя, продажи которого выросли на 20%, сообщает Сбербанк. Расходы россиян упали на 6,2% за неделю и в реальном выражении вернулись к показателю прошлого года. Прирост оказался минимальным – 0,2%.
  • Между тем, «винные магазины» прибавили 21,9% неделя к неделе и 31,8% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что перед «нерабочей неделей» – по сути, необъявленным Путиным карантином, который еще называется эвфемизмом с положительной коннотацией «самоизоляция» для большего мотивирования граждан и эксплуатации их лучших представлений о себе, россияне затоварились большим количеством алкоголя.
  • Если обратить внимание, что на той же неделе россияне снизили поездки (расходы на такси, каршеринг, парковки и платные дороги упали на 20-50%), то можно заключить – россияне остаются дома и подвергают себя алкоголизации.
  • Деньги на алкоголь были перераспределены в общих тратах с таких статей, как «развлечения» (-78,1%), «одежда, обувь и аксессуары» (-51%), «кафе, рестораны» (-42,6%). В Москве, к примеру, закрылось 73% торговых точек, в том числе заведений общепита. Но не закрылся ни один алкомаркет («винный магазин»).

Производят только алкоголь и бумагу

  • Таким образом, алкоголь стал драйвером роста расходов россиян в марте 2020 года и у этого определенно будут социальные последствия долгосрочного характера.
  • По мнению директора по корпоративным отношениям Heineken Кирилла Болматова, у людей есть потребность употреблять алкоголь «время от времени», когда они сидят дома. Если не официальные магазины, то эту потребность удовлетворят подпольные магазины, самогонщики и производители контрафакта.
  • Производство алкоголя в России – одно из немногих не было остановлено. Представители алкогольных заводов отмечают, что производство относится к числу непрерывных. Любопытно, что сейчас выпуск алкоголя идет на пределе возможностей. В этом плане с алкоголем можно сопоставить лишь туалетную бумагу, которую тоже производят по максимуму на ажиотажном и неосмысленном спросе.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:58 0 0
максим:

галина, да, такое тоже может быть. по крайней мере, я надеюсь, что люди если и покупают, то для этих целей.

09:49 0 0
галина:

Да что-то пьяных- то и совсем не видно.Так как в аптеках совсем отсутствуют любые антисептики,люди скорее всего покупают водку чтоб дезинфицировать руки,поверхности столов,ноутбуков,смартфонов.

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