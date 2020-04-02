Россия спивается во время чумы. Продажи алкоголя выросли на 20% перед «нерабочей неделей» 520 2 Экономика

Регионы России вводят ограничения на продажу алкоголя во время де-факто национального карантина. Башкирия, Хакасия и Карелия сократили время продажи крепких спиртных напитков, в Якутии до 6 апреля алкоголь не продается совсем. Действия властей связаны с растущей алкоголизацией россиян – расходы на горячительные напитки, по данным лаборатории Сбербанка «СберДанные», выросли на 20% перед карантином. Также на фоне закрытия в среднем 40% торговых точек по России в стране не закрыт ни один алкомаркет.