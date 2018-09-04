Россия продолжит поставлять ракетные двигатели США, угрозы повышения цен на лекарства нет и другие новости вторника

84% собственников в России готовы отказаться от части активов, сообщает РБК. Из них 33% готовы продать свои активы из-за их экономической неэффективности, а 51% – из-за риска прекращения деятельности. Главными рисками являются геополитическая напряженность, изменение торговой политики, неустойчивость валютного курса и цифровая трансформация. Только 32% инвесторов готовы вкладываться в новые проекты. Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пообещал инвестировать более 7 трлн руб. в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты в России.

60 млрд долларов в течение трех лет пообещал выделить Африке китайский лидер Си Цзиньпин, передает газета The Wall Street Journal. При этом Китай откажется взимать с ряда беднейших стран континента ссудную задолженность и долги по межправительственным беспроцентным кредитам.

НПО «Энергомаш» заключило с американской компанией «Orbital ATK» контракт на поставку 4 жидкостных ракетных двигателя РД-181, пишет «Коммерсант». По данным издания, двигатели будут использоваться в американских ракетах типа Antares. Этот контракт крайне важен для «Энергомаша», так как ни одна другая страна не готова закупать серийные партии двигателей такого типа.

Около миллиона украинцев ежегодно покидают страну, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, назвав ситуацию «катастрофической». По словам бывшего председатель СВР Николая Маломужа, утечка трудоспособного населения принимает масштабы национальной трагедии. Чаще всего о желании переехать за границу говорят молодые люди до 35 лет, сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что угрозы повышения цен на лекарства в России нет, передает РИА Новости. Она добавила, что в РФ «специально введены цены, предельно зарегистрированные на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты».