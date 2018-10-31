Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды

Руководство «Яндекса» изучает способы сохранения контроля над компанией. В компании задумались об этом после недавней новости о продаже трети компании Сбербанку, которая обвалила стоимость «Яндекса» и снизила капитализацию на 3 млрд долларов. До этого руководство компании передало «золотую акцию» Сбербанку, опасаясь принуждения к продаже актива в собственность провластных покупателей. Но теперь возможность расширения доли Сбербанка воспринимается рынком как попытка огосударствления технологической компании. Опровергнув слухи о продаже 30% государственному банку, «Яндекс» оказался под еще одним ударом – депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому доля иностранцев в новостных агрегаторах не должна превышать 20%. Поскольку «Яндекс» – крупнейший российский агрегатор и принадлежит офшорной компании в Нидерландах, очевидно, что депутаты отрабатывали заказ по ловле «Яндекса» в сети государства. Теперь, как узнал «Коммерсант», 60% голосов в компании будут контролировать фонд под управлением основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и 10-12 топ-менеджеров с российским гражданством.

Дедолларизация началась. Так российско-индийский контракт на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 заключен в рублях, сообщает Интерфакс. Он был подписан в начале октября в рамках российско-индийских переговоров на высшем уровне. Правда, Индия в течение года не возвращает кредиты за прежние поставки вооружений из России. Счетная палата России ранее сообщала о 3,8 млрд долларов «секретных» долгов других государств перед Россией. По-видимому, большинству стран безразлично, в какой валюте не платить.

Четырнадцать российских вузов вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019, сообщает РИА Новости. Лучшими из них стали Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (275 место), НИЯУ МИФИ (419), Новосибирский государственный университет (433) и Московский физико-технический институт (460). Рейтинг охватывает 1250 лучших университетов из 74 стран мира.

«Украинская экономика находится в катастрофической ситуации», – заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, известный своими пессимистичными оценками и прогнозами, которые тиражирует российская пресса.

«На конец августа долг нашей страны – внешний долг – составлял 47,5 млрд долларов. Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к 75 млрд», – добавил он.

Внешний долг Украины за 2016-2017 годы вырос на 29,8%, а всего за пять лет – с начала 2013 года до начала 2018-го – отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8%, пишет РИА Новости.

Минэкономразвития изучит, как российские законы влияют на деловую среду. Министерство, как пишет РБК, подготовило проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов. Всего в план включено 20 проектов. Один из ключевых проектов, который в первую очередь могут подвергнуть анализу, – поправки в закон о торговле 2016 года. Также в планах МЭР провести оценку эффекта от закона о регулировании алкогольной продукции.