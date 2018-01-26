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ИЗМИР

Россия представит экспозицию на Международной медицинской выставке Arab Health 2018

26 Января 2018 470 0 События и факты
Россия представит экспозицию на Международной медицинской выставке Arab Health 2018

Международная выставка по медицине и фармацевтике Arab Health является ведущей ежегодной выставкой на Ближнем Востоке и второй по величине международной выставкой в Европе в области медицины и здравоохранения. Это крупнейшая площадка, на которой представлен полный спектр продукции, товаров и услуг медицинского назначения. Здесь присутствуют ведущие поставщики и производители современного медицинского оборудования, а также изделий и товаров нового поколения в сфере медицины.

Ежегодно выставку посещают более 4 000 экспонентов из 68 стран мира, в том числе из стран ЕЭС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Крупнейшая экспозиция располагается на площади в 63 513 кв. м, разделенной на 23 просторных зала. Выставка ежегодно собирает около 97 000 посетителей со всех уголков мира. Для удобства гостей и экспонентов выделены тематические разделы: стоматология, фармакология, медицинские изделия одноразового пользования, медицинская инфраструктура, рентгенорадиологические исследования, медицинские инструменты и услуги, лабораторные исследования, медицинская техника и оборудование. Выставка Arab Health объединяет экспертов, покупателей и продавцов отрасли медицинских технологий. 

В 2018 году АО Российский экспортный центр организовывает объединенную экспозицию, на которой ведущие отечественные производители медицинского оборудования и лекарственных препаратов, поставщики программного обеспечения и электронных приборов, разработчики передовых технологий и материалов в сфере медицины представят свою продукцию, услуги и инновационные разработки.

Участие в выставочных мероприятиях является наиболее важным условием продвижения российской продукции на мировой рынок и ознакомления участников ближневосточного рынка с высокотехнологичной, конкурентоспособной продукцией отечественных производителей. Посещение научных программ в рамках выставки, встречи с зарубежными коллегами позволят получить передовой опыт мировых производителей медицинских изделий и препаратов.

Оператором российской экспозиции на выставке Arab Health выступает АО “ВДНХ”, который имеет успешный многолетний опыт в организации и продвижении национальных экспозиций на крупнейших международных конгрессах и выставках. Сотрудники ВДНХ - это команда профессионалов, работающих как с органами государственной власти, так и с крупными представителями отечественного и зарубежного бизнес-сообщества.

Большая часть продукции, которая будет представлена российскими компаниями на выставке, уникальна и не имеет аналогов в мире. Ведущие российские разработчики, производители и поставщики, участвующие в Международной выставке Arab Health, достойно представят отечественную инновационную конкурентоспособную продукцию в сфере медицины и здравоохранения на рынке Ближнего Востока.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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