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Восточный экономический форум

Россия потеряла 43 трлн рублей, Apple представила новые смартфоны и другие новости четверга

13 Сентября 2018 187 0 Тренды События и факты
Россия потеряла 43 трлн рублей, Apple представила новые смартфоны и другие новости четверга

43 трлн руб. добавленной стоимости недополучила экономика из-за падения производительности труда в последние три года, подсчитали эксперты Института экономики роста им. Столыпина, сообщает РБК. Это почти половина годового ВВП страны, составившего 92 трлн руб. в 2017 году. Из расчетов экспертов следует, что в докризисные годы производительность труда в России стабильно росла. С 2011 по 2014 год выработка добавленной стоимости на одно рабочее место удвоилась, достигнув 2,2 млн руб. «Но в 2015 году в результате начавшегося кризиса последовало ее обвальное падение до уровня 1,7 млн руб.», – отмечается в исследовании. Снижение продолжилось, и к 2017 году этот показатель составил всего 0,9 млн руб. Столь резкое падение объясняется ростом непроизводственных затрат предприятий – дороговизной и недоступностью заемных средств, растущей фискальной, тарифной и регуляторной нагрузкой. Между тем, по данным Росстата, производительность труда в 2015 и 2016 годах сокращалась всего на 1,9% и 0,3% соответственно. Минэкономразвитие считает, что в 2017 году производительность выросла на 2%. Это расхождение объясняется тем, что экспертное сообщество и органы власти по разному понимают термин «производительность труда».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на Восточном экономическом форуме, что «Москве и Токио надо сломать скорлупу взаимного недоверия для продвижения по вопросу мирного договора». Он также прокомментировал план экономического сотрудничества из восьми пунктов, подчеркнув, что надо идти «от проектов на бумаге к конкретной форме», передает агентство «Киодо». При этом в позициях Абэ и Путина существует расхождение по вопросу о сроках заключения мирного договора. Путин предлагает подписать договор до конца года, а Абэ считает, что на это потребуется время. В то же время, премьер обошел стороной вопрос о принадлежности четырех Курильских островов.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП России на 2018 и 2019 годы на уровне 1,7% и 1,5% соответственно, сообщает РИА Новости. «Среднесрочные перспективы остаются ограниченными из-за структурных узких мест и затяжных последствий санкций. Без структурных реформ ожидается, что рост составит около 1,5% ВВП, а монетарная политика стабилизирует инфляцию примерно на уровне 4% к концу 2019 года», – говорится в релизе фонда.

В офшоре на острове Русский зарегистрирован первый резидент. Им стала находившаяся ранее под кипрской юрисдикцией компания «Финвижн Холдингс». Компания – основной акционер банка «Восточный» – опорного банка на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.

Компания Apple провела презентацию своих новых продуктов. Основное внимание было уделено главному продукту Apple – iPhone. Были представлены сразу три новых устройства. Первым из них стал iPhone XS – улучшенная версия iPhone X. Устройство оснащено новым шестиядерным процессором A12 Bionic, который работает в два раза быстрее предыдущей модели, и улучшенной двойной 12-мегапиксельной камерой. Стоимость новинки будет начинаться от 999 долларов (в России от 87,9 тыс. руб.). Другой из представленных смартфонов получил название iPhone XS Max. Его основным отличием от старшей модели является увеличенный экран размером в 6,5 дюйма при сохранении всех остальных характеристик. Начальная цена этого устройства составит 1099 долларов (в России от 96,9 тыс. руб.). Третьим представленным смартфоном стала бюджетная версия под названием iPhone XR. Минимальная цена на устройство составит 749 доллара (в России от 64,9 тыс. рую.). iPhone XS и iPhone XS Max будут доступны для заказа уже 14 сентября, в США их продажи стартуют 21 сентября, в России – 28 сентября. Однако инвесторов новинки Apple не вдохновили – акции компании, перед презентацией поднявшиеся на 5 долларов, снизились на бирже NASDAQ с 223 до 221 доллара за одну штуку.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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