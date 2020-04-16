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Россия потеряет 18 трлн рублей и 15,5 млн рабочих мест из-за коронавируса
16 Апреля 2020 308 0 Экономика
Национальное рейтинговое агентство (НРА) оценило потери российской экономики в связи с распространением китайского вируса в 17,9 трлн руб., пишут «Известия». Из-за обрушения экономики работы могут лишиться 15,5 млн человек. Но этого можно избежать, если российские власти примут дополнительные меры и поддержат компании и граждан. В быструю реакцию властей верится с трудом – правительство не только не спешит помогать деньгами, но и стремится помогать аффелированным и крупным компаниям.
«Пожарная» помощь
- В годовом выражении Россия потеряет 17,9 трлн руб., а также может лишиться 15,5 млн рабочих мест, говорят эксперты НРА. В агентстве называют подобный ущерб «неприемлемым для экономики страны».
- Эксперты ожидают, что власти прибегнут к дополнительной экономической помощи, однако пока эта помощь ограничивается 2,7 трлн руб. совокупно, несмотря на предложения выделить на преодоление кризиса от 7 до 10 трлн руб. из Фонда национального благосостояния или путем государственных заимствований.
- Бюджет России недополучит от сокращения налогов, сборов и страховых взносов 4,2 трлн руб. Наибольшие потери понесут гостиницы и предприятия общественного питания (сокращение добавленной стоимости составит 83,9%), сфера услуг (77,5%), производство одежды и обуви (52,7%), культура, спорт, организация досуга и развлечений (46%).
- В агентстве оценивают уже принятые меры в 2 трлн руб. В пакет помощи входит: кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей, мораторий на банкротства, меры первоочередной адресной поддержки. Эксперты назвали эту помощь «пожарной», поскольку она решает текущие неотложные задачи, но они не будут способствовать быстрому восстановлению экономики после спада пандемии.
Правительство делает ставки
- Правительство оказывает помощь «малыми шажками» и порциями. Трижды кабинет министров Михаила Мишустина подходил к вопросу: в конце марта «зарезервировав» (даже не выделив) 300 млрд руб. на поддержку экономики, потом 1,4 трлн руб., и наконец в среду, 15 апреля, президент Владимир Путин объявил о 1 трлн руб. дополнительно. При этом из этих средств наиболее пострадавшим малому и среднему бизнесу достанется всего 100 млрд руб., тогда как около 900 млрд руб. уйдут крупным компаниям.
- Правительство руководствуется недостоверной статистикой и, возможно, не осознает масштаб бедствия. Так, например, Федерация независимых профсоюзов России заявляет – количество безработных в России не 735 тыс. человек, как утверждает Минтруда, а 3,5 млн человек. Но им никто не спешит помогать.
- Президент Путин пообещал компаниям, которые не уволили 90% штата до 1 апреля 2020 года, выплачивать 12130 руб. в апреле и мае на каждого сотрудника. Также президент предложил выделить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.
- Однако при оказании финансовой помощи в правительстве уже замечена коррупция. В список системообразующих компаний попала букмекерская контора «Фонбет», рассчитывающая на финансовую помощь из бюджета. Путин обратил внимание на этот инцидент и потребовал от вице-премьера Андрея Белоусова тщательнее готовить подобные списки. Премьер-министр Михаил Мишустин после этого лишил Белоусова возможности определять, кто будет в списке. За его составление будут отвечать отраслевые министры – Денис Мантуров, Марат Хуснуллин и Михаил Бабич.
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