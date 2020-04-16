Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
16 АПР, 14:44 МСК
USD (ЦБ)    74,7119
EUR (ЦБ)    81,2791

16 АПР, 14:44 МСК
USD (ЦБ)    74,7119
EUR (ЦБ)    81,2791
Коронавирус
﻿

Россия потеряет 18 трлн рублей и 15,5 млн рабочих мест из-за коронавируса

16 Апреля 2020 308 0 Экономика
Россия потеряет 18 трлн рублей и 15,5 млн рабочих мест из-за коронавируса

Национальное рейтинговое агентство (НРА) оценило потери российской экономики в связи с распространением китайского вируса в 17,9 трлн руб., пишут «Известия». Из-за обрушения экономики работы могут лишиться 15,5 млн человек. Но этого можно избежать, если российские власти примут дополнительные меры и поддержат компании и граждан. В быструю реакцию властей верится с трудом – правительство не только не спешит помогать деньгами, но и стремится помогать аффелированным и крупным компаниям.

«Пожарная» помощь

  • В годовом выражении Россия потеряет 17,9 трлн руб., а также может лишиться 15,5 млн рабочих мест, говорят эксперты НРА. В агентстве называют подобный ущерб «неприемлемым для экономики страны».
  • Эксперты ожидают, что власти прибегнут к дополнительной экономической помощи, однако пока эта помощь ограничивается 2,7 трлн руб. совокупно, несмотря на предложения выделить на преодоление кризиса от 7 до 10 трлн руб. из Фонда национального благосостояния или путем государственных заимствований.
  • Бюджет России недополучит от сокращения налогов, сборов и страховых взносов 4,2 трлн руб. Наибольшие потери понесут гостиницы и предприятия общественного питания (сокращение добавленной стоимости составит 83,9%), сфера услуг (77,5%), производство одежды и обуви (52,7%), культура, спорт, организация досуга и развлечений (46%).
  • В агентстве оценивают уже принятые меры в 2 трлн руб. В пакет помощи входит: кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей, мораторий на банкротства, меры первоочередной адресной поддержки. Эксперты назвали эту помощь «пожарной», поскольку она решает текущие неотложные задачи, но они не будут способствовать быстрому восстановлению экономики после спада пандемии.

Правительство делает ставки

  • Правительство оказывает помощь «малыми шажками» и порциями. Трижды кабинет министров Михаила Мишустина подходил к вопросу: в конце марта «зарезервировав» (даже не выделив) 300 млрд руб. на поддержку экономики, потом 1,4 трлн руб., и наконец в среду, 15 апреля, президент Владимир Путин объявил о 1 трлн руб. дополнительно. При этом из этих средств наиболее пострадавшим малому и среднему бизнесу достанется всего 100 млрд руб., тогда как около 900 млрд руб. уйдут крупным компаниям.
  • Правительство руководствуется недостоверной статистикой и, возможно, не осознает масштаб бедствия. Так, например, Федерация независимых профсоюзов России заявляет – количество безработных в России не 735 тыс. человек, как утверждает Минтруда, а 3,5 млн человек. Но им никто не спешит помогать.
  • Президент Путин пообещал компаниям, которые не уволили 90% штата до 1 апреля 2020 года, выплачивать 12130 руб. в апреле и мае на каждого сотрудника. Также президент предложил выделить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.
  • Однако при оказании финансовой помощи в правительстве уже замечена коррупция. В список системообразующих компаний попала букмекерская контора «Фонбет», рассчитывающая на финансовую помощь из бюджета. Путин обратил внимание на этот инцидент и потребовал от вице-премьера Андрея Белоусова тщательнее готовить подобные списки. Премьер-министр Михаил Мишустин после этого лишил Белоусова возможности определять, кто будет в списке. За его составление будут отвечать отраслевые министры – Денис Мантуров, Марат Хуснуллин и Михаил Бабич.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Министру экономики не дали кредит на зарплату. Помощь правительства не работает

Министру экономики не дали кредит на зарплату. Помощь правительства не работает
Экономика

Цена Победы. Сколько пожертвовали на оборону советские люди в Великую Отечественную войну?

Цена Победы. Сколько пожертвовали на оборону советские люди в Великую Отечественную войну?
Общество

США выставят счет Китаю за коронавирус. Вашингтон может списать 1,2 трлн долларов долга

США выставят счет Китаю за коронавирус. Вашингтон может списать 1,2 трлн долларов долга
Экономика

Путин пообещал поддержать бизнес из расчета 12130 рублей на сотрудника

Путин пообещал поддержать бизнес из расчета 12130 рублей на сотрудника
Экономика

Узнай, страна

В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка

В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка

В Кемеровской области на агломерационной фабрике строят установку серогазоочистки за 3,5 млрд рублей

В Кемеровской области на агломерационной фабрике строят установку серогазоочистки за 3,5 млрд рублей

В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина

В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина

В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров

В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров

Новости дня

14:18 Матвиенко: Парад Победы состоится в текущем году Матвиенко: Парад Победы состоится в текущем году
Главврач Коммунарки победил коронавирус
Главврач Коммунарки победил коронавирус
14:01 Коронавирус: пик заболевания, влияние на аллергиков и специфическая пневмония Коронавирус: пик заболевания, влияние на аллергиков и специфическая пневмония
12:46 Китай опроверг заражение коронавирусом "нулевого" пациента в лаборатории Китай опроверг заражение коронавирусом "нулевого" пациента в лаборатории
12:46 ПСБ выдал первые беспроцентные кредиты трем компаниям ПСБ выдал первые беспроцентные кредиты трем компаниям
12:20 Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за COVID-19 Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за COVID-19
11:36 Количество инфицированных коронавирусом в России продолжает расти Количество инфицированных коронавирусом в России продолжает расти
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:58 Сергей Собянин подписал еще один пакет мер для поддержки бизнеса Сергей Собянин подписал еще один пакет мер для поддержки бизнеса

Узнай, страна!

14:07 В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:00 В Кемеровской области на агломерационной фабрике строят установку серогазоочистки за 3,5 млрд рублей В Кемеровской области на агломерационной фабрике строят установку серогазоочистки за 3,5 млрд рублей
15 АПР, 17:44 В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина
15 АПР, 17:08 В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров В Севастополе заложили треть новых площадей виноградников из запланированных 400 гектаров
15 АПР, 16:34 В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров» В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»
15 АПР, 15:26 В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15 АПР, 14:58 В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ В Нижнем Новгороде запускают серийное производство бактерицидных рециркуляторов и аппаратов ИВЛ
15 АПР, 14:17 В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей
15 АПР, 13:30 Из Ульяновска впервые отправили в Данию лопасти российского производства для ветроустановок Из Ульяновска впервые отправили в Данию лопасти российского производства для ветроустановок
14 АПР, 15:28 В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter