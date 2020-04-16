Россия потеряет 18 трлн рублей и 15,5 млн рабочих мест из-за коронавируса 308 0 Экономика

Национальное рейтинговое агентство (НРА) оценило потери российской экономики в связи с распространением китайского вируса в 17,9 трлн руб., пишут «Известия». Из-за обрушения экономики работы могут лишиться 15,5 млн человек. Но этого можно избежать, если российские власти примут дополнительные меры и поддержат компании и граждан. В быструю реакцию властей верится с трудом – правительство не только не спешит помогать деньгами, но и стремится помогать аффелированным и крупным компаниям.