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Россия не будет продлевать СНВ-3, Венгрия требует отмены антироссийских санкций и другие новости

7 Июня 2019 4868 2 События и факты

Владимир Путин заявил, что Россия «может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)», действие которого истекает в 2021 году. По словам президента, это связано с тем, что существующие сейчас оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность нашей страны. Российский лидер заявил, что он очень обеспокоен потенциальной возможностью размещения ядерного оружия в космосе, передает «Интерфакс».

Венгрия выступает за снятие антироссийских санкций, которые, по словам министра иностранных дел этой страны, наносят существенный ущерб не экономики России, а экономике Венгрии, которая потеряла около 7 миллиардов долларов, что очень существенно для нее. Как сообщает «РБК» Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить санкционную войну с Европой. Если, конечно, Европа, пойдет навстречу.

«Газпром нефть» и НОВАТЭК» договорились о совместном использовании арктических месторождений углеводородов. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс». Эксперты отмечают, что такое партнерство будет способствовать развитию Севморпути.

МС-21 – среднемагистральный гражданский самолет, новинка российского авиапрома, будет представлен публике в рамках Международного авиакосмического салона-2019, передает «ТАСС». Авиасалон МАКС пройдет в городе Жуковский с 27 августа по 1 сентября этого года. Свое участие в нем подтвердили более 350 компаний, в том числе практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической отрасли.

Седьмое место заняла Россия по затратам своих граждан на поездки за рубеж в прошлом году, сообщает Всемирная туристская организация ООН. На втором месте граждане США с тратами в 144 миллиарда. Российские туристы в 2018 году потратили за границей  34,5 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс». По статистике Погранслужбы ФСБ России, граждане РФ за 2018 год совершили 44,5 миллиона поездок за границу с различными целями. Больше всего денег тратят во время зарубежных поездок туристы из Китая -  277 миллиардов долларов.

За чертой бедности в России живут 20 миллионов человек, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Наибольшее число бедных проживают в республиках Тыва и Ингушетия, сообщает «ТАСС».

470 тысяч рублей составит «материнский капитал». Как сообщает «ТАСС», размер выплат  увеличат  с первого января 2020 года.

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что не будет в России «суверенного интернета». «Мы просто собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире»,- цитирует «Интерфакс» высказывание Акимова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Принятый Госдумой соответствующий законопроект вступает в силу с первого ноября этого года.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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22:29, 08.06 0 0
Илья:

Об СНВ.И это президент сказал?Может не продлевать...Договоры-это дорога к миру.Каждый заряд-Хиросима,боеголовок-тысячи,гарантий никакая ПРО не обеспечит.И о какой еще безопасности здесь речь?

21:08, 08.06 1 0
Олег:

Проблемы есть, их много, как и у всех, но делается всё правильно, а вот воровать всё труднее и труднее, отсюда и большая часть критики.

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