Россия наращивает добычу нефти и газа и расширяет рынок онлайн-торговли и другие новости

Россия имеет все шансы войти в пятерку стран-лидеров по созданию искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Как передает «ТАСС», Греф подчеркнул, что у России, наряду с США, Японией, Китаем и Южной Кореей, есть все необходимые для работ в этой области инфраструктурные элементы, в том числе собственные поисковики и социальные сети. Ранее в Сбербанке подсчитали, что развитие искусственного интеллекта потребует 180 млрд рублей инвестиций до 2030 года. На прошлой неделе вице-премьер Максим Акимов заявил о необходиости преобразовать дорожную карту по развитию технологий искусственного интеллекта в отдельный федеральный проект, на реализацию которого потребуется до 90 млрд руб. за 6 лет.

Повысился на 2,8% объем добычи нефти и газового конденсата в России с начала этого года. Он достиг 232,21 миллиона тонн, передает «Интерфакс».

На 9% выросла добыча газа «Газпромом» в мае этого года сообщает «Интерфакс». Она составила 43,6 миллиарда кубометров. Это максимальный показатель за последние восемь лет.

На 59% вырос российский рынок онлайн – торговли. В прошлом году он достиг отметки в 1,66 триллиона рублей, передает «РБК». Это произошло в связи с ростом бизнеса онлайн – продавцов, работающих в регионах. Так же на рост рынка повлияло увеличение популярности онлайн – заказов на отдельные товарные группы и услуги, в частности, на покупку мебели и доставку на дом продуктов питания.

Украина превратилась в «аграрный придаток» Европы, заявил вернувшийся в страну Михаил Саакашвили, которому Зеленский вновь предоставил украинское гражданство. По словам Саакашвили, у промышленного производства и аграрного сектора страны неутешительные перспективы, передает «ТАСС». Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы прогнозирует, что Украина догонит Польшу только через 50 лет, но и только в том случае, если последняя будет «стоять на месте».

Молния опять попала в «Superjet – 100», летевший рейсом из Москвы в Мордовию, сообщает «Интерфакс». Однако на этот раз все обошлось - самолет благополучно приземлился в штатном режиме, а потом, после осмотра, вылетел обратно в Москву. Там будет проведено тщательное исследование состояния машины. И если его сочтут удовлетворительным, самолет опять вернется в строй.

Госсовет КНР заявил о готовности страны к сотрудничеству с США в торгово-экономической сфере, передает «РБК». В Пекине подчеркнули, что Китай стремится к переговорам для решения существующих разногласий, но никогда не уступит в решении принципиальных вопросов.