Россия лидирует по объему инвестиций в Украину, цены на нефть растут и другие новости четверга

Россия заняла первое место по объему инвестиций в украинскую экономику в первой половине 2018 года, инвестировав 436 млн долларов (34,6% от общего объема инвестиций). Вторую строчку занял Кипр – 219 млн долларов (17,4%). Затем следуют Нидерланды – 207,7 мон (16,5%). Общий объем инвестиций, привлеченных в украинскую экономику из-за рубежа в первом полугодии 2018 года, составил 1,259 млрд долларов, из которых 750,5 млн (59,6%) были направлены на финансовую и страховую деятельность, сообщает ТАСС.

Второй Северомуйский тоннель будет построен на БАМЕ, пишет РБК. Это позволит перевозить не 16, а 100 млн тонн грузов. Строительство займет около 10 лет. Первый Северомуйский тоннель является самым длинным в России (15,3 км), его строительство заняло 27 лет.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что главная причина воровства состоит в отсутствие общественных и государственных институтов контроля. В этом виновата и Счетная палата. «Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», – добавил Кудрин. Он подчеркнул, что борьбе с коррупцией содействуют свобода слова, политическая конкуренция, реальная подотчетность органов власти своим избирателям.

Дональд Трамп подписал указы, которые позволяют обходить квоты на поставку металлов в США. Это относятся к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Эти исключения возможны только при условии невозможности обеспечения потребностей американских компаний за счет закупок аналогичной продукции у производителей в США, сообщает РИА Новости.

Мировые цены на нефть сохраняют положительную динамику. Это, в частности, объясняется тем, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю снизились на 2,6 млн баррелей. Агентство Reuters отмечает, что данные Минэнерго США свидетельствуют о снижении запасов нефти в стране уже вторую неделю подряд.