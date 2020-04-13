Россия капитулировала перед Саудовской Аравией. Но ценовая война продолжается 692 0 Экономика

Президент России Владимир Путин согласился для стабилизации нефтяных цен пойти на масштабное сокращение добычи – почти на четверть. Саудовская Аравия также ограничила добычу до 8,5 млн баррелей в сутки. Однако, подписав формально мир с Москвой, Эр-Рияд расчехлил свое прежнее оружие для захвата российской доли на мировых рынках – цены. Пока в России говорят об оправданности сдачи 23% добычи ради поддержания цен и рассчитывают получать до 70 млн долларов от экспорта нефти, Саудовская Аравия продолжает вытеснять Россию из Европы и Азии, предоставляя клиентам скидки.