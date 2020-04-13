Капитал страны
ENGLISH
13 АПР, 19:42 МСК
USD (ЦБ) 73,5245
EUR (ЦБ) 80,5387
Россия капитулировала перед Саудовской Аравией. Но ценовая война продолжается
13 Апреля 2020 692 0 Экономика
Президент России Владимир Путин согласился для стабилизации нефтяных цен пойти на масштабное сокращение добычи – почти на четверть. Саудовская Аравия также ограничила добычу до 8,5 млн баррелей в сутки. Однако, подписав формально мир с Москвой, Эр-Рияд расчехлил свое прежнее оружие для захвата российской доли на мировых рынках – цены. Пока в России говорят об оправданности сдачи 23% добычи ради поддержания цен и рассчитывают получать до 70 млн долларов от экспорта нефти, Саудовская Аравия продолжает вытеснять Россию из Европы и Азии, предоставляя клиентам скидки.
Ценовая война продолжается
- Россия и Саудовская Аравия договорились в рамках сделки ОПЕК+, которая уберет с мирового рынка лишние 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года, ограничить собственную добычу нефти на 23%, или до 8,5 млн баррелей. Помимо 2,8 млн баррелей выпадающей добычи Эр-Рияд объявил, что добровольно ограничит извлечение нефти еще на 2 млн баррелей. Но за таким «благодушием» и «щедростью» саудитов, вызванных падением нефтяных цен на фоне пандемии коронавируса, скрывался четкий расчет: захватить малым объемом перенасыщенные сырьем рынки.
- Государственная нефтяная компания Saudi Aramco решила увеличить скидки на нефть на основных рынках Европы и Азии, оставив в покое от демпинга только США (по требованию президента США Дональда Трампа и американских сенаторов). В понедельник, 13 апреля, компания опубликовала официальные цены для клиентов из Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Азии на текущий и следующий месяц, сообщает Bloomberg.
- Так, например, арабская марка нефти Arab Super Light обойдется покупателям в Азии на 5,5 долларов дешевле, чем Brent, и на 3,65 доллара дешевле марки Oman/Dubai. Сорт Arab Extra Light можно будет купить со скидкой 4,3 доллара, Arab Light – 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy – 3,35 и 2,95 доллара.
- В Южной Европе арабская нефть будет продаваться с дисконтом от 5,8 до 10,3 долларов от цены Brent. В Северо-Западной Европе Arab Extra Light будет торговаться на 8,1 доллара меньше, чем европейский эталон, а Arab Light – на 10,25 доллара.
- Единственный рынок, на котором Саудовская Аравия отказалась от больших скидок, станут США. Скидки для американских покупателей в основном символические – 2,5-4,2 доллара для легких сортов. До этого президент США Дональд Трамп грозился ввести пошлины в размере 30% на импортную нефть, если Эр-Рияд и Москва не договорятся о сокращении добычи нефти.
Трамп поддержал саудитов
- Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent держатся выше 30 долларов. Но на физическом рынке нефти средняя цена составляет 22 доллара. Поэтому арабская нефть для Средиземноморья стоит с доставкой примерно 10-11 долларов за баррель. Российская же нефть марки Urals не может подняться выше 20 долларов и торгуется в районе 19 долларов после падения до 10, сообщало агентство Argus.
- Президент Дональд Трамп поддержал 9 марта желание Саудовской Аравии вытеснить Россию с европейского и азиатского рынка, писало издание Politico. Единственное требование Трампа заключалось в том, чтобы Эр-Рияд не повредил слишком низкими ценами нефтяной промышленности США.
- Российские власти рассчитывают, что отказ от 2,8 млн баррелей в сутки поможет поднять цену на Urals на 30% – до 26 долларов за баррель. Это даст возможность пополнять бюджет за счет НДПИ. Но продолжение ценовой войны с Саудовской Аравией может нарушить эти планы.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
14:55 В Забайкалье началось строительство подстанции и ЛЭП для крупного горно-металлургического комбината
14:37 В Вологодской области завершили реализацию приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов
13:43 В Приморском крае начали строить первый на Дальнем Востоке России гольф-клуб со всесезонным курортом
13:18 Петр Каныгин, ТПП РФ: декларирование безопасности – регуляторная "гильотина" для гидротехсооружений
13:11 В Новосибирске ученые разработали комплексную систему синхронной диагностики по 10 показателям
12:25 В Ростовской области поддержат предприятия оборонного комплекса и строительной отрасли при пандемии
10 АПР, 15:40 ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?
10 АПР, 11:24 В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей
Написать комментарий