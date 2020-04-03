Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу на 10 млн баррелей. США останутся в стороне? 1809 0 Экономика

Россия ничего не получает от продажи нефти, ее стратегический ресурс стоит меньше мазута и себестоимости – 10 долларов, но не президент Владимир Путин вмешивается в ситуацию, чтобы спасти бюджет и нефтегазовый сектор страны, а президент США Дональд Трамп. Лидер свободного мира провел переговоры с российским лидером и «своим другом» наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бин Салманом и договорился, что они сократят добычу «примерно на 10 млн баррелей в сутки». Об этом Трамп написал в твиттере и поднял цены с 24 до 34 долларов за баррель. В Кремле сразу принялись отрицать какие-либо переговоры, что стоило нефтяным котировкам 5 долларов. Но это уже не имело значения – власти Техаса тоже заинтересованы в балансировке рынка нефти и начали переговоры с министром энергетики России о взаимных уступках.