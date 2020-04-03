Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу на 10 млн баррелей. США останутся в стороне?
Россия ничего не получает от продажи нефти, ее стратегический ресурс стоит меньше мазута и себестоимости – 10 долларов, но не президент Владимир Путин вмешивается в ситуацию, чтобы спасти бюджет и нефтегазовый сектор страны, а президент США Дональд Трамп. Лидер свободного мира провел переговоры с российским лидером и «своим другом» наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бин Салманом и договорился, что они сократят добычу «примерно на 10 млн баррелей в сутки». Об этом Трамп написал в твиттере и поднял цены с 24 до 34 долларов за баррель. В Кремле сразу принялись отрицать какие-либо переговоры, что стоило нефтяным котировкам 5 долларов. Но это уже не имело значения – власти Техаса тоже заинтересованы в балансировке рынка нефти и начали переговоры с министром энергетики России о взаимных уступках.
ВЕЛИКОЛЕПНО для нефтегазовой промышленности
- Трамп проявил оптимизм касательно перспектив сокращения нефтедобычи в России и Саудовской Аравии – по его словам, страны могут убрать с мирового рынка нефти от 10 до 15 млн баррелей. Согласно оценке IHS Markit, такой шаг ликвидировал бы почти весь избыток нефти на мировых рынках, который сейчас достигает 18 млн баррелей. «Если это произойдет, это будет ВЕЛИКОЛЕПНО для нефтегазовой промышленности», – написал Трамп в твиттере.
- Про США Трамп ничего не сказал, переложив всю ответственность за сокращение на Россию и Саудовскую Аравию. Однако 2 апреля представитель правительства штата Техас Райан Ситтон также написал в твиттере о состоявшихся переговорах с министром энергетики России Александром Новаком. Ситтон подчеркнул, что «обычно мы являемся конкурентами», но сторонам удалось договориться действовать сообща из-за ситуации с коронавирусом. По словам Ситтона, США и Россия обсудили возможность сокращения ежедневной добычи на 10 млн баррелей. Конечное решение будет принято на встрече с представителями России и Саудовской Аравии.
- Саудовская Аравия отреагировала на протянутую руку помощи США – королевство призвало созвать экстренное заседание ОПЕК+ для «достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке».
Стойкий негатив
- Долю негатива привнес Кремль – пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сразу заявил, что президент России не разговаривал с кронпринцем Саудовской Аравии и не собирается этого делать в ближайшем будущем. Подобная реакция совершенно непонятна участникам рынка. Ведь 2 апреля стоимости российской нефти, по данным агентства Argus, составляла меньше 11 долларов за баррель, что ниже ее себестоимости и отнимает у бюджета России 35% его доходов. Россия с конца марта торгует нефтью себе в убыток, спонсируя Европу и Азию, а также железнодорожную, трубную и морскую инфраструктуру.
- Более того, спрос на нефть в ближайшие недели упадет на 20 млн баррелей в сутки, отметил министр энергетики России Александр Новак в эфире «Эха Москвы». Наращивать добычу нецелесообразно, сказал он, а существующий на рынках избыток идет на увеличение запасов в хранилищах, что только усугубляет ситуацию.
- В Саудовской Аравии изданию The Wall Street Journal сообщили, что готовы сократить добычу максимум на 6 млн баррелей в день. Только за свой счет королевство не собирается балансировать мировой рынок нефти. Нужны уступки со стороны России и США. Но при этом, как подчеркнул Трамп, он не обсуждал уступки США с Путиным и бин Салманом. Россия тоже не демонстрирует желания на них идти. Интрига закручивается, цены находятся на грани нервного срыва.
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