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Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника

6 Ноября 2018 286 0 Тренды События и факты
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника

Полномасштабный макет совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929 продемонстрировали на открывшемся сегодня в Китае Чжухайском авиасалоне, передает РИА Новости. Ожидается, что спрос на CR-929 только на китайском рынке составит около тысячи машин в ближайшие 20 лет. Первый полет самолета должен состояться в 2025 году. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 млрд долларов. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей – европейского Airbus и американского Boeing.

В России завершается разработка беспилотников, радиус действия которых составит до трех тысяч километров, пишет газета «Красная звезда». Это позволит им долетать до любой точки в континентальной Европе, если они будут стартовать из Калининградской области, или до Канады, если будут вылетать с Чукотки. За последние шесть лет были сформированы почти 40 беспилотных воинских частей и подразделений, для которых было поставлено более 1,8 тыс. аппаратов, способных вести разведку на расстоянии до 500 километров.

«Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут провести полноценную встречу на мероприятиях в Париже 11 ноября, но обязательно обсудят "на ногах" возможность такого контакта в будущем», – сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это связано с тем, что график многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не оставляет времени для такой встречи. Поэтому, по словам Пескова, «Путин и Трамп смогут пересечься "на ногах" и определиться, когда они встретятся в полноформатном варианте». Ожидается, что это произойдет на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Правительство считает невозможным ввести госрегулирование цен на топливо, включая бензин, сообщает «РИА Новости.

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… и очередь за бензином и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», – сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, в противном случае есть риск дефицита топлива и ухода с рынка независимых сетей автозаправочных станций (АЗС), благодаря которым россияне получают доступ к дешевому бензину. Весной 2018 года в России было зафиксировано существенное повышение цен на бензин. Это объясняли возросшими ценами на мировом рынке. В дальнейшем правительство снизило акцизы на бензин и временно отказалось от их дальнейшего повышения. Также Госдума приняла закон о завершении к 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли. В нем предусмотрены обратные акцизы, которые будут выплачиваться НПЗ, если мировые цены на нефть будут превышать внутрироссийские.

Совет директоров «Русала», подпавшего под санкции США, принял решение о возможной перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России, сообщает ТАСС. Для завершения перерегистрации потребуется одобрение российских властей, приведение нормативных документов компании в соответствие с российским законодательством, изменение английского и русского наименования компании в соответствии с новым статусом, выпуск российских акций.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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