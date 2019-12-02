Россия и Китай запускают «Силу Сибири». Что нужно знать о первом газопроводе в Поднебесную?
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин 2 декабря дадут старт поставкам по газопроводу «Сила Сибири». Первоначально они составят 10 млн кубометров в сутки (около 3,6 млрд кубометров в год), но к 2025 году должны вырасти до 38 млрд. В 2014 году договоренности по «Силе Сибири» были примером «разворота на Восток», который Москва совершила на фоне кризиса в отношениях России и Запада.
Уникальный проект и отечественные технологии
- Газопровод «Сила Сибири» построен в рамках договора между «Газпромом» и CNPC на поставки газа по «восточному маршруту».
Договор заключен на 30 лет и на объем поставок на уровне 38 млрд кубометров в год.
Прокладка труб началась после подписания контракта в 2014 году. По словам зампредседателя «Газпрома» Виталия Маркелова, проект уникален тем, что при его строительстве использовались исключительно отечественные технологии.
- Ресурсной базой для поставок стали Чаяндинское и Ковыктинское месторождения в Якутии и Иркутской области соответственно.
Добыча на Чаяндинском месторождении уже запущена и должна обеспечить 25 млрд кубометров газа в год. На Ковыктинском месторождении к извлечению газа приступят до 2025 года.
- Российская сторона обязалась поставлять газ от места добычи до границы с Китаем в Амурской области.
Протяженность газопровода в России – около 3 тыс. км, в Китае – 5,1 тыс. км.
Китайский участок тянется от Амура до Шанхая, через 8 провинций. Также китайская сторона построила 9 подземных хранилищ газа.
- В 2020 году по «Силе Сибири» предполагается поставить 5 млрд кубометров газа, в 2021 году – 10 млрд, а в 2022 – 15 млрд. Китайская CNPC должна отобрать от этого объема минимум 85%.
Выйти на проектную мощность стороны собираются к 2025 году.
«Газпром» предлагал CNPC дополнительно к 38 млрд увеличить поставки на 6 млрд кубометров. Эта тема поднималась на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в апреле 2019 года. Однако пока не удалось договориться, главным образом – о цене.
- «Сила Сибири» второй по величине трубопроводный проект для Китая.
Самый крупный – «Средняя Азия – Китай», по которому Поднебесная получает газ из Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Мощность трех ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров при фактических поставках 50,9 млрд кубометров (данные за 2018 год). Основной объем обеспечивает Туркмения – до 40 млрд кубометров. Совместными усилиями страны строят четвертую нить. Это даст возможность нарастить поставки из Узбекистана и Казахстана до 10 млрд кубометров уже в 2020 году.
Зачем Китаю «Сила Сибири»
- Общее потребление газа в Китае – 280,3 млрд кубометров (данные Государственной комиссии по развитию и реформам КНР).
По прогнозам CNPC, к 2035 году спрос вырастет до 610 млрд кубометров при уровне собственной добычи – менее 300 млрд кубометров.
- В 2018 году Китай импортировал 125,5 млрд кубометров газа. Из них 42% пришлись на трубопроводный газ, а остальное – на СПГ, в том числе из США.
- Газопровод диверсифицирует импорт газа и повысит энергетическую безопасность Китая.
Цена российского газа, согласно контракту, привязана к текущим ценам на нефть. По мнению аналитиков, это делает сырье из России более конкурентоспособным на китайском рынке по отношению к газу из Мьянмы, Средней Азии и контрактам на поставку СПГ.
- По мнению замдиректора департамента по торговле трубопроводным газом Шанхайской нефтегазовой биржи Синь Вея,
«Сила Сибири» «позволит повысить рыночную конкуренцию и снизить цены».
Также газопровод станет для Китая толчком для «создания единой газотранспортной инфраструктуры».
- Китай переходит на экологические виды топлива и отказывается от угля в пользу газа. Сейчас в энергобалансе Китая газ составляет 8%, тогда как в развитых странах – 20%. Особую проблему представляет Северо-Восточный Китай – наименее экономически развитый регион страны, где есть потребность в газе по низким ценам.
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