Россия и Китай против «экономического терроризма» США, два миллиарда долларов в Россию на искусственный интеллект и другие новости

Пятое место заняла Россия в рейтинге стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает «РБК». Самой влиятельной страной были признаны США. Их рейтинг составил 84,5 единиц. Далее следуют Китай с показателем 75, Япония – 42,5, Индия – 41. Россия получила оценку 35,4. При составлении рейтинга учитывались экономические показатели, военный потенциал, устойчивость развития.

Китай обвинил США в «экономическом терроризме». Замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй заявил, что американцы используют «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, сообщают «Известия». Пекин выступает категорически против санкций и провоцирования торговых войн, которые «являются экономическим терроризмом, шовинизмом и травлей». «По этой проблеме Китай и Россия разделяют общую позицию и интересы и готовы противостоять любому виду внешнего давления для защиты своего суверенитета и развития», — отметил Ханьхуэй.

Два миллиарда долларов иностранных инвестиций привлек российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на финансирования работ в области искусственного интеллекта, сообщают «Ведомости». Конкретные направления этих инвестиций будут представлены сегодня на совещании у президента Путина.

Государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, заявил Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ. Он добавил, что как показала прокурорская проверка, на более чем 400 гражданских судах проводились изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований, передает «ТАСС».

Началась сборка серийных экземпляров российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает «РИА Новости». Владимир Путин поручил оснастить новейшими самолетами три авиационных полка. Всего должно быть изготовлено 76 таких машин.

Очистка трубопровода «Дружба» от хлорорганических соединений займет 6-8 месяцев, пишет «Коммерсантъ». Общий объем некондиционной нефти составил около 3 миллионов тонн.

На сумму около 50 миллиардов рублей выявлены, по данным Счетной палаты, нарушения в космической отрасли России в 2018 году, передает «ТАСС». При этом эти цифры не касаются информации под грифом «секретно». За 2017 год ведомство выявило 151 факт нарушение в работе «Роскосмоса» на общую сумму 785,5 миллиарда рублей.

Мытищи, Красногорск и Балашиха останутся без метро. Совместное решение по этому вопросу приняли «Минтранс», РЖД, правительства Москвы и области. Вместо этого финансовые усилия будут сконцентрированы на развитии проекта московских центральных диаметров, передает «Интерфакс».