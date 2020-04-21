Россия дожила до отрицательных цен на нефть. За баррель страна должна доплачивать 2 доллара 427 1 Экономика

20 апреля войдет в мировую историю нефти как день, когда доселе ценный энергетический ресурс перестал стоить что-либо, а за его продажу финансовые игроки начали доплачивать друг другу. Основная драма разыгралась в США, где баррель американского сорта нефти WTI сначала стал стоить дешевле бочки, в которой он перевозится, затем упаковки туалетной бумаги, а после – литра бутилированной воды. Однако на этом агония не закончилась, и стоимость нефти достигла нуля, после чего ушла в область отрицательных значений, падая до минус 55,90 доллара за бочку. Впрочем, торги закончились положительно – за баррель WTI в мае давали 1 цент. Распродажа контрактов на американскую нефть ударила и по российской марке Urals – в среднем с 20 долларов она рухнула до минус 2-х. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил в этой ситуации поменять принцип продажи нефти на «бери или плати». Но его призыв даже в России остался не услышанным.