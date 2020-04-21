Россия дожила до отрицательных цен на нефть. За баррель страна должна доплачивать 2 доллара
20 апреля войдет в мировую историю нефти как день, когда доселе ценный энергетический ресурс перестал стоить что-либо, а за его продажу финансовые игроки начали доплачивать друг другу. Основная драма разыгралась в США, где баррель американского сорта нефти WTI сначала стал стоить дешевле бочки, в которой он перевозится, затем упаковки туалетной бумаги, а после – литра бутилированной воды. Однако на этом агония не закончилась, и стоимость нефти достигла нуля, после чего ушла в область отрицательных значений, падая до минус 55,90 доллара за бочку. Впрочем, торги закончились положительно – за баррель WTI в мае давали 1 цент. Распродажа контрактов на американскую нефть ударила и по российской марке Urals – в среднем с 20 долларов она рухнула до минус 2-х. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил в этой ситуации поменять принцип продажи нефти на «бери или плати». Но его призыв даже в России остался не услышанным.
Хронология краха
- Майские фьючерсы на нефть WTI обвалились на торгах в Нью-Йорке на 300% перед закрытием контрактов – до минус 37,63 доллара за баррель. 21 апреля держатели фьючерсов должны были выкупить указанный объем физической нефти и сообщить поставщику, куда его следует направить.
- Однако трейдеры-спекулянты изначально не собирались иметь дело с реальными объемами ископаемого топлива, а хранилище в Кушинге, штат Оклахома, где действует хаб между Канадой, Средним Западом и Мексикой, уже были заполнены на 70%. За последнюю неделю запасы в них выросли на 12%, до 55 млн баррелей. При этом предельная мощность терминалов составляет 76 млн, а заполнение их на 80% считается критическим и небезопасным. Поэтому спекулянты стали распродавать никому не нужные контракты и в конце уже доплачивали 37,6 тыс. за 1 тыс. баррелей тому, кто заберет нефть у поставщика.
- Происходящее в США потянуло за собой снижение цен и на европейские сорта нефти. Главным пострадавшим стал российский сорт Urals – спотовая цена на него для поставок на Северо-Запад Европы упала до 1,63 доллара за баррель. В Средиземноморье Urals стоил еще меньше – минус 2 доллара. В реальном выражении котировки растеряли 15 долларов за одну торговую сессию, свидетельствуют торговые терминалы Reuters.
- Пострадал и эталонный сорт Brent – его июньские фьючерсы (а именно они отражаются в цене на нефть) вернулись к мартовским значениям 26,3 доллара за баррель (21 апреля уже ниже 24 долларов), а на спотовом рынке (разовые контракты) цена Brent составляла 18,5 доллара.
Катастрофа мирового масштаба
- По словам нефтяных аналитиков, на физическом рынке нефти происходит катастрофа. В мире все меньше свободных резервуаров для хранения топлива, а его потребление, по данным Bloomberg, упало на 9,3 млн баррелей в сутки из-за карантинных мер в связи с распространением коронавируса. По оценке Trafigura, избыток поставок на рынке сейчас достигает 36 млн баррелей в сутки. Все потому, что в мире прекратилось авиасообщение и ограничены автомобильные перевозки, на которые приходилось 60% потребления нефти.
- В Европе, по словам председателя совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаила Скигина, свободных резервуаров тоже практически не осталось. Российские нефтяные компании ищут любые подходящие емкости, в том числе железнодорожные цистерны. Другие поставщики фрахтуют танкеры, которых ограниченное количество и фрахт которых вырос в цене в семь раз. В портах Амстердама, Антверпена и Роттердама выстроилась пробка из судов, перевозящих ненужную Европе нефть. По данным Reuters, в этих танкерах находится 160 млн баррелей нефти, готовых захлестнуть европейский рынок. Причем этот объем удвоился за две недели и поставщикам топлива пришлось переоборудовать 60 судов класса VLCC в плавучие хранилища объемом 2 млн баррелей.
- «Рыночные силы гарантируют еще больше боли до тех пор, пока мы не рухнем на дно или не закончится COVID, в зависимости от того, что произойдет раньше», – сказал главный стратег по энергорынку RBC Capital Markets Майкл Трэн.
- В России на вызов «рыночных сил» неожиданно ответил бывший премьер-министр, а ныне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал ситуацию картельным сговором (хотя это Россия, а не США договорилась о сокращении добычи нефти с Саудовской Аравией). По словам Медведева, Россия может изменить принцип торговли нефтью и ввести систему «бери или плати» (take or pay), которая действует в отношении некоторых долгосрочных газовых контрактов. Хотя подобная идея имеет место быть, пока никто всерьез это предложение не воспринял.
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медвед проснулся че то вякнул засунул лапу в рот ,перевернулся и захрапел еще сильнее и могучей