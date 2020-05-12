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Россия добилась своего. США сократили буровые на сланцах вдвое

12 Мая 2020 376 0 Экономика
Россия добилась своего. США сократили буровые на сланцах вдвое
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В США число буровых установок снижается рекордными темпами. По сравнению с мартом 2020 года их количество упало на 57%. Об этом свидетельствуют данные норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. Однако дно сокращения еще не достигнуто. Падает и объем добычи – он рухнул на 1,2 млн баррелей в сутки. Тем не менее США будут добывать больше России.

Крушение буровых

  • Изначальной целью выхода России из сделки ОПЕК+ в начале марта было ударить по сланцевой добыче нефти в США. Последовавшая разбалансировка рынка, усугубленная пандемией коронавируса и карантинными мерами, привела к падению цен на нефть до исторических минимумов – ниже 20 долларов за баррель Brent. В отношении американского сорта WTI было отмечено небывалое: стоимость ушла в область отрицательных значений и опустилась ниже минус 30 долларов.
  • Еще в марте 2020 года количество буровых установок в США достигло пика – 624 штуки. К середине мая оно упало на 57%, до 270 горизонтальных буровых установок. Также на 54% упало и количество газовых установок – до 70, говорится в отчете Baker Hughes. Это крупнейший спад с 2015-2016 года, когда число установок сокращалось на 53-54% из-за падения нефтяных цен в район 30-40 долларов за баррель.
  • По мнению аналитиков Rystad Energy, дно еще не пройдено, хотя темпы сокращения значительно снизятся. После выбывания установок по 50-55 штук в неделю скорость этого процесса замедлится до 32-х.
  • Закономерно в США снижается и добыча: с середины марта она упала на 1,2 млн баррелей в сутки. Это примерно 9,2% дневной добычи. Сильнейшее падение добычи было зафиксировано с 28 марта по 3 апреля – на 600 тыс. баррелей в сутки.
  • В Минэнерго США прогнозируют, что по итогам года объем добычи будет составлять 11,76 млн баррелей в сутки, а в 2021 году она снизится на 700 тыс. баррелей, до 11,03 млн баррелей. Однако это все равно будет больше, чем добывает Россия, которая пошла на сделку ОПЕК+ в апреле и согласилась сократить собственную добычу на 2,8 млн баррелей в сутки от уровня 11,3 млн баррелей. В итоге Россия будет добывать 8,5 млн в сутки.
  • США никак не угрожали доли России на мировых рынках – почти всю нефть страна потребляла внутри. Россия же ввязалась в нефтяную войну, выйдя из соглашения с Саудовской Аравией, ради защиты собственной доли. В итоге Саудовская Аравия «откусила» 42% от доли России в Европе и на 1 млн баррелей нефти потеснила в Азии. Крушение буровых в США – легкое утешение для Москвы.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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