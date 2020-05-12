Россия добилась своего. США сократили буровые на сланцах вдвое 376 0 Экономика img_copyright

В США число буровых установок снижается рекордными темпами. По сравнению с мартом 2020 года их количество упало на 57%. Об этом свидетельствуют данные норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. Однако дно сокращения еще не достигнуто. Падает и объем добычи – он рухнул на 1,2 млн баррелей в сутки. Тем не менее США будут добывать больше России.