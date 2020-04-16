Россия будет получать 1 доллар за баррель нефти. Это минимум с 2002 года 1253 1 Экономика

Российское министерство финансов экстренно пересмотрело размер пошлины на экспорт нефти и, начиная с мая, будет получать в бюджет 1 доллар с барреля нефти. Пошлину пришлось снижать из-за беспрецедентного обрушения нефтяных цен – сегодня нефть российской экспортной марки торгуется в Европе меньше 20 долларов за баррель. При старом подходе и столь низких ценах бюджет России терял 35% доходов.