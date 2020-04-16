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Россия будет получать 1 доллар за баррель нефти. Это минимум с 2002 года

16 Апреля 2020 1253 1 Экономика
Россия будет получать 1 доллар за баррель нефти. Это минимум с 2002 года

Российское министерство финансов экстренно пересмотрело размер пошлины на экспорт нефти и, начиная с мая, будет получать в бюджет 1 доллар с барреля нефти. Пошлину пришлось снижать из-за беспрецедентного обрушения нефтяных цен – сегодня нефть российской экспортной марки торгуется в Европе меньше 20 долларов за баррель. При старом подходе и столь низких ценах бюджет России терял 35% доходов.

Обнуление цен

  • Российский бюджет соглашение России и ОПЕК+ не спасло – нефть эталонной марки Brent опустилась ниже 30 долларов, а миру все еще грозит переизбыток топлива, которое попросту не нужно мировой экономике на карантине. При этом «слезшая с нефтяной иглы» Россия сильно зависит от продажи нефти – 35% федерального бюджета формируются за счет поступлений от ее экспорта.
  • По ценам на нефть Россия вернулась к моменту назначения Владимира Путина президентом России в 2000 году, когда власть ему передал Ельцин. Двадцать последних нефтяных лет, первая декада которых была отмечена крайне высокими нефтяными ценами, обнулились вместе с желанием Путина обнулить сроки своего президентства. Обнажилось и неумение путинской власти обеспечивать рост благосостояния без нефтяной ренты. Все, что есть у России – не сильная и устойчивая экономика, а излишки нефтяной ренты в резервах. Но правительство нашло способ извлекать доход от продажи «черного золота» и дальше.
  • В Минфине, по данным Bloomberg, с 1 мая снизили экспортную пошлину на нефть в 7,6 раза: с 52 долларов за тонну Urals ее размер опустился до 6,8 доллара. Последний раз столь низкой она была в 2002 году. Эта пошлина должна поддержать бюджет в непростые времена, тогда как в хорошие годы она обеспечивала до трети сырьевых доходов федерального бюджета (6,8 трлн руб. в 2019 году).
  • Пересмотр пошлины произошел из-за резкого обвала цен на нефть – с 15 марта по 14 апреля Urals продавался в среднем по 19 долларов за баррель, или 138,7 доллара за тонну. Цена в марте и начале апреля опускалась и до 10 долларов за баррель. Между тем при цене в 15 долларов за Urals бюджет России перестает что-либо получать от экспорта топлива, поскольку пошлина обнуляется.
  • Попытка России сбалансировать рынок нефти путем соглашения с ОПЕК+ о рекордном сокращении нефти (Россия обязалась урезать 2,8 млн баррелей в день) по сути провалилась. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал апрель – «черным месяцем» в истории мировой нефтедобычи. Общий объем сокращений в 20 млн баррелей в сутки недостаточен для мира, который перестал потреблять нефть в прежних количествах и сделал избыточными порядка 29 млн баррелей, или 29% всей мировой добычи. В этой ситуации 1 доллар с барреля лучше, чем ничего.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:25 2 1
константин гаврилов:

вожачек с сечкиным ОБОСРАЛИСЬ НА ВЕСЬ МИР.

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