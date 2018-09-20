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Россия – страна кэша. Почему Центробанк, как и россияне, хранит доллары «под подушкой»

20 Сентября 2018 166 0 Тренды Экономика
Россия – страна кэша. Почему Центробанк, как и россияне, хранит доллары «под подушкой»

Россияне привыкли не доверять государству и банкам и в большинстве своем хранят сбережения не на депозитах или в банковских ячейках, а под матрасами дома. Оно и понятно: страховые суммы ограничены, отзыв лицензий у банков – обыденность, идут разговоры о принудительной конвертации валютных вкладов в рубли, а банковские ячейки часто вскрываются и из них пропадают солидные суммы. Как выяснилось, Центробанк РФ придерживается такого же подхода: аккумулирует большие суммы долларовой наличности на своих счетах. Перечисленные факторы риска для населения у Центробанка сводятся к одному – санкции США.

Обзор банковского сектора

В августе и начале сентября Минфин не мог остановиться и закупал доллары с рынка, а затем через Центробанк. Выглядело это странно: рубль каждый день падал и ослаб на 10% за месяц, но Минфин как будто не видел в этом проблемы и продолжал своими действиями дополнительно ослаблять российскую валюту, пока ЦБ не обратил внимание на риск разгона инфляции и не прекратил закупки долларов для Минфина. Зачем Казначейство в больших объемах закупало американскую валюту?

За тем же, зачем ЦБ в течение трех лет копит наличные доллары в хранилищах – из-за предстоящих в ноябре санкций США, которые могут принудительно отрезать Россию от доллара. И пока глава ВТБ Андрей Костин разрабатывает планы отказа от доллара в расчетах, финансовые власти запасаются ценным ресурсом. У ЦБ, по данным официального «Обзора банковского сектора», который ежемесячно выпускает регулятор, накоплено 30 млрд долларов наличными. Еще 14 млрд долларов, как выразился Костин, «завезли» банки под свои нужды. Таким образом, у государства есть 44 млрд долларов, еще 87 млрд, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, находятся на счетах у населения.

«Как будто Банк России запасается валютой для вкладчиков крупного госбанка, который может быть отключен от расчетов в USD», – пишет управляющий директор пермской УК «Агидель» Виктор Тунев.

«Накопительный» тренд ЦБ – не секрет: каждый месяц регулятор отчитывается о своих действиях и предоставляет графики, по которым видно, как растет наличная масса долларов. Однако такой подход с финансовой точки зрения нельзя назвать рациональным.

Потерянный доход

Главная задача любых активов – приносить доход. В случае с наличными в центральном хранилище ЦБ на улице Правды в Москве миллиарды долларов лежат мертвым грузом. И это при том, что сегодня самый консервативный, но вместе с тем и самый надежный инструмент – US Treasures, долговые бумаги США приносят доход в размере почти 3% годовых. Нетрудно подсчитать, сколько Россия теряет денег, не размещая наличные доллары в облигации – это почти 1 млрд долларов в год или более 600 млрд руб., что больше всех расходов федерального бюджета на образование или здравоохранение.

Тем не менее у финансовых властей России сегодня нет другого выбора – доходу они предпочитают безопасность, а наличные деньги могут понадобиться на экстренное спасение госбанков, которые попадут под санкции США. При этом, по словам Виктора Тунева, объем денежных остатков Минфина на счетах в банках и ЦБ позволяет закрыть глаза на размещение Облигаций федерального займа. По подсчетам аналитика, средств хватит на три года.

«Все это грустно, потому что ситуация не особо напрягает Минфин и у него нет никаких стимулов что-то менять в ущербной для долгосрочного развития российской финансовой системе», – отмечает Тунев.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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