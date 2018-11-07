Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 НОЯ, 10:38 МСК
USD (ЦБ)    65,9912
EUR (ЦБ)    75,3158

07 НОЯ, 10:38 МСК
USD (ЦБ)    65,9912
EUR (ЦБ)    75,3158

Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды

7 Ноября 2018 70 0 Тренды События и факты
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды

Республиканская партия Дональда Трампа обеспечила себе большинство в сенате, получив 51 место из 100, сообщает «Интерфакс». Одновременно, на выборах в Палату представителей лидируют демократы. На 8:00 по московскому времени они получили 171 место. Для большинства в нижней палате Конгресса необходимо занять 218 мест.

Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Андрею Костину «фактически отказано» в участии в экономическом форуме в Давосе, который состоится в конце января 2019 года, пишет Financial Times. Юридических ограничений для их приезда нет. Однако, по мнению издания, организаторы форума пошли на это шаг под давлением Вашингтона.

Дмитрий Медведев во время своего визита в Китай заявил о существенном росте товарооборота между странами. «По всей вероятности, мы впервые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку в 100 млрд долларов. Это не финал, это явно не тот результат, на который мы должны ориентироваться, как на заключительный», – цитирует его ТАСС. По его словам, Китай является для России самым существенным партнером, взаимодействие с которым показывает «весьма неплохие результаты» несмотря на недружественные действия некоторых стран в отношении российской и китайской экономик.

Появился ежегодный рейтинг стран и городов с самой плохой экологией. Самыми проблемными оказались Монголия, Афганистан и Мьянма. Наиболее благополучная ситуация в Финляндии, Исландии, Эстонии, Швеции и Норвегии, пишет РИА Новости. Россия расположилась на 48 месте из 102-х. Самым грязным городом страны был признан Челябинск, на втором месте – Екатеринбург. Москва и Санкт-Петербург разделили 3 и 4 место в списке экологически проблемных российских городов.

Дональд Туск, президент Евросовета, заявил, что Польша близка к выходу из Евросоюза, сообщает RT. По словам Туска, существует «очень серьезная угроза того, что «Полексит» произойдет случайно». «Боюсь, что желание Европы удержать Польшу в ЕС любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией», – заметил Туск, кашуб, ранее возглавлявший Польшу. Поводом для беспокойства Туска стало требование Европейского суда приостановить судебную реформу в Польше.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 3

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Узнай, страна

В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский»

В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский»

34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса

34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса

В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта

В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта

В Татарстане заработал крупнейший в Поволжье «Заинский элеватор»

В Татарстане заработал крупнейший в Поволжье «Заинский элеватор»

Новости СМИ

Новости дня

10:22 Скончалась актриса Наталья Корчагина Скончалась актриса Наталья Корчагина
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
09:59 Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Агросоюз» Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Агросоюз»
09:29 Самолет ВМС США провел разведку около Крыма Самолет ВМС США провел разведку около Крыма
09:02 Польша может покинуть Евросоюз Польша может покинуть Евросоюз
08:29 В результате выборов в США демократы получат 238 мест, считают СМИ В результате выборов в США демократы получат 238 мест, считают СМИ
08:12 Самая маленькая обезьяна в мире весила 3,5 кг и жила 12,5 млн лет назад Самая маленькая обезьяна в мире весила 3,5 кг и жила 12,5 млн лет назад
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
07:05 Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся коллекторы Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся коллекторы

Узнай, страна!

06 НОЯ, 18:05 В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский» В Иркутской области изучать Байкал будет «Профессор Вознесенский»
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
06 НОЯ, 16:51 34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса 34-м в Москве стал технопарк специализирующийся на производстве приборов для освоения космоса
06 НОЯ, 15:12 В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс Холмского порта
02 НОЯ, 16:47 В Курской области прошел IX Гражданский форум В Курской области прошел IX Гражданский форум
02 НОЯ, 15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева
02 НОЯ, 12:48 Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды
Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды
01 НОЯ, 11:16 На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество» На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter