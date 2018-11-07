Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды

Республиканская партия Дональда Трампа обеспечила себе большинство в сенате, получив 51 место из 100, сообщает «Интерфакс». Одновременно, на выборах в Палату представителей лидируют демократы. На 8:00 по московскому времени они получили 171 место. Для большинства в нижней палате Конгресса необходимо занять 218 мест.

Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Андрею Костину «фактически отказано» в участии в экономическом форуме в Давосе, который состоится в конце января 2019 года, пишет Financial Times. Юридических ограничений для их приезда нет. Однако, по мнению издания, организаторы форума пошли на это шаг под давлением Вашингтона.

Дмитрий Медведев во время своего визита в Китай заявил о существенном росте товарооборота между странами. «По всей вероятности, мы впервые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку в 100 млрд долларов. Это не финал, это явно не тот результат, на который мы должны ориентироваться, как на заключительный», – цитирует его ТАСС. По его словам, Китай является для России самым существенным партнером, взаимодействие с которым показывает «весьма неплохие результаты» несмотря на недружественные действия некоторых стран в отношении российской и китайской экономик.

Появился ежегодный рейтинг стран и городов с самой плохой экологией. Самыми проблемными оказались Монголия, Афганистан и Мьянма. Наиболее благополучная ситуация в Финляндии, Исландии, Эстонии, Швеции и Норвегии, пишет РИА Новости. Россия расположилась на 48 месте из 102-х. Самым грязным городом страны был признан Челябинск, на втором месте – Екатеринбург. Москва и Санкт-Петербург разделили 3 и 4 место в списке экологически проблемных российских городов.

Дональд Туск, президент Евросовета, заявил, что Польша близка к выходу из Евросоюза, сообщает RT. По словам Туска, существует «очень серьезная угроза того, что «Полексит» произойдет случайно». «Боюсь, что желание Европы удержать Польшу в ЕС любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией», – заметил Туск, кашуб, ранее возглавлявший Польшу. Поводом для беспокойства Туска стало требование Европейского суда приостановить судебную реформу в Польше.