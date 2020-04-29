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Российские нефтяники теряют до 8 долларов за каждый баррель
29 Апреля 2020 592 0 Экономика
В апреле на мировом рынке из-за пандемии коронавируса установились рекордно низкие цены на нефть. Российские экспортеры, по подсчетам агентства Argus, продавали нефть в среднем по 16 долларов за баррель. Но эта цена оказалась недостаточной, чтобы продажи нефти приносили доход нефтяным компаниям – на каждом проданном барреле нефтяники теряли в среднем 3 доллара. И это притом, что в определенный момент российская нефть стоила дороже на 20 центов североморского эталона Brent.
Одни убытки
- Согласно подсчетам международного ценового агентства Argus, российские нефтяные компании закончат апрель с минусом – с каждого барреля они теряли как минимум 3 доллара, несмотря на то, что продавали баррель по 16 долларов.
- Эксперты агентства поясняют: транспортировка от месторождений до пункта приема заказчиком обходится нефтяникам в 6 долларов в пересчете на баррель. Стоимость транспортировки входит в стоимость сырья. Еще 7 долларов нефтяники платят в бюджет в качестве экспортной пошлины с каждого барреля.
- Таким образом, нетбэк составляет 2 доллара, но компании должны оплачивать и налог на добычу полезных ископаемых – 5 долларов за баррель. С учетом этого компании уже доплачивают за продажу барреля 3 доллара. Однако есть еще операционные расходы на добычу, которые составляют от 3 до 5 долларов. Итого баррель нефти приносит убыток в 6-8 долларов. При этом российский бюджет имеет с него 12 долларов в виде налогов.
- Именно поэтому российское правительство собирается помочь нефтегазовым компаниям, которые пострадали из-за коронавируса. Поддержку нефтегазовой отрасли будут обсуждать у президента в ближайшее время. По информации источников, власти могут компенсировать нефтяникам из бюджета затраты на бурение скважин. Возможны и послабления по налогам.
- В конце апреля ситуация на физическом рынке нефти сильно ухудшилась. Российская нефть Urals с отгрузкой из Новороссийска стоила в понедельник 15,6 доллара, потеряв 2,3 доллара с пятницы, сообщает агентство Argus.
- Все из-за того, что на рынке нефти намечается новый обвал котировок. Фьючерсы Brent падали в понедельник до 18,73 доллара, а июньские контракты на WTI обваливались на 17,8%, до 10,07 доллара. Инвесторы избавляются от фьючерсов на нефть на ближайшие месяцы, чтобы застраховать себя от потерь. 20 апреля цены на фьючерсы WTI достигли отрицательного значения – минус 36 долларов за баррель.
- Проблема осложняется быстрым заполнением хранилищ для нефти. По словам старшего риск-менеджера Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунана, все, у кого есть длинные позиции, но нет резерва в хранилищах, выходят из фьючерсных контрактов. Это приводит к обвалу котировок.
- Сейчас, по данным Goldman Sachs, в мировых хранилищах скопилось 700 млн баррелей нераспроданного сырья. Коллапса нефтяного рынка эксперты ждут 15-21 мая.
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