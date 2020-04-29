Российские нефтяники теряют до 8 долларов за каждый баррель 592 0 Экономика

В апреле на мировом рынке из-за пандемии коронавируса установились рекордно низкие цены на нефть. Российские экспортеры, по подсчетам агентства Argus, продавали нефть в среднем по 16 долларов за баррель. Но эта цена оказалась недостаточной, чтобы продажи нефти приносили доход нефтяным компаниям – на каждом проданном барреле нефтяники теряли в среднем 3 доллара. И это притом, что в определенный момент российская нефть стоила дороже на 20 центов североморского эталона Brent.