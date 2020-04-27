Российская нефть Urals стала самой дорогой в мире 824 0 Экономика

Российский сорт нефти Urals впервые оказался дороже североморской марки Brent, которая обычно продается на несколько долларов дороже и выступает эталоном для нефтяного рынка. Сейчас Urals торгуется в Северо-Западной Европе на уровне 16,39 доллара за баррель, тогда как Brent на 20 центов дешевле, сообщает агентство Argus.