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Российская нефть Urals стала самой дорогой в мире
27 Апреля 2020 824 0 Экономика
Российский сорт нефти Urals впервые оказался дороже североморской марки Brent, которая обычно продается на несколько долларов дороже и выступает эталоном для нефтяного рынка. Сейчас Urals торгуется в Северо-Западной Европе на уровне 16,39 доллара за баррель, тогда как Brent на 20 центов дешевле, сообщает агентство Argus.
Легкая проигрывает тяжелой
- В агентстве пояснили РБК, что Urals – высокосернистая тяжелая нефть. Из нее можно произвести меньше легких нефтепродуктов. В целом светлые марки нефти выигрывают в цене у темных. С начала падения цен разница между Brent и Urals доходила до 5 долларов в пользу североморского эталона. Однако сейчас Brent дешевеет, тогда как за Urals дают небольшую премию.
- Как говорят аналитики, пандемия коронавируса и последовавший локдаун ударили больше по легким сортам нефти, из которой производят больше бензина. Из Urals же производят дизельное топливо, которое на сегодняшний день более востребовано.
- Помимо этого руку к повышению цены приложили и российские нефтяники – они ограничили поставки сырья из российских портов. В мае отгрузка из портов упадет на 40%, или 885 тыс. баррелей в сутки по отношению к апрелю. Всего будет отгружаться 1,24 млн баррелей в день – наименьший объем с 2014 года.
- С 1 мая вступит в силу соглашение ОПЕК+, по которому Россия обязалась сократить добычу 2,8 млн баррелей в сутки. Это означает, что предложение тяжелой нефти будет ограничено на европейском рынке, тогда как легкой нефти из Саудовской Аравии будет по-прежнему в избытке. Тем не менее, если в Европе будет наблюдаться проблема со спросом, экспорт из России может быть дополнительно ограничен.
- До этого президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алексперов также говорил, что НПЗ компании в Европе будут работать только на нефти из России. Это решение не имеет отношения к протекционизму, а принято исключительно из технических характеристик НПЗ, настроенных на работу с Urals.
- Для российских нефтяников уровень цены в 16 долларов является приемлемым – себестоимость добычи, согласно отчетам за 2019 год, составляет 2,5 доллара у «Роснефти» и 4 доллара у «ЛУКОЙЛа» на скважине, а транспортировка обходится в 4 доллара за баррель. Итого половину текущей стоимости нефти можно записать в прибыль. Для российского бюджета цена в 15 долларов за баррель, напротив, является большой проблемой. Выпадающие доходы от нефти при действующей структуре бюджета Россия сможет восполнять два года за счет Фонда национального благосостояния.
- Между тем цены на нефть возобновили обвал. По данным Bloomberg, запасы нераспроданной нефти в мире достигли 3,2 млрд баррелей. Нефть негде хранить и 250 млн баррелей сейчас находятся в танкерах, которые используются как плавучие хранилища.
- В «ЛУКОЙЛе» допускают падение цен на нефть марки Brent до отрицательных значений, как это было с американской маркой WTI. Отрицательные цены можно будет увидеть уже на майские фьючерсы. Вопрос – сколько тогда будет стоить российская нефть Urals.
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