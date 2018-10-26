России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы

Ужесточение санкций США против России не приведет к понижению ее суверенного рейтинга, заявила старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу, передает РИА Новости. ЦБ и Минфин «адаптировали свою политику для противодействия санкциям», считает она. По мнению Линдоу, власти США осознали, что их действия «непреднамеренно окажут влияние на страны Западной Европы и их торговлю», а также то, что эти меры «слишком деструктивны и для экономики этих стран, а не только для России».

Вице-премьер Дмитрий Козак сформировал ряд поручений по выработке мер поддержки зеленой энергетики, сообщает сегодня «Коммерсант». Предполагается, что к 20 ноября ведомства и ключевые инвесторы в возобновляемые источники энергии обязаны представить «согласованные позиции по механизму дальнейшей поддержки зеленой генерации в 2025–2035 годах». В частности, речь идет о «привязке поддержки к экспорту оборудования, к цене выработки вместо стоимости строительства мощностей, а также о возможном отделении мусоросжигания от традиционной зеленой энергетики и таможенных льгот для ветровой генерации», передает «Интерфакс».

Альфа-Банк решил уйти с рынка выдачи кредитов на покупку товара непосредственно в торговых точках, передает ТАСС. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По состоянию на 30 июня 2018 года, в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов.

ЦБ на сегодняшнем заседании совета директоров не будет менять ключевую ставку, считают аналитики, опрошенные изданием Гаетой.ру. По их мнению, изменение ставки возможно либо в результате введения в ноябре новых санкций США, либо в следующем году, если повышение НДС значительно повлияет на инфляцию. «Нейтральное» решение ЦБ не должно сказаться на российской валюте. На сегодня регулятор установил курс доллара в 65,74 руб., курс евро – в 74,98 руб.