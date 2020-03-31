«Роснефть» ушла из Венесуэлы. Но Госдеп отказался снимать санкции 554 0 Экономика

«Роснефть» вышла из активов в Венесуэле в конце прошлой недели, 28 марта. Сообщение об этом стало очередным ходом России в нефтяных шахматах: США ввели против трейдинговых «дочек» российской компании санкции за поддержку режима Мадуро, а Китай, опасаясь рестрикций Вашингтона, перестал закупать нефть у «Роснефти». В условиях нефтяной войны за доли рынков в Европе и Азии компании было необходимо выпутаться из этого захвата. Как стало известно через два дня, «Роснефть» продала венесуэльские активы новой государственной компании – «Росзарубежнефти», которую возглавил сослуживец главы «Роснефти» Игоря Сечина по Анголе Николай Рыбчук. Однако этот маневр может быть бесполезным – Госдеп США отказался гарантировать снятие санкций с «Роснефти».