«Роснефть» ушла из Венесуэлы. Но Госдеп отказался снимать санкции
«Роснефть» вышла из активов в Венесуэле в конце прошлой недели, 28 марта. Сообщение об этом стало очередным ходом России в нефтяных шахматах: США ввели против трейдинговых «дочек» российской компании санкции за поддержку режима Мадуро, а Китай, опасаясь рестрикций Вашингтона, перестал закупать нефть у «Роснефти». В условиях нефтяной войны за доли рынков в Европе и Азии компании было необходимо выпутаться из этого захвата. Как стало известно через два дня, «Роснефть» продала венесуэльские активы новой государственной компании – «Росзарубежнефти», которую возглавил сослуживец главы «Роснефти» Игоря Сечина по Анголе Николай Рыбчук. Однако этот маневр может быть бесполезным – Госдеп США отказался гарантировать снятие санкций с «Роснефти».
«Роснефть» ищет выход
- Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» под руководством Игоря Сечина продала венесуэльские активы некой госкомпании, которая на 100% принадлежит правительству России, писало ТАСС 28 марта. Уточнялось, что проданы были доли в добывающих предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria. Также неназванной госкомпании перешли доли в нефтесервисных компаниях.
- За это государство Россия заплатило «Роснефти» около 300 млрд руб. в виде 9,6% акций компании, которыми она владела через «Роснефтегаз». Всего в активы в Венесуэле «Роснефть» вложила 7 млрд долларов. Однако на текущем фоне они обесценились.
- Как выяснил Интерфакс, Росимущество в день продажи активов учредило «Росзарубежнефть» – новую компанию, которая должна заниматься транспортировкой нефти и попутного газа. По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал компании составляет 322,7 млрд руб. и она полностью принадлежит Росимуществу. Генеральным директором компании стал Николай Рыбчук – его полный тезка является членом Совета ветеранов Анголы и бывшим военным атташе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Интерфакс пишет, что в Анголе в то же время, что и Рыбчук, служил и Игорь Сечин.
Санкции не будут сняты
- Учреждать новую компанию и передавать ей активы в Венесуэле понадобилось из-за санкций США и обвала нефтяных котировок, а также из-за развязанной после разрыва сделки ОПЕК+ войны за долю рынков.
- 18 февраля Минфин США внес трейдинговую «дочку» «Роснефти» Rosneft Trading в санкционный список. Ее активы были заблокированы, а американским гражданам и юрлицам было запрещено проводить с ней любые сделки. 12 марта США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. за то, что та приобрела у венесуэльской PDVSA 14 млн баррелей.
- При этом, как писал Reuters, «Роснефть» оставалась единственным покупателем венесуэльской нефти, которую она принимал в качестве оплаты кредитов на 16 млрд долларов.
- 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+ и нефтяные котировки в течение короткого времени упали с 60 до 25 долларов за баррель. Саудовская Аравия объявила, по сути, нефтяную войну России и стала предлагать скидки потребителям в Европе, США и Азии, чтобы отобрать у России ее традиционные доли на мировых рынках. В Китае Sinochem отказалась покупать нефть у «Роснефти» из-за санкций США и опасений, что они будут распространены на покупателя. Это вынудило «Роснефть» искать выход.
- В Госдепе после новости о выходе «Роснефти» из венесуэльских активов компанию не обрадовали. Во внешнеполитическом ведомстве отказались анонсировать свои дальнейшие шаги и снятие санкций. «Мы на постоянной основе изучаем соответствующую активность и целесообразность будущих действий в рамках программы санкций по Венесуэле», – отметили в Госдепе. До этого, как писала The Wall Street Journal, Госдепу предлагали ввести санкции против России за дестабилизацию энергетических рынков.
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