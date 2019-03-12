«Роснефть» растрачивает активы народа Венесуэлы. В чем США обвиняют компанию и что это значит

США обвиняют «Роснефть» и ее руководство в поддержке Николаса Мадуро и растрате «активов народа Венесуэлы». Об этом заявил глава Госдепа США Майкл Помпео. Со своей стороны представители российской компании считают, что не занимаются в регионе политикой и, в случае необходимости, будут защищать интересы своих акционеров в рамках международного права.

«В обход санкций США»

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео выступил в Госдепе перед представителями СМИ. Его короткое сообщение было посвящено венесуэльским событиям. В частности, он сделал акцент на том, что компании из России продолжают оказывать поддержку режиму Мадуро в обналичивании золотых запасов Венесуэлы. Таким образом, по его словам, происходит еще большая растрата активов венесуэльского народа.

«Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA – венесуэльской государственной нефтяной компании, бросая вызов санкциям США», – подчеркнул госсекретарь. Также он подверг жесткой критике курс России и Кубы в отношении Венесуэлы.

«Как вы помните, PDVSA некогда считалась самым ценным активом венесуэльского народа. Сегодня PDVSA является личным банкоматом режима Мадуро, российских олигархов и клептократов», – заявил Помпео.

При этом представитель Госдепа категорически отверг мнение о том, что активное вмешательство Вашингтона во внутриполитический кризис в Венесуэле обусловлены планами взять под контроль нефтяные запасы республики либо какие-то другие ее активы.

«Мы стараемся предоставить нефть венесуэльскому народу», – подчеркнул Помпео.

На защите интересов

В «Роснефти» ответили на обвинения Помпео, заявившего, что компания закупает нефть у Венесуэлы в обход санкций. «Роснефть» оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права», – гласит официальное заявление на сайте компании.

В сообщении говорится, что «Роснефть» не занимается политикой, а проводит «исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров». Что касается деятельности, проводимой в Венесуэле, то она проходит «в соответствии с международным правом» и в рамках контрактов, заключенных еще до того, как США решили ввести «односторонние санкционные ограничения».

Что же до нанесенного ущерба, то, как заявляют в российской компании, его ощутили, прежде всего, сами американские компании. В их числе – Shevron, ExxonMobil, а также остальные лидеры отрасли.

В «Роснефти» также считают, что цель, которую преследует Вашингтон в отношении энергетического сектора Венесуэлы – это, вероятно, ограничение поставок из Венесуэлы в Индию и Китай. Смысл этих действий в создании определенных преференций и монополизации рынка в пользу конкретных игроков, которые напрямую связаны с администрацией США.

Что есть у «Роснефти» в Венесуэле

В Венесуэле «Роснефть» совместно с PDSVA владеет пятью предприятиями, специализирующимися на геологоразведке и добыче нефти, напоминает РБК. При этом, как отмечает издание, «Роснефть» выделяла венесуэльской компании финансирование, которое погашалось поставками нефти и нефтепродуктов.

Венесуэльская нефть перерабатывается в Индии, где российская компания и ее партнеры, начиная с 2016 года, держат под контролем один из крупнейших НПЗ, на который поставляется нефть из Венесуэлы. Речь идет о бывшем заводе Essar Oil, который позднее был переименован в Nayara Energy. Срок действия контракта, заключенного летом 2016 года – десять лет.