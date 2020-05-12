«Роснефть» просит новых льгот. Бюджет может недополучить 8 млрд рублей 495 0 Экономика img_copyright

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает правительству предоставить налоговые льготы для газовых месторождений компании в Западной Сибири. Письмо с соответствующей просьбой он направил премьер-министру Михаилу Мишустину 23 марта, пишет РБК. Речь идет о трудноизвлекаемых залежах газа березовской свиты. Если правительство предоставит льготу, бюджет может потенциально потерять 7-8 млрд руб. в год, говорят аналитики. В «Роснефти» же утверждают, что освоение свиты даст бюджету 30 млрд руб. налогов.