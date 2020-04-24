Резервов России осталось на два года. Спасти страну может только нефть 497 1 Экономика

Президент Владимир Путин отказался тратить средства Фонда национального благосостояния на помощь россиянам и экономике. Они нужны власти для имитации стабильности – бюджет не будет урезаться, социальные расходы сохранятся, большие деньги будут уходить на засекреченные статьи расходов. Однако Фонда не хватит надолго, а рост цен на нефть – большой вопрос ближайших двух-трех лет.