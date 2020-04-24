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Резервов России осталось на два года. Спасти страну может только нефть
24 Апреля 2020 497 1 Экономика
Президент Владимир Путин отказался тратить средства Фонда национального благосостояния на помощь россиянам и экономике. Они нужны власти для имитации стабильности – бюджет не будет урезаться, социальные расходы сохранятся, большие деньги будут уходить на засекреченные статьи расходов. Однако Фонда не хватит надолго, а рост цен на нефть – большой вопрос ближайших двух-трех лет.
Два – три года до банкротства
- По подсчетам экономистов Deutsche Bank, ликвидная часть ФНБ (весь объем на 1 января 2020 года составлял 125 млрд долларов, но ликвидной были только 100 млрд) при цене нефти марки Urals на уровне 15 долларов за баррель будет израсходована за два года с небольшим. В марте и апреле Urals стоила от 10,3 доллара до 19 долларов за баррель. Учитывая избыток нефти на мировом рынке (более 20 млн баррелей в сутки) и последствия пандемии коронавируса, не стоит ожидать быстрого восстановления цен.
- Надежда Путина и его бюрократии может быть на цену в 30 долларов за баррель в 2021 году. Тогда режим и его экономическая модель смогут протянуть на ФНБ около еще шести лет. Таким образом, ФНБ – это резерв не для помощи россиянам, но для сохранения экономического и политического статус-кво.
- Согласно текущему бюджетному правилу, средства ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа. Власти настаивают на этом, отказывая пустить деньги Фонда на помощь экономики. Однако ведут себя непоследовательно: в разгар кризиса правительство купило у Центрального банка Сбербанк за 30 млрд долларов из ФНБ. Почему в данном случае было нарушено бюджетное правило, правительство Мишустина не удосужилось объяснить. По одной из версий, так чиновники вытащили средства ФНБ на выплаты многодетным семьям и увеличение пенсий, которые пообещал Путин, чтобы продлить срок своих полномочий после 2024 года путем переписывания Конституции 1993 года.
- Министр финансов России Антон Силуанов также многократно упражнялся в прогнозировании: по его словам, ФНБ уменьшится до 7 трлн руб. к концу 2020 года и его хватит на 2-3 года при текущих ценах на нефть. Но важны не только цены, не менее важны объемы. Согласно сделке ОПЕК+, Россия рекордно сократит добычу с 1 мая 2020 года – на 2,8 млн баррелей, до 8,5 млн баррелей в сутки. Соответственно, уменьшится и объем экспорта, а с ним и валютная выручка. В итоге бюджет получит примерно те же доходы при более высоких ценах, но меньших объемах экспорта.
- Если же цены не восстановятся в 2021 году, то Россия будет тратить из ФНБ около 3 трлн руб. на латание бюджетной дыры. Поэтому легко подсчитать, что 7 трлн руб. растворятся в бюджете к 2023 году, но не приведут ни к каким переменам в экономике, требующей безотлагательных реформ.
- Несмотря на гордость российских властей по поводу резервов, суверенный фонд благосостояния России не входит в топ-15 крупнейших. Крупнейшим фондом располагает Норвегия, куда так же как в России отправляются излишки от продажи нефти (почти 1,2 трлн долларов). Гораздо больше резервов у Саудовской Аравии (около 380 млрд долларов), с которой Россия пытается соперничать на рынке нефти. Почти в два раза резервы Турции превосходят российские накопления (220 млрд руб.), а ведь Турцию Москва воспринимает как не самую экономически развитую страну. В действительности у России крайне скромные резервы, но и они могли бы помочь национальной экономике в трудные времена.
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думаю все правительство в отставку как несправившиеся. президента перевыборы.