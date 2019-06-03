Рекомендации по дестабилизации. В США придумали новый план подрыва экономики России

Эксперты американской корпорации Rand (стратегический исследовательский центр для правительства США) подготовили план так называемой «ненасильственной дестабилизации России». Речи о прямых санкциях против Москвы не идет. Однако исследователи компании считают, что США должны оказывать давление на уязвимые места экономики России и создавать дополнительные затраты во всех ключевых для страны отраслях. В качестве одной из главных целей называют удар по экспортным доходам России через наращивание производства энергии в США.

Санкции исподтишка

Как заявляют исследователи американской Rand, на «больные места» России уже оказывается давление, однако должного эффекта это пока не приносит. Чтобы усилить воздействие, США планируют увеличить производство энергии на своей территории. «Это могло бы оказать негативное влияние на экономику России, при этом бюджет страны мог бы сократиться и, как следствие, сократились бы и расходы на оборону», — комментируют в Rand.

Также, как сообщают СМИ, в представленном плане содержатся рекомендации по усилению экономических санкций против России и указаны негативные эффекты от новых ограничительных мер. «Их эффективность будет зависеть от готовности других стран присоединиться к этому процессу. Но санкции сопряжены с издержками и в зависимости от их серьезности значительными рисками», — подчеркивают авторы плана «ненасильственной дестабилизации России».

Еще одна мера касается расширения возможностей европейских стран по импорту нефти у других государств, кроме России. «Необходимо, чтобы глобальные рынки СПГ стали более гибкими, чем сейчас, и чтобы цены на СПГ стали более конкурентоспособными по сравнению с российским газом», — обозначили свои рекомендации американской корпорации.

Сманить молодежь

В докладе аналитиков Rand прописываются вполне конкретные шаги. В частности, речь идет о том, что Вашингтону для воздействия на Россию стоит активно использовать Украину и Сирию. Американцы будут продолжать поставки оружия Киеву и поддерживать сирийские группировки, которые выступают против правительства Башара Асада.

Также власти США будут пытаться убрать российских военных с территории Приднестровья и далее выстраивать так называемую «дестабилизирующую дугу» от Черного моря до Прибалтики. Кроме этого, будет предпринята попытка сыграть на противоречиях Азербайджана и Армении.

«Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить противоречия», — прокомментировал ситуацию в эфире ТК «Звезда» советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Американские эксперты предлагают и более сложные меры. Например, стимулировать миграцию молодежи и квалифицированных кадров из России. Чтобы противодействовать этим планам, как убежден Ильницкий, российским властям необходимо усилить «борьбу за умы» и серьезно начать укреплять образование, поскольку в этом случае речь уже идет о национальной безопасности России.

«Старые песни о главном»

Уже едва ли не традиционными стали претензии американцев, связанные с проектом «Сереный поток – 2». По словам эксперта международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, планы сенаторов США об ограничительных мерах против тех, кто страхует суда, укладывающие СП2, разбивают все иллюзии.

В разговоре с RT аналитик напомнил, что против самих американцев никто не вводит никаких санкций. Однако Вашингтон считает, что имеет право делать это в одностороннем порядке. «У России не может быть никаких иллюзий по этому поводу. Мы должны быть готовы к подобному варианту развития событий», — заключил Брутер. Добавив, что рано или поздно США введут эти санкции, однако вряд ли это произойдет до окончания строительства. Так что газопровод «успеет начать» работать.