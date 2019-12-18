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«Редкая уступка» США? Вашингтон «слишком поздно» ввел санкции против «Северного потока-2»

18 Декабря 2019 95 0 Политика
«Редкая уступка» США? Вашингтон «слишком поздно» ввел санкции против «Северного потока-2»

США так и не смогли помешать прокладке газопровода «Северный поток-2» из России в Германию и признали, что даже санкции против проекта ничего не изменят. По словам источников Bloomberg, санкции «слишком запоздали», хотя и были введены в последний момент в законе о военном бюджете на 2020 год. Тем не менее США останутся последовательными врагами российских энергетических проектов.

«Редкая уступка»

  • Высокопоставленные сотрудники администрации США признаются, что у Вашингтона нет рычагов влияния ни на Россию, ни на Германию. Законопроект с санкциями, которые были включены в военный бюджет 2020 года, «слишком запоздал, чтобы оказать какое-либо влияние». Поэтому у США нет возможности остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
  • В США признали «провал многолетних усилий» – американским политикам так и не удалось убедить европейцев в том, что российский газопровод станет для них угрозой. Но признание провала не означает, что Вашингтон откажется от давления на Россию и ее энергетические проекты.
  • «Редкой уступкой» посчитали позицию США опрошенные Bloomberg аналитики. Поскольку создание помех «Северному потоку-2» было одним из приоритетов администрации Дональда Трампа.
  • Санкции США против российского газопровода должны вступить в действие после того, как президент Дональд Трамп подпишет закон о военном бюджете 2020 года. Произойти это должно 20 декабря, писала немецкая газета Bild.
  • Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявил о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права со стороны США. «Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу», – сказал Песков. Он подчеркнул, что Вашингтон навязывает Европе свой более дорогой и неконкурентоспособный газ.

Мало что меняет

  • Сенат США одобрил проект военного бюджета на 2020 год и внес в него санкции против двух российских газопроводов: «Северного потока-2» и «Турецкого потока». По задумке, санкции будут вводиться против зарубежных компаний, которые занимаются прокладкой газопроводов или предоставляют свою технику. Однако собеседник Bloomberg заметил, что принятие санкций «мало что меняет».
  • «Северный поток-2» должен быть завершен и введен в строй в мае – июне 2020 года. Он пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Мощность его составит до 55 млрд кубометров газа ежегодно.
  • В Германии, впрочем, допускали, что сроки реализации проекта из-за санкции могут быть отложены. Тем не менее Берлин готовится ответить Вашингтону на его действия. Об этом писала Bild со ссылкой на секретный документ Минэкономразвития ФРГ. В рабочих бумагах, в частности, говорится, что санкции могут препятствовать прокладке труб в датской экономической зоне.
  • Несмотря на опасения, в Берлине допускают, что строительство газопровода удастся форсировать, и его смогут закончить в течение 30 дней – именно за этот период стороны могут свернуть работу без штрафных санкций. Однако после оценки всех возможных вариантов Берлин все равно намерен определиться с тем, какими ответными мерами реагировать на санкции США.

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Редакция "Капитала Страны"

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