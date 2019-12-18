«Редкая уступка» США? Вашингтон «слишком поздно» ввел санкции против «Северного потока-2» 95 0 Политика

США так и не смогли помешать прокладке газопровода «Северный поток-2» из России в Германию и признали, что даже санкции против проекта ничего не изменят. По словам источников Bloomberg, санкции «слишком запоздали», хотя и были введены в последний момент в законе о военном бюджете на 2020 год. Тем не менее США останутся последовательными врагами российских энергетических проектов.