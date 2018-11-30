Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Новый – старый президент России Владимир Владимирович Путин сразу после своей инаугурации издал уже ставший знаменитым Майский указ, в котором определил пути развития страны до 2024 года – окончания срока его очередного правления. Россия должна стать пятой экономикой мира, рост ВВП страны должен превысить общемировой уровень, плюс социалка и все прочее. А причем здесь Пушкин, скажете вы?

От поэзии к экономике

Конечно, мы не о поэзии, мы об экономике. И Пушкин нам тут очень даже понадобится. Обратимся к одному из самых гениальных его творений, а именно к «Маленьким трагедиям». Точнее, к одной из них, именуемой «Скупой рыцарь».

Вот что говорит «скупой рыцарь» о своих деньгах:

«Ступайте, полно вам по свету рыскать

Служа страстям и нуждам человека.

Усните здесь сном силы и покоя,

Как боги спят в глубоких небесах».

А теперь вернемся к «нашим экономическим баранам». После Майского указа правительство сразу засуетилось и разработало так называемые «национальные проекты», реализация которых, по мнению правительства, и позволят претворить Указ президента в жизнь. Их всего 12 штук.

Список национальных проектов

демография здравоохранение образование жилье и городская среда экология безопасные и качественные автомобильные дороги производительность труда и поддержка занятости наука цифровая экономика культура малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы международная кооперация и экспорт

Немного о списке

Это не первый список. Вот, помнится, летом он был другим. Это сразу после Указа. На первом месте стояли «инфраструктурные проекты». На первом, потому что на них больше всего денег выделялось – 6 трлн руб. с лишком на 6 лет. Сейчас, осенью, это все куда-то исчезло. Заменилось, наверно, «на безопасные и качественные автомобильные дороги» – пункт номер 6 в приведенном выше списке. Автомобильные дороги – это хорошо. А как же мост на Сахалин? А как же высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Казань и первый российский высокоскоростной поезд для нее? Или все это на национальные проекты не тянет? Да, правильно говаривал старик Вильям – «есть многого такого друг, Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

Немного истории

Ну, национальные проекты – это нам не впервой. Помнится, в 2005 году Владимир Путин инициировал четыре приоритетных национальных проекта: «Здоровье», «Образование», «Жилье» и «Развитие АПК». Отвечал за их исполнение тогдашний вице-премьер Дмитрий Медведев. Чем дело кончилось, никто уже и не помнит. Но время прошло. Дмитрий Анатольевич опыта поднабрался. И президентом побывал, и премьер-министром уже много лет служит. Теперь вот 12 проектов на его плечах. Ничего, справится как-нибудь.

Что было раньше

По началу (летом), говорилось, что на все эти проекты потребуется на 6 лет 25 трлн руб., из которых 18 трлн найдутся из бюджета, а остальные 7 надо будет где-то изыскивать. Хотя потом о деньгах писать перестали. И то правда. Не в деньгах счастье. Сейчас пишут, что на первые три года (2019 – 2021) выделят 7,5 трлн руб. А дальше? Дальше, как получится.

К концу октября, по плану, правительство должно было предоставить конкретные предложения по сути национальных проектов. И предоставило. На совещании с участием президента Путина. Сакраментальный вопрос «где деньги, Зин», не поднимался. Но изыскивать средства уже начали.

И это правильно! Денежки надо искать!

«Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче

Вдова мне отдала его, но прежде

С тремя детьми полдня перед окном

Она стояла на коленях воя.

Шел дождь, и перестал, и вновь пошел,

Притворщица не трогалась, я мог бы

Ее прогнать, но что-то мне шептало,

Что мужнин долг она мне принесла».

Вот и у нас. НДС повысили с 18 до 20%, пенсионный возраст увеличили, плюс акцизы на нефтепродукты и соответствующий рост цен на бензин, плюс налог на самозанятых. Да и еще что-нибудь придумают или уже придумали. «Голь на выдумку хитра».

Это все нормально. Деньжата где-то же надо находить. У олигархов не отберешь – это святое. И как их отобрать, если они, их деньжата, все там, на Западе.

Как действуют власти

Но что делают Минфин и ЦБ? Поначалу они начали продавать ценные бумаги США. Хотя их доходность постоянно растет вместе с ростом учетной ставки. Сейчас уже 3% годовых. Когда такое было видано?

Хотя это понятно. Санкции всякие. Наши заокеанские «партнеры», они же непредсказуемы. Мало чего еще учудят?

Поэтому стали наши золотишко скупать. На данный момент золотой запас России составляет 64,3 млн унций, что соответствует 1968 тоннам. Его стоимость оценивается более чем в 77 млрд долларов. По текущему курсу – около 4,5 трлн руб. В августе он вырос на 1 млн унций, что соответствует 31,10 тоннам, а в июле было куплено 24 тонны. Стоит напомнить, что с начала 2018 года золотой запас России вырос на 161 тонну.

«Весь день минуты ждал, когда сойду

В подвал мой тайный, к верным сундукам.

Счастливый день! могу сегодня я

В шестой сундук (в сундук еще неполный)

Горсть золота накопленного всыпать.

Не много, кажется, но понемногу».

Оно, конечно понятно. Золото, оно и в Африке золото. Правда цена на него может «прыгать» непредсказуемо. У них, экономистов, это волатильностью называется.

А потом, когда «час икс» (это конец ноября – завершение промежуточных выборов в Конгресс США) прошел, и введения новых страшных санкций вроде-бы не последовало, опять к ценным бумагам американского правительства перешли. А что? 3% это тоже деньги. Причем продукт-то ликвидный – всегда продать можно.

А теперь вновь про майский указ

Однако если правительство действительно хочет исполнять майский указ Путина и реализовывать свои же национальные проекты, то деньги оно должно вкладывать именно в экономику, а не в золото.

А все получается наоборот. Почему? То ли оно (правительство) просто не знает, куда и сколько вкладывать? (Хотя все проекты ими же и написаны, а может быть, это не проработанные проекты, а просто названия, за которыми ничего не стоит?). То ли они во «всех этих наших планов громадье» просто не верят. И по примеру Кудрина в нулевые годы, создают «подушку безопасности» – на случай какого-нибудь кризиса. Мол, на подъем экономики надейся, а сам не плошай.

Ну, и мы плошать не будем. Вложим лишние деньги, если они, конечно, есть, в большую трехлитровую банку. Или в банк. Это кому как нравится. А там уж как получится.

Вот у Пушкина скупой рыцарь, в конце концов, помер. Хотя это так, поэзия. Да и написанная почти 200 лет назад.