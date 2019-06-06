Разворот на Восток. Ключевые события ПМЭФ-2019 работают на развитие российско-китайских отношений

Официально открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который в этом году проходит в северной столице России с 6 по 8 июня. Для участия в форуме, по предварительным данным, зарегистрировалось около 12 тысяч человек из 140 стран мира. США бойкотировали это мероприятие, отказавшись направлять в Санкт-Петербург правительственную делегацию. А самой многочисленной и представительной стала делегация из Китая. Ее лично возглавил председатель КНР Си Цзиньпин, а в состав вошли более тысячи человек. Навигация на площадке ПМЭФ-2019 дублируется на китайском языке, а в рамках его деловой программы проходит второй Российско-Китайский энергетический бизнес-форум.

Повестка устойчивого развития

Петербургский международный экономический форум, который эксперты давно окрестили «русским Давосом» традиционно привлекает внимание всего мирового сообщества.

Деловая программа ПМЭФ-2019 представлена четырьмя тематическими блоками: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек - прежде всего». Традиционно они будут объединены сквозной темой. В этот раз организаторы сформулировали ее как «Формируя повестку устойчивого развития».

В торжественной церемонии открытия ПМЭФ-2019, которая сегодня прошла в выставочном комплексе «Экспофорум», приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент Республики Молдова Игорь Додон, а также первый вице-премьер Правительства РФ министр финансов Антон Силуанов. К завтрашнему дню ожидается прибытие на площадку и пленарное заседание форума президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Гости из Китая

Накануне лидеры России и Китая провели двусторонние переговоры в Москве и договорились «развивать практику расчетов в нацвалютах».По итогам было заключено межправительственное соглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что товарооборот России и Китая достиг $100 млрд. и при этом улучшается качественный уровень сотрудничества, успешно реализуются стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации.

Президент РФ отметил, что Россия и Китай продолжают взаимодействовать в сфере энергетики и обсуждать возможности экспорта топлива «по западному направлению с российского Дальнего Востока».

«Россия лидирует по поставкам нефти в Китай, в прошлом году отгружено 67 млн тонн сырья. В декабре будет введен в эксплуатацию трубопровод для транспортировки в КНР газа по так называемому восточном маршруту»,— цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.

В присутствии российского и китайского лидеров было подписано соглашение о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР. Участниками проекта станут «Новатэк», Газпромбанк и Sinopec. Китайские компании уже инвестируют в развитие СПГ-проектов "Новатэка» в российской Арктике. А совместное предприятие позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа в мире.

Еще ряд соглашений будет подписан на Втором российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ПМЭФ, организованном Роснефтью при поддержке Фонда Росконгресс. Первый форум был организован Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) в Пекине в ноябре 2018 года. Тогда было подписано два десятка соглашений между крупнейшими компаниями двух стран.

Бизнес отдельно от политики

Что касается США, то, несмотря на запреты и санкции, американский крупный бизнес не просто приехал на ПМЭФ, но и планирует подписывать соглашения.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в интервью ТАСС, что бизнес-круги США будут хорошо представлены на Петербургском международном экономическом форуме, в том числе на уровне руководства компаний, состоится «отдельное заседание на достаточно высоком уровне с участием российского вице-премьера и американских и российских деловых кругов". Он отметил, что та устойчивая часть американского бизнес-истеблишмента, которая делает бизнес в России, и делает его успешно, нацелена на дальнейшие масштабные перспективы, а «несмотря на риторику, товарооборот с США растет, осуществляется взаимодействие в научной, промышленной, торговой и инвестиционной сферах".

Скучно не будет

Программа форума полезна и интересна не только его участникам, но и жителям Санкт-Петербурга.

Так, спортивная часть ПМЭФ будет посвящена в том числе подготовке Петербурга к матчам чемпионата Европы по футболу в 2020 году, также в рамках форума запланирован старт волонтерской программы Евро-2020. Жители северной столицы, как отмечают СМИ, вновь смогут испытать вкус прежних побед и атмосферу будущего футбольного праздника.

В рамках форума состоится еще одно значимое для Петербурга событие: презентация проекта туристско-рекреационного кластера в городе Кронштадте. Планируется, что в нем будут задействованы легендарные кронштадтские острова – форты. Весьма любопытный проект представят в рамках панельной сессии «Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон».