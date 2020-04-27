Раздача денег россиянам приведет к росту цен? Что не так с объяснением ЦБ
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 24 апреля, сказала о вреде для экономики «вертолетных денег». По ее словам, финансовая помощь гражданам России во время пандемии коронавируса может привести к ситуации 1990-х годов, когда печатный станок Центробанка спровоцировал взрыв инфляции. Набиуллина считает, что выплаты в размере даже 10 тыс. руб. на человека «будут обесценены ростом цен» и на них будет сложно что-либо купить. Поэтому ЦБ и дальше продолжит выполнять свою функцию – контролировать инфляцию и покупательную способность денег. Если бы Набиуллина с таким ответом сдавала экзамен в университете, она бы получила «неуд» или пошла на пересдачу. Ничего из того, что она сказала, не соответствует действительности.
Чем пугают
- Главу ЦБ Эльвиру Набиуллину спросили, как она относится к идее раздачи денег населению. Она раскритиковала «вертолетные деньги» (именно она привнесла в обсуждение иностранный термин) и отметила: «Никто в мире еще не применяет эти меры – все обсуждают, но никто не применяет». К сведению Набиуллиной, в США граждане с доходом до 70 тыс. долларов в год уже получили по 1,2 тыс. долларов на человека и по 1 тыс. долларов на ребенка. Мера не только обсуждается, но уже и реализована, пока в России об этом лишь говорят.
- Далее Набиуллина объяснила, что выдача денег приведет к «взрыву инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки… На них тяжело будет что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен». Глава ЦБ напомнила при этом опыт 1990-х годов. В этой связи имеет смысл обратиться к тому, что же было в 1991 году и чем нас пугает Набиуллина.
Что было на самом деле
- Из письма Госбанка СССР «Об эмиссии денег в 1991 году» от 13 ноября 1991 года президенту СССР Горбачеву описывается следующая ситуация: производство на спаде, дефициты республиканских бюджетов растут, но денежные доходы населения «при снижении физического объема розничного товарооборота» увеличиваются.
- За 10 месяцев 1991 года Госбанк СССР печатает 82,6 млрд руб. – в четыре раза больше, чем годом ранее. Доходы населения в 1991 году выросли на 71,3% по сравнению с 1990 годом. Заработные платы отвязались от производительности труда и объема производства.
- В Госбанке жалуются Горбачеву, что предприятия не стремятся ограничить свои расходы на оплату труда. Банк же предоставляет этим предприятиям свежеотпечатанные рубли. В письме не говорится, но большинство этих рублей шли вовсе не на зарплаты, а на покупку валюту директорами предприятий. В результате курс рубля падал, доходы в реальном выражении снижались, а товары производились в недостаточном количестве.
- В этой ситуации произошел значительный рост розничных цен. «Потребительский рынок характеризируется дефицитностью практически по всем видам товаров, растет неудовлетворенный спрос на товары и услуги, усиливается спекуляция», – говорится в письме Госбанка СССР. У советских граждан в этот период дополнительно накопилось 159,3 млр руб. (прирост остатка наличных 81,5 млрд руб. за год). И все эти средства были на руках без возможности их потратить.
Что имеем
- Описанная ситуация 1991 года, которая привела к взрыву инфляции, не имеет ничего общего с текущим моментом. Во-первых, даже по данным Росстата, которые явно скрашивают картину, доходы россиян в январе – марте упали на 0,2%, а не выросли. Кроме того, 63% россиян вообще не имеют накоплений, те же, у кого они есть, истратят их за 2-6 месяцев.
- Во-вторых, на рынке товаров нет дефицита и каких-либо предпосылок к нему, о чем регулярно сообщают российские власти, наоборот, есть проблема спроса на эти товары. В-третьих, раздача денег гражданам России лишь частично компенсировала бы то, что они потеряли за время карантина, объявленного властями. Предложенные экономистами 10 тыс. руб. на человека для большинства граждан не восполнили бы и половину утраченного заработка. Это означает, что цены никак бы не изменились от вливания этих денег в экономику.
- Более того, никто не предлагал Набиуллиной включать печатный станок – предлагали начать выдачу средств из Фонда национального благосостояния. Но даже если бы деньги печатал ЦБ, они бы имели цену для экономики, равную ключевой ставке (сейчас 5,5%), и способ выдачи этих денег гражданам никак бы не отразился на инфляции. Поразителен и цинизм Набиуллиной: она напечатала 500 млрд руб. для банков в марте, когда те столкнулись с оттоком вкладов из-за слов Путина о налоге на вклады. Другими словами, печатный станок России уже работает и запускает в экономику ничем не подкрепленные деньги. Но они предназначаются, конечно же, не гражданам.
- В конце своего комментария Набиуллина отметила, что «сейчас больше важна прямая поддержка» людей. Раздача денег на счета (банковские, пенсионные, детские) и была бы «прямой поддержкой», но власти специально подменяют понятия – под таким видом поддержки они подразумевают «адресную помощь». Суть адресной помощи – установить максимальное количество барьеров в виде справок и документов, которые должны подтверждать – гражданин пострадал от кризиса и по бюрократическим параметрам подходит для выплаты помощи. Адресная помощь – это фильтр властей, который работает с единственной целью – помочь как можно меньшему количеству людей и сэкономить на прямой поддержке граждан. Но речи о «прямой поддержке» в устах чиновников призваны делать их благообразными и благодетельными, думающими о народе.
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