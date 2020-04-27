Раздача денег россиянам приведет к росту цен? Что не так с объяснением ЦБ 59 0 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 24 апреля, сказала о вреде для экономики «вертолетных денег». По ее словам, финансовая помощь гражданам России во время пандемии коронавируса может привести к ситуации 1990-х годов, когда печатный станок Центробанка спровоцировал взрыв инфляции. Набиуллина считает, что выплаты в размере даже 10 тыс. руб. на человека «будут обесценены ростом цен» и на них будет сложно что-либо купить. Поэтому ЦБ и дальше продолжит выполнять свою функцию – контролировать инфляцию и покупательную способность денег. Если бы Набиуллина с таким ответом сдавала экзамен в университете, она бы получила «неуд» или пошла на пересдачу. Ничего из того, что она сказала, не соответствует действительности.