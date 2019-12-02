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«Разбрасываться деньгами не будем!» На что власти потратят триллионы из ФНБ

2 Декабря 2019 73 0 Экономика
«Разбрасываться деньгами не будем!» На что власти потратят триллионы из ФНБ

Власти России собираются инвестировать средства Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) во внутренние инфраструктурные проекты. Возможность вкладывать деньги у государства появилась в связи с тем, что объем Фонда достиг 7% ВВП. Первые инвестиции Минфин может направить в проекты уже в середине 2020 года, однако пока никакой конкретики по ним нет. Сообщается только, что они находятся в «продвинутой стадии проработки». Эксперты Высшей Школы Экономики (ВШЭ), в свою очередь, призывают вкладывать деньги не в инфраструктуру, а в поддержку экспорта. На этом же настаивает Минэкономразвития.

Президентский наказ

Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в ноябре этого года подтвердил, что власти рассматривают возможность инвестировать средства ФНБ в экономику страны. Но предупредил: «Разбрасываться деньгами не будем».

На сегодняшний день объем ФНБ составляет 7,9 трлн руб., или 7,3% ВВП. В 2008 году Фонд был создан в результате разделение Стабилизационного фонда на две части – Резервный фонд и ФНБ. Первый из них, выполнявший функцию «подушки безопасности» для правительства, закончился к началу 2018 года. Изначально ФНБ предназначался для покрытия дефицита федерального бюджета и Пенсионного фонда, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений.

По словам Путина, в первую очередь деньги Фонда нужно направить на инфраструктурные проекты, «для того чтобы толкнуть развитие экономики» и на базе инвестиций «дать социальный эффект». Однако у инфраструктурного проекта есть альтернатива – поддержка экспорта.

Кому экспорт выгоднее

Согласно расчетам экономистов ВШЭ, поддержка экспорта даст больший эффект, чем вложения внутри России.

Вложение 1 трлн руб. на внешние цели увеличит ВВП на 1,1% в 2020 году. При этом инвестирование тех же средств, с учетом частных вложений, в инфраструктуру даст прирост ВВП всего на 0,62%.

В правительстве также не исключают, что средства ФНБ будут выдаваться в качестве кредитов другим государствам (это направление лоббировало Минэкономразвития). Кредиты будут оформляться под закупку продукции российского производства, в том числе энергетическую (имеются в виду контракты «Росатома» и «Ростеха»).

На 1 рубль государства – 5 рублей от бизнеса

В 2020 году Минфин сможет распорядиться 1,7 трлн руб. из ФНБ, в 2021-м – 3,7 трлн руб., в 2022-м – 5,8 трлн руб.

Основным условием для инвестирования будет софинансирование со стороны заинтересованного бизнеса. Министр финансов Антон Силуанов ожидает, что на 1 руб. из ФНБ придется 4-5 руб. из частных рук.

Еще одно условие – доля денег из ФНБ в инфраструктурном проекте не может превышать 20% от всего объема заимствований и кредитов. Власти планируют, что проекты вернут вложенные в них средства и принесут доход не ниже государственных ценных бумаг (сейчас доходность российских облигаций равняется 7,99%). При этом проекты, связанные с сырьем и нефтью, исключаются.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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