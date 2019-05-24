Равные возможности. За отказ в услугах инвалидам в России будут наказывать рублем

В первом чтении Госдума приняла законопроект о штрафах для тех, кто ущемляет права пенсионеров и инвалидов. Парламентарии убеждены, что ограниченные возможности здоровья не могут являться причиной для отказа в обслуживании россиян на транспорте, в торговых центрах и заведениях общепита, других учреждениях. Ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 20 тысяч жалоб на дискриминацию от инвалидов, которым отказываются предоставлять услуги, ссылаясь на то, что их появление, например, в ресторане, может помешать присутствующим.

Вопиющие случаи

Как пишет «Российская газета», законопроект, который был внесен российским правительством, разработали после целого ряда нашумевших историй о том, как владельцы торговых и развлекательных заведений отказывались обслуживать инвалидов. Одним из самых резонансных стал случай в Екатеринбурге, когда инвалида-колясочника не захотели пускать в ресторан, чтобы он «не испортил» настроение остальным. Не менее вопиющая история произошла в камчатском кафе, сотрудники которого отказались обслуживать незрячего человека, поскольку не хотели пускать в помещение вместе с собакой-поводырем. Не помогли даже документы, которые подтверждали факт того, что мужчина в принципе не может обходиться без собаки.

Именно для того, чтобы не допускать таких ситуаций, законом вводятся штрафы для тех, кто осознанно «дискриминирует социально не защищенных граждан». Комментируя законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пускают в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или «не соответствуют» имиджу ресторана».

По словам Володина, случаи с отказами в обслуживании – не редкость в России. Каждый год в Роспотребнадзор поступает порядка 20 тысяч жалоб от людей, столкнувшихся с таким неподобающим поведением обслуживающего персонала. При этом, как отмечается, на тех, кто себя так ведет, не всегда оказывает влияние общественное осуждение.

Финансовые санкции

Поэтому для них вводятся финансовые санкции. Для тех, кто дискриминирует социально незащищенных граждан, сумма штрафов составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей для должностных лиц. А вот юридическим в случае нарушений придется заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом, не исключено, что ко второму чтению штрафная сумма станет больше.

«Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс», - подчеркнула глава Роспотребназдора Анна Попова, обращаясь к депутатам.

Предусматривается ряд исключений, используя которые продавец или поставщик услуг может отказать «особенному» клиенту. Например, речь идет об ограничениях при перевозке пассажиров авиатранспортом. Также, если есть основания, то людям с ограниченными возможностями могут отказать в доступе к развлекательным объектам повышенной опасности – в этом случае речь идет об аттракционах.

Позиция президента

На проблему хамского обращения с инвалидами свое внимание обратил президент России Владимир Путин. Российский лидер заявил, что здоровое общество не должно допускать пренебрежения к инвалидам, и пообещал, что будет держать на контроле вопрос социальной поддержки таких россиян. «Вопрос о соцподдержке инвалидов не проходной, не дежурный», - заявил Путин во время встречи с членами правительства в Кремле.

По словам главы государства, данная проблема касается судеб миллионов людей – а это около 12 миллионов. «Отношение к инвалидам - важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного отношения к людям, которые нуждаются в поддержке государства», - подчеркнул Путин.

Поддержка государства

Что касается государственной поддержки, то сегодня упрощаются процедуры предоставления инвалидности и к 2021 году должен быть обеспечен стопроцентный электронный документооборот между учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что уже создан реестр инвалидов, на основании которого с этого года пенсии по инвалидности стали назначать в автоматическом режиме. Еще один законопроект одобрен в первом чтении, и есть надежда, что, возможно, уже в весеннюю сессию будет принят закон о том, что реестром будет пользоваться не только Пенсионный фонд, но и банки, торговые сети, другие коммерческие структуры, которые оказывают услуги инвалидам.