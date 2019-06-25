Растущий «Платон». Как меняются тарифы дорожной системы и какой доход она дает государству?

С 1 июля тариф государственной дорожной системы «Платон» планируется проиндексировать на 14 копеек до 2,04 рубля за километр, и с 1 февраля 2020 года еще на 16 копеек. В общей сложности в ближайшие два года объем повышения по планам должен составлять 15%. Согласно подсчетам экспертов, при сохранении уровня собираемости платы за проезд это принесет в казну дорожного фонда дополнительные 6 млрд рублей. Однако, как считают участники рынка, более предпочтительным был бы вариант с полной отсрочкой.

Предложения грузоперевозчиков

Однако, как пишет «Коммерсант», увеличения тарифов системы «Платон», который обеспечивает взимание компенсации за ущерб федеральным трассам с грузовиков массой свыше 12 тонн, запланированного в полном объеме, не произойдет. На сегодняшний день уровень платежа составляет 1,9 руб. за 1 км – это, как пишет издание, значительно отстает от исходно установленных нормативными актами 3,73 руб. за 1 км. К такому уровню планировалось приблизиться к 2019 году, после того как закончится срок действия временного снижения.

Изначально индексацию запланировали на 1 июля. Но, как выяснил «Ъ», в Минтрансе предложили сдвинуть ее сроки частично либо полностью перенести на февраль 2020 года.

Во время встречи с крупнейшими грузоперевозчиками, которая состоялась 21 июня, обсуждалось два варианта. По словам собеседника издания, речь шла об индексации платежа на 15 коп. с 1 июля и еще на 15 коп. с 1 февраля 2020 года. Рассматривали и второй вариант – повысить на все 30 коп. с 1 февраля. Грузоперевозчиков, как отметили источники «Ъ», больше устраивал второй вариант. Как минимум, по причине того, что их бюджеты были сверстаны без учета индексации «Платона».

Решение властей

Тем не менее, как пишет «Коммерсант», в итоговом решении говорится о двухэтапном росте с повышением тарифа с февраля до 2,2 руб. ( на 15%). При этом произойдет пропорциональное увеличение сборов «Платона», которые будут направляться в дорожные фонды. По информации оператора «Платона» компании «Ростех-Инвест Транспортные системы» на 24 июня данные выглядели следующим образом: 495 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в «Платоне» 1,19 млн большегрузных транспортных средств. Их платежи принесли в дорожный фонд 77,3 млрд руб.

Кроме этого, как сообщается, сумма средств оказалась рекордной: 2,8 млрд руб. в мае—июне 2019 года. А в первом квартале 2019 года рост перешел отметку в 40% к тому же периоду прошлого года. То есть, согласно прогнозам, если будет сохраняться такой же уровень собираемости, то месячные сборы с июля вырастут на 206 млн руб., а с февраля и вовсе достигнут 425 млн руб. к сегодняшнему уровню.

Минтранс РФ в официальном объявлении проинформировал, что график изменений тарифов был утвержден на три года вперед. После этого индексация тарифов будет происходить ежегодно 1 февраля. Так, в 2021 году прибавится еще 15 коп., затем, с учетом инфляции, тариф поднимут еще примерно на 4%.

Расходы и проблемы

По словам замдиректора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олега Гребенько, чем скорее проиндексируют тарифы, тем раньше у перевозчиков произойдет повышение издержек на ее величину. Даже несмотря на то, что сама по себе сумма индексации небольшая, в любом случае нужно использовать возможность экономии. Потому что на сегодняшний день очень много транспортных компаний находится «на грани рентабельности». При этом, как отмечает директор по транспортной логистике Itella в России Дмитрий Пикалов, в случае индексации с 1 февраля расходы могли бы быть заложены в бюджет компании на следующий год, что дало бы вариант выхода к клиентам с понятным обоснованием.

Однако, как отмечают многие участники рынка, главная проблема – это не размер индексации, а условия конкуренции, которые создаются между плательщиками и неплательщиками сборов по «Платону».