Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США? 55 0 Экономика

США обвиняют задержанного в Лондоне российского бизнесмена Олега Тинькова в том, что он подал неверные сведения о налогах. Как считают в американском Минюсте, банкир мог скрыть от налоговой состояние в 1 млрд долларов. Бизнесмену и владельцу крупнейшего частного банка России грозит до 6 лет тюремного заключения. Стоимость акций TCS Group Тинькова на новостях об аресте бизнесмена в Лондоне упали на 8%.