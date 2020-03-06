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Расплата за миллиард. Что грозит Олегу Тинькову в США?
6 Марта 2020 55 0 Экономика
США обвиняют задержанного в Лондоне российского бизнесмена Олега Тинькова в том, что он подал неверные сведения о налогах. Как считают в американском Минюсте, банкир мог скрыть от налоговой состояние в 1 млрд долларов. Бизнесмену и владельцу крупнейшего частного банка России грозит до 6 лет тюремного заключения. Стоимость акций TCS Group Тинькова на новостях об аресте бизнесмена в Лондоне упали на 8%.
В чем обвиняют
- Американские власти обвиняют бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии доходов на 1 млрд долларов США. В 2013 году Тиньков провел IPO (первичное размещение акций на бирже) своей финансовой компании TCS Group (Tinkoff Credit Systems) на Лондонской бирже и привлек в общей сложности 1 млрд долларов.
- При этом Тиньков был гражданином США (получил паспорт в 1996 году) и отказался от гражданства только через три дня после успешного размещения акций. Однако ему все же пришлось подать налоговую декларацию о доходах в США, в которой он указал доход в 330 тыс. долларов, что, по мнению американских властей, не соответствует действительности.
- Министерство юстиции США напрямую обвиняет Тинькова в сокрытии сведений об активах на 1 млрд долларов. По мнению ведомства, Тиньков владел всей привлеченной суммой, а не 330 тыс. долларов. Поскольку до октября 2013 года он владел большинством акций своей компании через три структуры на Британских Виргинских островах. Более того, как гражданин США в момент совершения IPO, Тиньков был обязан отчитаться перед Налоговой службой США (IRS) о полученной прибыли.
- Согласно законодательству США, вся собственность человека (в 2 млн долларов и более), который покинул гражданство страны, расценивается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода – это так называемая «конструктивная продажа». Таким образом, вся прибыль подлежит налогообложению за год выхода из гражданства.
Два пункта
- Налоговая декларация Тинькова объявлена недостоверной. Причем, речь идет о двух декларациях: одна на 205 тыс., другая – на 330 тыс. долларов.
- Согласно первому пункту обвинения, Тиньков предоставил неверную налоговую декларацию в 2013 году – в ней доход за год был обозначен суммой 205 тыс. долларов. «В его налоговой декларации за 2013 год не были указаны никакие прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства», – цитирует РИА Новости документ Минюста США.
- Во втором пункте речь идет о финансовой информации, указанной Тиньковым в своем заявлении о выходе из гражданства. В ней описывается отчет о налогах за 5 лет до экспатриации. Российский банкир заявил, что к моменту отказа от гражданства США уровень его состояния составлял 330 тыс. долларов.
- По нарушениям такого рода в США предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет по каждому пункту и денежных штрафов, сумма которых не называется.
Что дальше
- О том, что у налоговой США (служба внутренних доходов, IRS) возникли претензии к Олегу Тинькову, СМИ сообщили 28 февраля. Сведения об этом на Лондонской бирже раскрыли представители самой TCS.
- В период с февраля по апрель в лондонском Вестминстерском магистратском суде, где рассматриваются вопросы об экстрадиции, состоятся слушания по делу Тинькова. Пока его обязали сдать в полицию свои кипрский и российский паспорта, а также вид на жительство в Италии.
- Ранее властями США был выдан ордер на арест Тинькова. После этого, чтобы не остаться в заключении, он был вынужден внести залог. По информации Sunday Express, бизнесмен заплатил залог 20 млн фунтов (36 млн долларов).
- На период слушаний россиянин должен оставаться в Лондоне, все его передвижения будут контролироваться электронным способом. Также он обязан находиться в своей квартире в Кенсингтоне с 19:00 до 07:00 и трижды в неделю отмечаться в полиции.
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