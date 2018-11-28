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Раскулачили олигархов. Как фигуранты «списка Белоусова» будут исполнять майские указы Путина

28 Ноября 2018 381 0 Экономика
Раскулачили олигархов. Как фигуранты «списка Белоусова» будут исполнять майские указы Путина

История с принудительным «изъятием» сверхприбылей у российских экспортеров подошла к своему концу. Крупнейшими инвесторами из списка Андрея Белоусова – помощника президента по экономике, которые согласились поделиться прибылью и вложить ее в развитие страны, стали компании «Норникель», «Металлоинвест» и «Полюс». Однако вместо новых инфраструктурных проектов, на которые рассчитывало правительство и сам Белоусов, компании решили утвердить в кабинетах министров планы, которые уже были заложены в их стратегии.

Реальные и «иные» инвесторы

В «новые инвестиционные проекты» на 1,8 трлн руб. готовы вложиться Владимир Потанин и его «Норильский никель», Алишер Усманов и его «Металлоинвест», Саид Керимов и его «Полюс». Проекты для них подготовила рабочая группа под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова. Миллиардеры могли ознакомиться с ним на встрече 26 ноября. Однако, как пишет РБК, цифры в нем весьма приблизительные и могут быть скорректированы. Поэтому 1,8 трлн руб. на выходе могут оказаться суммой намного более скромной.

Всего Минфин предложил 143 проекта на сумму 15,5 трлн руб., которые были рассчитаны на 21 частного инвестора. Российским миллиардерам предлагалось вложить 7,3 трлн руб., а остальные 8,2 трлн российское правительство самоуверенно надеется найти у «иных инвесторов» (иностранные инвестиции в Россию последние годы показывают отрицательные значения).

Майские указы и «список Белоусова»

Сегодня Антон Силуанов во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства «презентует» доклад об инвестициях, которые были привлечены для исполнения майского указа, пишет РБК.

Как предполагает майский указ Путина, доля инвестиций в основной капитал в российском ВВП должна быть увеличена с 21 до 25%. Чтобы исполнить данный указ, Андрей Белоусов выступил с предложением: изъять порядка 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений. Этот перечень впоследствии и был назван «списком Белоусова».

В ответ посыпалась резкая критика, на что помощник президента заявил: бизнесменам «надо делиться». Но позднее акцент был смещен в другую сторону: во время бесед с владельцами и топ-менеджерами компаний, которые состоялись на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей Белоусов решил изменить план. И речь уже пошла не об изъятии сверхдоходов, а о том, что компании будут принимать участие в реализации национальных проектов «Экология» и «Цифровая экономика». Плюс к этому они будут привлечены к развитию инфраструктуры.

«Национальные» проекты

Названия конкретных проектов в списке предложений крупнейших инвесторов Минфина не называются, пишет РБК. Однако, как отмечается, цифры, которые представлены, похожи на те, которые ранее объявляли компании. В частности, «Металлоинвест» заявил собственные инвестиции на уровне 541,5 млрд для 17 инвестпроектов, общая стоимость которых достигает отметки в 812,2 млрд руб. Еще ранее его генеральный директор Андрей Варичев заявлял о том, что в компании планируют инвестировать в модернизацию мощностей 507 млрд руб. за 10 лет.

Еще один пример: Алексей Мордашов и его «Северсталь» направили в правительство семь проектов, сумма которых составила 422 млрд руб., в том числе собственные средства – 304,1 млрд руб. Как уточнил представитель компании, в этом случае речь идет не только о проектах «Северстали». Силуанову и рабочей группе были представлены проекты более чем на 1 млрд долларов (включая строительство доменной печи № 3 и реконструкции коксовой батареи № 11 на Череповецком металлургическом комбинате).

Меньше всего проектов было заявлено от компаний S7 Владислава Филева и Русской холдинговой компании бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова: всего по одному проекту. Как уточняется, общая стоимость проекта РХК – 594 млрд руб., из которых на инвестиции она готова отправить только 30 млрд руб.. Что касается S7, то эта компания готова вложить 9 млрд из необходимых 106 млрд руб.

Кроме этого, «Меридиан», который принадлежит РХК, планирует заняться строительством одноименной трассы, стоимость которой составит как раз 594 млрд руб.. Протяженность трасы, которая соединит Западную Европу и Китай, составит 8,5 тыс. км.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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