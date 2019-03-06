Раскололи орешек. Володин прервал отчет Орешкина в Госдуме из-за отсутствия конкретики

Госдума оскандалилась: во время правительственного часа 6 марта спикер нижней палаты Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и обвинил его в том, что он пришел в парламент неподготовленным. Накануне Орешкин на полном серьезе размышлял в интервью о должности президента. При этом он отметил, что хотел бы поработать президентом.

Давай конкретику!

Главной темой правительственного часа 6 марта стали вопросы социально-экономического развития России, а также национальные проекты и поддержка малого и среднего предпринимательства. Володин спросил Орешкина, какие шаги Минэкономразвития будет предпринимать для развития экономики. При этом спикер потребовал назвать конкретные шаги, а не анализ экономической ситуации. Также Володин запросил точную информацию по количеству средств, перечисленных регионам на национальные проекты и госпрограммы, по количеству состоявшихся конкурсов и по срокам реализации поручений президента.

«Это вопрос, который для нас является судьбоносным, и, если мы не используем эту возможность, у нас прорыва не будет. Но сегодня март. Мы говорим о том, что где-то около 10% заключено только договоров, но средства не поступили», – отметил Орешкин.

Это саботаж!

В этом моменте вмешался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Орешкина и Минэкономразвития он обвинил в саботаже поручений президента.

«При Сталине в эти министерства направили бы комиссаров, при Брежневе – представителей Комитета госбезопасности. Может, нам найти форму контроля более действенную?» – заявил Жириновский.

Министр продолжил свое выступление, но в его речи так и не прозвучало ответа на конкретный запрос спикера. Однако Максим Орешкин сыпал фразами: «За этот проект я могу ответить за каждую копейку», «есть проблемы, здесь вы абсолютно правы, нет общей картины, всех национальных проектов, графика их исполнения» и так далее. Затем министр предложил задавать конкретные вопросы и другим членам правительства, которые отвечают за нацпроекты.

Спикер еще раз попытался добиться ответа на свои вопросы, отметив, что Орешкин выступает в парламенте раз в год, и поэтому сводить выступление министра экономики России «к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса – неправильно». Он согласился с очевидным фактом, что «реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора».

«Правительственный час переносится. Определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта либо начало апреля», – не выдержал Вячеслав Володин, прервав выступление министра.

Впервые за 20 лет

Комментируя ситуацию, депутат от КПРФ Валерий Рашкин написал в своем Твиттере о том, что подобный инцидент произошел впервые на его памяти. Как отметил депутат, Максим Орешкин успел выступить с докладом, однако не смог ответить на вопросы присутствующих на правительственном часе депутатов.

«Причина проста: в словах Орешкина нет никакой конкретики, добиться ответов на интересующие вопросы невозможно», – подвел итог Рашкин.



Аналогичную оценку дал и Владимир Жириновский, отметив, что «впервые за двадцать лет депутат прервал министра». При этом лидер фракции ЛДПР особо подчеркнул, что на сегодняшний день парламент предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти.