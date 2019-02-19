Ракеты для Китая штормом повредило. Но Россия отправит новую партию снарядов для С-400

Россия поставит Китаю новую партию ракет для ЗРК С-400 – взамен тех, что были повреждены во время шторма в Ла-Манше в январе 2018 года. Прежняя партия, как рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, была уничтожена. Примечательно, что именно после январской поставки Вашингтон решил ввести первые ограничения относительно закупок российской военной техники.

Санкционные ракеты

Как выяснилось, Россия сорвала поставку оборудования для С-400 важному клиенту – Китаю. Произошло это в декабре 2017 года, по официальной версии, из-за шторма. «К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», – рассказал Сергей Чемезов во время военной выставки IDEX в Абу-Даби.

Предположительно, именно эта поставка ракет для С-400 Китаю послужила в сентябре 2018 года поводом для введения санкций со стороны Вашингтона против Пекина. Тогда напрямую пострадал департамент развития оборудования Армии Китая и косвенно «Рособоронэкспорт». Один из чиновников Госдепа США подчеркивал, что Китай купил ракеты С-400 и не «понес наказание».

«Философия США»

В прошлом августе, практически накануне первых санкций за работу иностранцев с российским оружейным сектором, Госдеп США решил представить свою «философию исполнения ст. 231 закона CAATSА» («О противодействии неприятелям Америки через санкции»). Согласно этому документу, определяются санкции за «существенные транзакции» с российским оборонным сектором.

В числе прочего ведомство прямо заявляло, что они будут предпринимать в случаях, когда «происходит крупная передача денежных средств от иностранцев российскому оборонному сектору или поставка нового оборудования, представляющая собой качественный апгрейд обороноспособности, как, например, С-400».

При этом в Госдепе отмечали, что транзакцию они не будут считать существенной, если не происходит изменения статус-кво. Проблема «наступает», когда появляется новое российское оборудование либо большие денежные суммы «переходят из рук в руки». Таким образом, объявления об оружейной сделке было недостаточно для того чтобы ввести новые санкции.

Злополучный шторм

Возвращаясь к инциденту, в результате которого были повреждены ракеты: в числе оборудования, которое Россия отправила в Китай, находились многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и зенитные управляемые ракеты. Об этом сообщал собеседник из Министерства обороны и подтверждал источник из «Рособоронэкспорта». При этом, как рассказал один из источников РБК, стоимость груза оценивалась примерно в 1,3 млрд руб.

Сама форс-мажорная ситуация произошла в конце декабря 2017 года, когда судно с оборудованием для С-400 «Триумф» из порта Усть-Луга (Ленинградская область) отправилось в сторону Китая, и в районе пролива Ла-Манш попало в сильный шторм, который продолжался несколько дней. Высота волн составляла о двух до четырех метров. Все это привело к деформации груза, и капитан судна принял решение вернуться.

После этой истории от России в Китай ездила специальная группа переговорщиков, чтобы обсудить инцидент и пути выхода из ситуации. По словам собеседника РБК из оборонно-промышленного комплекса, в рамках заключенного с Пекином контракта стали рассматриваться варианты замены поврежденного оборудования. Стороны договорились, что Россия изготовит новую партию ракет.