«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

Илон Маск объявил, что первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения – Hyperloop запустят 10 декабря. Тестовый тоннель находится в калифорнийском городе Хоторн, на территории ракетостроительной компании Маска SpaceX. В прошлом году компания Hyperloop One, занимающаяся разработкой этого вида транспорта, провела первое полноценное испытание своего детища в одном из пригородов Лас-Вегаса. Пассажирская капсула с человеком набрала скорость в 113 км в час. Некоторые прототипы разгонялись до 310, а проектная скорость достигает 400 км в час. Hyperloop (переводится как «гиперпетля») – это «пятый элемент», в смысле пятый вид наземного транспорта после поездов, самолетов, автомобилей и пароходов. Когда Маск предложил его в 2013 году, над ним откровенно смеялись. А сейчас, спустя 4 с небольшим года, – первые люди поедут. Поговорим об этой самой вакуумной трубе и о самом Маске.

Кто такой Илон Макс

Это такой американский миллиардер. Не Гейтс и не Баффет. А так, скромный такой, по американским меркам. В 21 млрд долларов оценивает Forbs его состояние. Ну, купил бы себе какой-нибудь остров на Багамах, яхту метров в сто, как наши, или еще чего-нибудь такое. Ан нет. Неймется ему. И вместо того, чтобы, как говорится в народе, «жить поживать, да добра наживать», полез он в высокотехнологический бизнес. Хотя он оттуда и не вылезал. Начинал, как и многие, с IT, когда никаким миллиардером еще не был. Все делал «с нуля». И не просто что-то покупал и продавал, а сам все разрабатывал (платежная интернет-система PayPal). Ну, худо-бедно деньжат он на этом деле заработал. И ладно бы успокоился. Но, как писали наши классики, «Остапа понесло». И стал он вкладывать деньги в космическую индустрию. И еще во многие другие высокотехнологические проекты, например в электромобили. Его компания «Тесла», разрабатывающая и производящая эти электромобили, по финансовым показателям на сегодняшний день – полный банкрот. Но акционеры из этого проекта уходить не спешат. Ведь что с ней будет лет так через десять? В космическую «авантюру» Маска тоже никто не верил.

Вот такой он, Илон Маск. Конечно, по нашим меркам, больной на головушку человек. Так, что с него взять. Правда, в результате своей деятельности, за выдающиеся заслуги перед наукой 9 мая 2018 года Илон Маск был удостоен членства Лондонского королевского общества. Оно, конечно, приятно. Но, согласитесь, не вилла на Средиземноморье, не личный самолет, хотя, наверно, он у него и есть. Наши-то в Лондоне только дворцы покупают, а вот в королевское общество как-то их не приглашают.

Биография и жизненный путь

Так вот. Илон Маск родился в 1971 году в Претории (если кто не знает – это ЮАР). Мальчик рос замкнутым, третировался одноклассниками, имел фотографическую память. После развода родителей Илон перебрался к отцу. Приходил к нему на работу класть кирпичную кладку, устанавливать сантехнику, подгонять оконные рамы, прокладывать электропроводку. С тех времен, наверно, и сформировался в нем талант инженера, который с блеском проявится впоследствии в его проектах.

В 10 лет он получил в подарок свой первый компьютер, самостоятельно освоил программирование. В 12 лет он продал за 500 долларов свою первую программу – видеоигру, в которой игроки обстреливали инопланетян из лазерной пушки. И бизнесом занялся. На вырученные от продажи игры деньги он покупал акции одной фармацевтической компании, продав потом которые и заработав несколько тысяч долларов, он уехал к родственникам в Канаду. Потом поступил в Стэнфорд, но бросил его, не закончив обучение. У нас таких нерадивых студентов принято считать лентяями и лоботрясами. А вот у них и по-другому бывает. Пример Маска далеко не единственный. Вон, Бил Гейтс. Тоже после первого курса бросил Гарвард, решив, что там он только время зря теряет. Правда, потом «недоучку» избрали почетным профессором Гарвардского Университета.

Так вот, возвращаясь к Маску. О его космических проектах мы уже писали. Повторим только, что доля построенного Маском носителя Falcon-9 на международном рынке космических запусков составила в 2017 году 45%, а доля России – 15%. Напомним также, что в этом же году произошел первый и удачный пуск ракеты Falcon Heavy – на сегодняшний день самой мощной в мире сверхтяжелой ракеты, на которой Маск планирует отправить экспедиции на Луну и на Марс. Но хватит о космосе. Поговорим сейчас о новом проекте Макса Hyperloop. Хотя он и не такой уже новый.

Hyperloop – как это все возникло

Все началось в 2012 году, когда правительство США объявило о проекте строительства высокоскоростной железной дороги между Лос-Анжелесом и Сан-Франциско. Поезда должны были ходить по ней со скоростью до 322 км в час, стоимость строительства оценивалась в 68,4 млрд долларов, проект должен был быть завершен в 2029 году. Маск раскритиковал этот проект, заявив, что к 2029 году эта магистраль будет самой медленной (из высокоскоростных поездов) в мире и одновременно самой дорогой. И предложил альтернативное решение. Тот самый Hyperloop. Но прежде чем подробно поговорить о нем, надо сказать несколько слов о высокоскоростных поездах.

Высокоскоростные поезда

Под этим термином понимаются поезда, способные развивать скорость не менее 300 км в час. Они существуют во многих странах мира. Вот список самых быстрых из них.

На первом месте располагается японский поезд Shinkansen , способный развивать скорость от 320 до 581 км/час. Для обычных железнодорожных линий его рекорд скорости составляет 443 км/час. Максимальной скорости он достигает на магнитной подвеске. Подобные поезда в Японии были запущены еще в 1964 году. За 40 лет их эксплуатации не было зарегистрировано ни одной крупной аварии.

На условно втором месте располагается французский поезд TGV POS, способный развивать скорость от 320 до 574,8 км/час. Эти поезда курсируют между Францией и Швейцарией, а также между Францией и Германией. Рабочая скорость поезда – 320 км/час.

Третье место – китайский скоростной поезд на магнитной подвеске Shanghai Maglev Train, развивающий скорость от 431 до 501 км/час. Он эксплуатируется в Шанхае с 2004 года и позволяет преодолеть расстояние от центра города до аэропорта (30 км) всего за 7-8 минут. Справедливости ради надо сказать, что разработчиками поезда были не китайцы, а немцы.

Этот список можно долго продолжать. Тем более что он довольно условен. Дело в том, что максимальная скорость, развиваемая тем или иным поездом во время испытаний, это одно. А скорость курсирования поезда с пассажирами – немного другое. Она зависит от многого. В частности, от рельефа местности, наличия тоннелей, и многих других факторов.

Сегодня в мире скоростные поезда стали, в общем-то, обыденным делом. Они есть в Японии, Франции, Германии, Китае, Испании, Италии, Южной Корее, Великобритании, Тайване, Бельгии. Причем, большинство из этих стран производит их самостоятельно, используя, правда, зарубежные технологические разработки. Есть скоростные поезда и в России. Они называются «Сапсанами» и используются на скоростных железнодорожных линиях Москва – Нижний Новгород и Москва – Санкт-Петербург. Хотя, по правде, они разработаны и сделаны в Германии (оригинальное название – поезда ICE).

Так что же предлагает Маск

А предлагает он принципиально новое техническое решение, утверждая, что оно будет более выгодным с финансовой точки зрения. В чем же разница? Все дело в том, что обычный скоростной поезд должен преодолевать сопротивление воздуха, которое растет пропорционально квадрату скорости. Поэтому при увеличении скорости вдвое сопротивление возрастает в четыре раза. Отсюда затраты энергии для того чтобы этот поезд разогнать, а потом поддерживать его скорость. Конечно, на все влияет и аэродинамика «паровоза», который должен иметь специальную, обтекаемую конструкцию своей кабины. Но тем не менее.

Идея Маска состоит в том, чтобы поместить такой вот поезд в специальную трубу, из которой будет откачан воздух, и где создастся глубокий вакуум. Проблема аэродинамического сопротивления решается сама собой. И вот, по расчетам Маска и его сотрудников, создание этого «глубокого вакуума» обойдется дешевле, чем разработка существующих высокоскоростных поездов. И эксплуатация его будет стоить дешевле.

Еще о высокоскоростных поездах

Факт в том, что высокоскоростные поезда уже есть. И их много. Достаточно сказать, что на сегодняшний день общая протяженность линий такого транспорта составляет в мире более 40 тыс. километров. На первом месте, как и следовало ожидать, идет Китай – 25 тыс. километров. И в этом году на стадии строительства находятся еще более 16 тыс. километров таких дорог. А что? Это вам не Япония и не Европа. Огромная по протяженности страна. И с огромной (второй в мире после США) экономикой.

А вот в США высокоскоростных поездов нет. Хотя экономика – первая в мире. Да и страна не малая. Но как-то не задалось. Вот тут-то Маск, когда появилась идея правительства сделать у себя нечто такое же, как во всем мире, предложил революционное решение – Hyperloop. Его, как и всегда, подняли на смех. Мол, крыша поехала у мужика. Но когда он начинал свои космические проекты, говорили то же самое. Да, есть провальный в финансовом плане проект электромобиля Tesla. Но это сейчас, а что будет лет через десять? И почему инвесторы не покидают Tesla? Наверно, верят в конечный успех проекта и в гений его основателя. А вера – великая вещь.

Так и здесь. Верят люди в разных странах в пророческий дар Илона Маска. Например, во многих странах Европы ведутся разработки по программе Hyperloop.

Интересно то, что Маск эти разработки не финансирует. Они развиваются как стартапы. И венчурные инвесторы вкладывают в них деньги. Наверно, под магией коммерческого и инженерного таланта Маска. Вот, например, студенческая команда из Мюнхенского университета установила абсолютный рекорд скорости для поездов вакуумных туннелей – 457 км/час. Это, конечно, не коммерческий проект. Вот, мол, сейчас, построим все это и соединим, например, Мюнхен с Берлином. Нет. Это только исследовательский прототип. Но что интересно. Где они на все это деньги нашли? Это же не формулы на бумаге писать. Это же сколько всего стоит? И отобьются эти вложения или нет, а если да, то когда – никто не знает.

Но студенты – это ладно. Сейчас во всем мире существует много компаний, которые на «свой страх и риск» разрабатывают идею Маска о «пятом элементе» современного транспорта. Почему?

А все дело в том, что так и только так развивается наша постиндустриальная цивилизация. И нет другого пути. По крайней мере, сейчас.

А где же Россия

Но почему все эти технологические прорывы происходят не в России? У нас что, нет таких вот людей? А как же Сергей Брин, один из создателей Google? Он что, с Луны свалился? А Зворыкин, который изобрел телевидение? А великий физик Георгий Гамов, объяснивший, помимо прочего, феномен расширения Вселенной? А скромный американский миллиардер Мильнер, который окончил Физфак МГУ, работал в Физическом институте академии наук в отделении теоретической физики, а потом осознал, что это не его, и уехал в те же США, где стал одним из крупнейших интернет-предпринимателей. В память о своей научной молодости даже премию учредил по теоретической физике. Кстати, самую крупную в мире. По 3 млн долларов каждому лауреату.

Вот так все получается. Рождаются у нас таланты мирового уровня. А потом уезжают, чтобы реализовать себя там. И реализуют. А мы все сетуем на то, что наша экономика сидит на нефтегазовой игле, а высокотехнологический сектор не развивается. Что, людей нет? Да, вроде бы есть и всегда были. Кое-какие фамилии мы упомянули, а сколько их еще было и есть. Так в чем же дело? Значит, «неладно что-то в датском королевстве».