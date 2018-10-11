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Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга

11 Октября 2018 178 0 Тренды События и факты
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга

Пять российских компаний вошли в список 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes. Лидером среди российских компаний оказалась Московская биржа, занявшая в рейтинге 117-е место. На 167-й строчке расположился «Сургутнефтегаз», на 278-й – Объединенная авиастроительная корпорация. Авиакомпания «Аэрофлот» удостоилась 341-й позиции в перечне. 450-е место занял «Лукойл». Первое место в списке занял холдинг Alphabet, частью которого является Google. Следом идет Microsoft. На третьей строке расположилась компания Apple.

Глава ВР Боб Дадли заявил, что введение санкций против крупнейших российских энергетических компаний («Роснефть». «Газпром», «Лукойл»), может привести к краху энергосистемы Европы. ВР является крупнейшим частным акционеров «Роснефти» с пакетом 19,75% акций. С 2013 года «Роснефть» выплатила ВР больше 100 млрд руб. дивидендов. Европейский бизнес несет потери от санкционных ограничений и опасается, что его место на российском рынке займет Китай.

Сенаторы Рон Джонсон Крис Мерфи представили вчера законопроект, предполагающий выделение США миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов с целью диверсификации энергетики ЕС и противостоянию влияния России, передает агентство Bloomberg. Поставки энергоресурсов по всему миру – одно из важнейших направлений политики американской администрации. По словам Мерфи, «помощь американским союзникам в поиске новых источников энергии позволит Вашингтону разрушить контроль России над Европой и создать рабочие места здесь, в США».

Около 295,6 млрд руб. будет выделено в рамках госпрограммы социально-экономического развития республики Крым и Севастополя на 2019-2021 годы, сообщает «Интерфакс». Проект предусматривает, в частности, завершение строительства электросетевых объектов на Крымском полуострове, завершение строительства трех водозаборов, строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,15% по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, передает ТАСС. Это произошло на фоне повышения доходности государственных облигаций США. Дональд Трамп заявил по этому поводу, что Федеральная резервная система США проводит слишком жесткую политику и «сошла с ума».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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