Путина коробит от зарплат топ-менеджеров. Почему же он сам их назначает? 372 0 Экономика

Президент Владимир Путин объяснил, почему главы российских государственных компаний получают неадекватно большие заработные платы. По словам президента, в компании приходится нанимать множество иностранных специалистов, чья зарплата определяется «международными тарифами». Поэтому и российские чиновники назначают себе оклады, сопоставимые с заработками иностранных топ-менеджеров. При этом Путин умолчал, что на Западе топ-менеджеров приглашают советы директоров и контролируют их эффективность. В России же топ-менеджеры назначаются самим Путиным и не сменяются десятилетиями, несмотря на плохие финансовые показатели.