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Путина коробит от зарплат топ-менеджеров. Почему же он сам их назначает?

13 Марта 2020 372 0 Экономика
Путина коробит от зарплат топ-менеджеров. Почему же он сам их назначает?

Президент Владимир Путин объяснил, почему главы российских государственных компаний получают неадекватно большие заработные платы. По словам президента, в компании приходится нанимать множество иностранных специалистов, чья зарплата определяется «международными тарифами». Поэтому и российские чиновники назначают себе оклады, сопоставимые с заработками иностранных топ-менеджеров. При этом Путин умолчал, что на Западе топ-менеджеров приглашают советы директоров и контролируют их эффективность. В России же топ-менеджеры назначаются самим Путиным и не сменяются десятилетиями, несмотря на плохие финансовые показатели.

«Адекватная» зарплата

  • Непомерно большие зарплаты топ-менеджеров российских госкомпаний «коробят» Владимира Путина. Чиновники получают «миллионы в день» и это вызывает вопросы, рассказал в интервью ТАСС глава государства.
  • Но ситуация, по его словам, более сложная, чем кажется простым гражданам России. Президент лично обсуждал щепетильный вопрос с топ-менеджерами. Они объяснили ему, что их «миллионы в день» оправданы «международным рынком труда». На работу в госкомпании российские чиновники нанимают множество иностранных специалистов, которые за свои услуги просят соответствующую зарплату. Чтобы не отставать от них, чиновники назначают себе зарплаты западных начальников.
  • «Если им платить, то они как начальники должны получать больше», – резюмировал президент России. Однако, стоит отметить, что еще ни одному российскому топ-менеджеру с его квалификацией не удалось наняться на ту же зарплату в западную компанию.
  • Путин сравнил эту ситуацию с зарплатами летчиков гражданской авиации. По словам президента, российским компаниям приходится нанимать иностранных пилотов по международным ценам. Из-за этого якобы до «европейских и американских стандартов» выросли зарплаты и у российских летчиков. Так, например, военные летчики «с удовольствием» садятся в кресла вторых пилотов и получают 300-350 тыс. руб. в месяц, поскольку в армии зарплаты меньше, чем в гражданской авиации.

Инициативу отклонили

  • В ходе «прямой линии» в июне 2019 года глава России говорил о том, что резко сократить заработную плату министрам и топ-менеджерам невозможно, поскольку в результате может произойти отток квалифицированных кадров.
  • В июле того же года депутаты из «Справедливой России» решили внести в Государственную думу законопроект, суть которого состоит в том, что руководителям госкомпаний, их замам и главным бухгалтерам внебюджетных фондов запрещается получать среднемесячную зарплату выше президентской. Как писала «Парламентская газета», в пояснительной записке предлагалось ввести следующее правило: разница в окладах руководителей и подчиненных компаний не должна превышать восьми раз.
  • Однако, по информации газеты, члены правительства эту инициативу не поддержали. В отзыве на проект говорилось, что меры, о которых идет речь, будут мешать гибкому регулированию размера заработной платы, уровень которой зависит не только от квалификации сотрудников, но и от сложности выполняемой работы и прочих факторов. О бонусной системе и премиях в правительстве не слышали.

Никакого влияния?

  • Вместе с этим президент России выразил уверенность, что руководители крупных компаний не пытаются оказать никакого влияния на управление страной. При том как в 90-е так называемые «капитаны бизнеса» прямо воздействовали на политические решения (здесь Путин имеет в виду Михаила Ходорковского и Бориса Березовского – своих злейших врагов).
  • По словам Путина, в тот период он знал «всех этих бизнесменов и работал с ними». Кроме этого, он знает глав крупных компаний и сейчас (большинство из них входят с ним в кооператив «Озеро» и являются его близкими друзьями). Глава государства отметил, что сейчас «закручивать или отрывать им всякие места» не нужно, стоит только не допускать их к управлению страной.
  • «И тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы. Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности», – резюмировал Владимир Путин. Однако и сегодня крупный бизнес и его «капитаны» продолжают влиять на экономику страны и ее политику – ближайший пример «Роснефть» и разрыв сделки с ОПЕК+, который привел к девальвации рубля на 10% и падению нефтяных цен до 31 доллара за баррель.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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